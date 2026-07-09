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09. júla 2026

NATO prechádza významnou transformáciou, podľa ministra Blanára to potvrdil aj samit v Ankare – FOTO


Tagy: Ankara Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hormuzský prieliv Minister obrany SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky Samit Samit NATO

Samit zároveň potvrdil očakávanie, že európski spojenci a Kanada budú preberať väčší diel zodpovednosti za európsku bezpečnosť a zvyšovať svoje investície do obrany.



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741131382_880184675145654_1540704173651043202_n 676x451 9.7.2026 (SITA.sk) - Samit zároveň potvrdil očakávanie, že európski spojenci a Kanada budú preberať väčší diel zodpovednosti za európsku bezpečnosť a zvyšovať svoje investície do obrany.


Samit NATO v Ankare potvrdil, že Severoatlantická aliancia (NATO) prechádza významnou transformáciou, v ktorej sa musia politické rozhodnutia premietnuť do väčšej bezpečnosti občanov. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.

„Považujem však za dôležité, že samit ukázal jednotu a schopnosť spojencov dohodnúť sa na spoločnom postupe aj pri témach, ktoré si vyžadujú zodpovednosť, rozvahu a rešpektovanie národných pozícií jednotlivých krajín,“ informoval šéf slovenskej diplomacie.

Zrozumiteľné rozhodnutie pre občanov


Samit, na ktorom sa v rámci slovenskej delegácie vedenej prezidentom Petrom Pellegrinim zúčastnil tiež podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, zároveň potvrdil očakávanie, že európski spojenci a Kanada budú preberať väčší diel zodpovednosti za európsku bezpečnosť a zvyšovať svoje investície do obrany.

„Slovensko je pevnou a aktívnou súčasťou NATO a plní si svoje záväzky. Rovnako však zdôrazňujeme, že každé rozhodnutie v oblasti obrany musí byť zrozumiteľné pre občanov a musí rešpektovať národné záujmy Slovenskej republiky. Bezpečnosť nemožno stavať iba na číslach vo výdavkoch, ale najmä na reálnych spôsobilostiach, modernej armáde a silnej priemyselnej základni,“ vyhlásil Blanár.

Podpora diplomatickej iniciatívy


V súvislosti so závermi samitu, ktoré počítajú s podporou Ukrajiny vo výške 70 miliárd eur v roku 2026 vo forme vojenského vybavenia, pomoci a výcviku, minister potvrdil, že Slovensko sa na vojenskej ani finančnej vojenskej podpore Ukrajiny v rámci NATO nebude podieľať.

Zdôraznil, že Slovensko podporuje diplomatické iniciatívy smerujúce k spravodlivému a trvalému mieru a bude pokračovať v poskytovaní humanitárnej, energetickej a nesmrtiacej pomoci Ukrajine.

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Blanár v Ankare vystúpil tiež na zasadnutí ministrov zahraničných vecí NATO s partnermi Istanbulskej iniciatívy spolupráce – Bahrajnom, Katarom, Kuvajtom a Spojenými arabskými emirátmi. Rokovanie bolo prednostne zamerané na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v širšom regióne Zálivu po dohode o 60-dňovom prímerí a podpise Memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Dohoda o prímerí medzi USA a Iránom


Orientované bolo aj na partnerskú pomoc a konkrétnu aliančnú podporu týmto krajinám čeliacim útokom na svoju kritickú a ekonomickú infraštruktúru a najmä negatívnym dopadom blokády Hormuzského prielivu.

Vo svojom vystúpení zdôraznil, že Slovensko privítalo dohodu o prímerí medzi USA a Iránom ako prvý krok pre obnovenie diplomatických rokovaní o komplexnej mierovej dohode, ktorá by mala byť základom pre zastavenie veľkých vojenských aktivít a návrat k diplomacii.

„Budovanie dôvery a udržateľné diplomatické riešenie si vyžiada ešte veľa úsilia a trpezlivosti. Sloboda plavby cez Hormuzský prieliv však musí byť garantovaná v súlade s medzinárodným právom, závisí od nej stabilita globálneho obchodu s energiami a ďalšími strategickými surovinami,” uzavrel šéf slovenskej diplomacie.


Zdroj: SITA.sk - NATO prechádza významnou transformáciou, podľa ministra Blanára to potvrdil aj samit v Ankare – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ankara Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hormuzský prieliv Minister obrany SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky Samit Samit NATO
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