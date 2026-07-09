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Čo Slovákov stále baví v televízii? Diskusie, reality šou aj seriály majú svoje miesto
Televízia už dávno nie je jediným miestom, kde ľudia sledujú správy, seriály alebo zábavu.
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Zdroj: Magnific.com
Mnohí si obsah púšťajú cez mobil, archív, sociálne siete alebo streamovacie služby. Napriek tomu klasická televízia zo slovenských domácností nezmizla. Skôr sa zmenilo to, ako ju diváci používajú.
Slováci pri obrazovkách stále trávia čas
Dáta ukazujú, že Slováci patria v sledovaní televízie stále k silnejším európskym publikám. Podľa údajov, diváci vo veku 12 rokov a viac sledovali televíziu v priemere 3 hodiny a 44 minút denne. Najsilnejším dňom býva nedeľa, keď sledovanosť často presahuje štyri hodiny denne.
Zároveň však nejde o návrat do čias, keď sa doma jednoducho zapol jeden kanál a pri ňom zostala celá rodina. Slovensko je už výrazne online krajinou. DataReportal uvádza, že začiatkom roka 2025 malo internet 5,05 milióna ľudí na Slovensku, čo predstavovalo 91,8 percenta populácie. Sociálne siete mali v rovnakom období 3,98 milióna používateľských identít, teda 72,4 percenta populácie.
Práve preto je zaujímavé, že televízia si stále drží svoje miesto. Nie preto, že by nemala konkurenciu, ale preto, že každý typ programu divákom ponúka niečo iné. Politické diskusie pomáhajú orientovať sa v dianí, reality šou prinášajú emócie a oddych, seriály zase vytvárajú zvyk a vzťah k postavám.
Diskusie sú úspešné, ak sa venujú témam, ktoré trápia domácnosti
Politické relácie patria k formátom, ktoré sa možno nesledujú vždy pre oddych, ale pre potrebu zorientovať sa. Diváci chcú počuť, čo hovoria politici na aktuálne témy, no čoraz viac očakávajú aj konkrétnejšie odpovede. Nestačí povedať, že „situácia je zložitá“. Pri cenách potravín, platoch, sociálnych opatreniach alebo bezpečnosti ľudia čakajú jasnejšie reakcie.
Aj preto majú v televízii svoje miesto relácie ako Na telo. Klasický formát politickej diskusie stojí na konfrontácii názorov, otázkach moderátorky a témach, ktoré sa počas týždňa dostali do verejnej debaty. V jednom z vydaní zo 16. novembra 2025 si reláciu podľa údajov Markízy zaplo až 402-tisíc divákov v zásahu 12+, pričom celkovo ju v tejto cieľovej skupine sledovalo 272-tisíc divákov.
Dôležité je však aj to, že politické diskusie sa už neodohrávajú len medzi moderátorom a hosťami. Súčasťou formátu sa stávajú aj divácke otázky. Tie dokážu dostať politikov k témam, ktoré znejú menej ako tlačová konferencia a viac ako bežný rozhovor pri stole.
Dobrým príkladom bola otázka, či by politici dokázali vyžiť z minimálnej mzdy. Minister práce Erik Tomáš v relácii odpovedal, že minimálna mzda je „naozaj nízka“ a je z nej „veľmi náročné vyžiť“. Poslankyňa Martina Bajo Holečková reagovala, že si nevie predstaviť, ako ľudia z takejto sumy žijú, a pripomenula aj bežný nákup potravín.
Práve takéto momenty ukazujú, prečo politické diskusie stále nepatria do televízneho archívu minulosti. Ak sa v nich hovorí o konkrétnych veciach, ktoré sa dotýkajú domácností, majú šancu osloviť aj diváka, ktorý politiku nesleduje denne.
Diváci chcú fakty, ale aj zrozumiteľnosť
Záujem o diskusie treba čítať aj v širšom kontexte. Reuters Institute v Digital News Report 2026 uvádza, že celková dôvera v správy na Slovensku klesla na 19 percent. Zároveň 47 percent respondentov uviedlo, že sa správam niekedy alebo často vyhýba.
To je pre televízne diskusie dôležitý signál. Ak má divák pocit, že verejný priestor je hlučný, konfliktný a neprehľadný, potrebuje nielen ostré otázky, ale aj vysvetlenie súvislostí. Aj preto dáva zmysel, že niektoré formáty sa presúvajú aj do online priestoru a rozširujú sa o odborníkov.
Pri relácii Na telo plus moderátorka Karolína Lacová vysvetľovala, že ide o „nadstavbu ku klasickej relácii“ a že cieľom je priniesť názory odborníkov, politológov, sociológov, bývalých politikov či vedcov. V inom vyjadrení spomenula aj možný fact-checking výrokov, ktoré zaznejú v nedeľnej relácii.
To je smer, ktorý môže byť pre divákov zaujímavý. Politická výmena názorov totiž pritiahne pozornosť, ale až kontext a overovanie faktov rozhodujú o tom, či z nej divák odchádza múdrejší alebo len nahnevanejší.
