Koronavírus:Kĺzavý medián na Slovensku je na štvorke, vlaky zadarmo dôchodcom zostanú a Británia už má viac obetí ako Taliansko (online)

17:57 Za posledné dva týždne vypadli v Rusku za záhadných okolností z okien nemocníc traja zdravotnícki pracovníci z prvej línie. Zomreli dve lekárky, jeden lekár je vo vážnom stave.

17:34 Vo väzeniach sa povoľujú kultúrno-osvetové, záujmové a športové aktivity bez participácie externých subjektov. Rovnako vykonávanie bohoslužieb pri dodržaní počtu osôb, rešpektujúceho požiadavku na odstup medzi osobami. „Opäť je možné robiť vybrané porady, školenia a výcviky za dodržania podmienok odstupu medzi osobami. Pristupuje sa aj k regulovanému obnoveniu tuzemských služobných ciest pri dodržaní všetkých protiepidemiologických zásad,“ informuje ministerstvo spravodlivosti.

17:25 Občania budú môcť oddnes opäť využívať služby poskytované súdom, ako je napríklad podateľňa, pokladňa či vyššie overenie listín, uviedlo to Ministerstvo spravodlivosti SR. Súdy budú môcť zároveň pojednávať, napríklad ak pôjde o trestné konania, konania starostlivosti súdu o maloletých a konania bez ktorých uskutočnenia hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny nenávratný následok. Verejnosť bude môcť navštíviť aj osobne infocentrum na súde za účelom napríklad vyznačenia právoplatnosti či preštudovania alebo nahliadnutia do spisu. Pri poskytovaní služieb aj súdnych pojednávaniach však budú musieť súdy dodržiavať epidemiologické nariadenia aj limitovať počet osôb v priestoroch súdu.

17:12 Taliansko-americký výrobca áut Fiat Chrysler Automobiles v prvom kvartáli skončil v čistej strate 1,7 mld. eur pre prudký pokles predaja áut počas pandémie koronavírusu. V rovnakom období minulého roka firma dosiahla zisk 619 mil. eur. Tržby automobilky počas januára až marca klesli o 16 percent na 20,5 mld. eur, keďže globálne dodávky jej áut sa znížili o 21 percent na 818 tisíc.

16:50 Švédsky Kráľovský technologický inštitút (KTH) našiel veľké koncentrácie koronavírusu v kanalizačnom systéme Štokholmu.

16:31 Zamestnanci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) testovaní na koronavírus sú negatívni. Informoval o tom riaditeľ komunikácie BVS Peter Podstupka. „Každý z takmer 200 testov kľúčových zamestnancov BVS dopadol negatívne,“ uviedol Podstupka a doplnil, že otestovaní boli kriticky dôležití ľudia, pracujúci na divíziách výroby a distribúcie vody, čistenia odpadových vôd, dispečingu a v laboratóriách BVS.

„Dvesto negatívnych testov je pre nás mimoriadne pozitívna správa. Potvrdzuje to správnosť krokov, ktoré sme urobili pri začiatkoch šírenia vírusu na Slovensku. Teraz sa môžeme veľmi intenzívne začať zameriavať na návrat do plného pracovného nasadenia, ak to schváli krízový štáb BVS,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.

Testy pre BVS vykonalo súkromné laboratórium a preverení boli zamestnanci BVS z celého regiónu, kde spoločnosť pôsobí. Testy boli pre zamestnancov bezplatné. „O ďalších krokoch, ktoré bude môcť BVS v reakcii na negatívne testy podniknúť, rozhodne krízový štáb BVS, ktorý zasadá každý posledný deň v týždni, s ohľadom na opatrenia, ktoré sa zavádzajú centrálne na celoslovenskej úrovni,“ uzatvára BVS.