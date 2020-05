Český minister hovoril o otváraní hraníc so Slovenskom, ale Matovič má zásadnú podmienku

Dôležitá bude epidemiologická situácia

Cez hranice prejdú len výnimky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2020 - Ministerstvo vnútra zatiaľ nemá informácie o prípadných rokovaniach s Českou republikou (ČR), ktoré by mali za následok otvorenie spoločných hraníc. Pre agentúru SITA to uviedla Petra Friese z tlačového odboru rezortu.O možnosti otvoriť hranice ČR s tromi ďalšími štátmi vrátane Slovenska od júla, písal vo svojom blogu český minister zahraničia Tomáš Petříček. Rokovania o tejto možnosti pritom podľa neho najviac pokročili práve so Slovákmi a s Rakúšanmi.Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) však v pondelok 4. mája na tlačovej besede uviedol, že prípadné otváranie hraníc bude podmienené zlepšením epidemiologickej situácie v susedných štátoch.„Dnes chorobnosť v okolitých krajinách, keď si vezmete počet pozitívne testovaných za posledný týždeň a prepočítate to na počet obyvateľov, je desaťkrát väčšia ako na Slovensku. Logika dáva, že sa musíme chrániť,“ vyhlásil premiér.Vstup na územie SR je momentálne možný len pre občanov Slovenska alebo osoby, ktoré majú v tomto štáte trvalý pobyt. Existujú však aj výnimky, a to napríklad pre osoby zamestnané v medzinárodnej doprave a zásobovaní.Občania, ktorí sa vrátia na Slovensko zo zahraničia, musia absolvovať povinnú karanténu v štátom určených zariadeniach, kým nebudú negatívne otestovaní na ochorenie Covid-19.