Reality šou divákov držia emóciami
Úplne iný dôvod na sledovanie majú reality šou. Tie diváci nezapínajú preto, aby dostali prehľad o politickej situácii, ale aby si oddýchli, porovnali vlastné názory s inými a sledovali medziľudské vzťahy v zrýchlenej podobe.
Reality šou fungujú na jednoduchom princípe: divák si vytvorí názor na účastníkov, nájde si favorita, nesúhlasí s rozhodnutiami poroty alebo komentuje konflikt, ktorý sa odohral pred kamerami. Často sa tým sledovanie nekončí. Relácia pokračuje na sociálnych sieťach, v krátkych videách, komentároch a debatách medzi ľuďmi.
Aj dáta zo slovenského televízneho trhu ukazujú, že zábava a reality formáty majú silné miesto. Divákov pritom dlhodobo oslovuje kombinácia pôvodnej tvorby, zábavných a reality formátov, spravodajstva aj digitálneho portfólia. Medzi úspešnými titulmi sa spomínali napríklad Let’s Dance či reality šou Na nože.
Reality šou sú často kritizované ako ľahší žáner, no televízie vedia, prečo sa k nim vracajú. Prinášajú emóciu, sú ľahko pochopiteľné a vytvárajú spoločnú tému. A to je v čase roztriešteného publika veľmi silná hodnota.
Seriály sa držia vďaka zvyku a známym postavám
Zdroj: Magnific.com
Seriály majú v televízii inú výhodu: pravidelnosť. Divák sa k nim vracia, pretože pozná prostredie, postavy aj typ príbehov. Po čase už nesleduje len jednu epizódu, ale vzťahy, ktoré sa vyvíjajú týždne či mesiace.
Na Slovensku dlhodobo fungujú najmä seriály, v ktorých diváci spoznávajú rodinné konflikty, vzťahy, pracovné problémy alebo historické a dobové prostredie. Úspech seriálu nie je len o zápletke. Je aj o tom, či sa divák chce do daného sveta opakovane vracať.
V roku 2025 patril medzi najsilnejšie príklady seriál Sľub. Podľa zverejnených údajov dosiahla jeho epizóda z 26. februára 2025 v cieľovej skupine 14–56 rating 11,1 percenta a trhový podiel 39,7 percenta, pričom ju sledovalo 583-tisíc divákov starších ako 12 rokov. Úvodný priamy prenos desiatej série Let’s Dance zase prilákal až 659-tisíc divákov v skupine 12+.
Tieto čísla ukazujú, že diváci stále reagujú na silné značky. Môžu pozerať Netflix, YouTube aj sociálne siete, ale ak sa v televízii objaví program, ktorý sa stane spoločnou témou, vedia sa k nemu vrátiť.
Televízia dnes nežije iba vo vysielacom čase
Rozdiel oproti minulosti je v tom, že televízny obsah sa už nekončí záverečnými titulkami. Ukážky, rozhovory, zostrihy, bonusové videá a články predlžujú život relácií aj mimo vysielania. Divák si nemusí pozrieť celú diskusiu, aby zachytil jednu dôležitú odpoveď. Nemusí sedieť pri televízore v presnom čase, aby vedel, čo sa stalo v seriáli alebo šou.
To však neznamená, že televízne značky stratili význam. Skôr sa presunuli aj do ďalších prostredí. Program, ktorý má silnú identitu v televízii, môže následne fungovať aj na webe, v archíve, v krátkom videu alebo na sociálnych sieťach.
Práve tu sa stretávajú staré a nové návyky. Staršia časť publika zostáva verná klasickému vysielaniu, mladšia si často vyberá len konkrétne úryvky alebo sleduje obsah neskôr. Televízia tak nie je iba obrazovka v obývačke, ale značka obsahu, ktorá sa prispôsobila tomu, ako dnes ľudia pozerajú.
Každý žáner plní inú úlohu
Na otázku, čo Slovákov stále baví v televízii, preto neexistuje jedna odpoveď. Niekoho pritiahne politická diskusia, lebo chce počuť, čo hovoria ľudia pri moci. Iného zaujíma reality šou, lebo prináša oddych a emócie. Ďalší sa pravidelne vracia k seriálu, pretože si zvykol na postavy a príbeh.
Televízia prežila nástup internetu práve preto, že sa nespolieha len na jeden typ obsahu. Keď prídu veľké udalosti, ľudia hľadajú správy a vysvetlenia. Keď chcú vypnúť, vyhráva zábava. Keď chcú sledovať príbeh, držia ich seriály.
A hoci sa spôsob sledovania mení, jedna vec zostáva podobná: diváci stále hľadajú obsah, ktorý im dá dôvod zostať pri obrazovke. Niekedy kvôli otázke politikovi, inokedy kvôli favoritovi v šou alebo postave, ktorej príbeh chcú vidieť až do konca.
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