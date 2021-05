Čo vám chce telo povedať keď máte chuť na sladké, slané, horké a kyslé?

Telo nám takým nenápadným spôsobom naznačuje, že mu niečo chýba. Tieto chute si často krát zaháňame potravinami, ktoré nie sú práve najzdravšie a môžu prehĺbiť naše problémy. Pre porazení túžby po jedle musíme pochopiť, ktorá nutričné ​​látka nášmu telu chýba a súčasne vedieť, ako tento nedostatok uspokojiť pomocou zdravého, biologicky dostupného zdroja.

Máte chuť na slané?

Príčinou chuti na slané jedlá býva najmä dehydratácia a deficit minerálov. Štúdie preukázali, že ženy, ktoré mali v jedálničku málo vápnika, pociťovali oveľa väčšiu chuť na slané ako ženy, ktoré mali prísun vápnika dostatočný. Sodík, ktorý soľ obsahuje, dočasne zvyšuje obsah vápnika v krvi. Touto rýchlou dávkou oklame mozog, že problém s nedostatkom vápnika je vyriešený. Nemusí nám však chýbať len vápnik, ale aj draslík alebo železo. Ak vás prepadne chuť na slané, doprajte si dostatok tekutín, najlepšie vody. Vyhýbajte sa kuchynskej soli a slaným spracovaným potravinám. Nízku hladinu minerálov doplnia najmä sušené sardely, potom popcorn, zeler, mrkva, uhorka, a veľa zeleniny.

Tip: Upravte si hladinu draslíka a horčíka v krvi. Brokolica, špenát alebo hrsť nesolených arašidov vám pomôžu. Súčasne znížte prísun soli a nahraďte obyčajnú soľ morskou.

Máte chuť na sladké?

Za chuťou na sladké stojí vo väčšine prípadov najmä psychika, alebo únava. Psychika je závislá od hormónu sérotonínu, ktorý je zodpovedný za reguláciu nálady, apetítu, telesnej teploty a spánku. Konzumácia sladkých jedál dokáže naraz prudko zdvihnúť hladinu sérotonín, čo je práve dôvod, že po konzumácii sladkých jedál sa cítite tak dobre. Avšak ako prudko sa zdvihne hladina tohto hormónu, tak prudko naopak klesne, a vy sa cítite horšie a máte opäť chuť na sladké, čím sa dostávate do začarovaného kruhu. Jedením sladkých jedál zvyšujete hladinu krvného cukru. Keď budete namiesto jednoduchých nezdravých cukrov konzumovať zložené cukry – polysacharidy, vaša hladina krvného cukru a zároveň hladina sérotonínu sa bude pomaly zvyšovať a pomaly aj klesať, čím ju udržíte na stabilnej úrovni, a tým pádom predídete opätovnej chuti na sladké.

TIP: dodávajte telu dostatočné množstvo zložených cukrov, ktoré nájdete napr. v ryži, zelenine, strukovinách alebo celozrnných obilninách.

Máte chuť na kyslé?

Chuť na kyslé znamená, že vaša pečeň, žlčník a trávenie sú oslabené a potrebujú výživu, najmä v podobe probiotík, aby sa regenerovali. Kyslá chuť vyživuje a zmäkčuje našu pečeň a v primeranom množstve očisťuje organizmus, zlepšuje chuť do jedla. Pečeň potrebuje kvalitnú kyslú chuť, to znamená fermentovanú. Ľudia, ktorí majú chuť na kyslé jedlá, bežne siahajú práve po liehovom octe. Liehový ocot je alkohol a alkohol zaťažuje pečeň, ktorá tvrdne a môže sa končiť cirhózou. Umelé sladidlá, ktoré sa pridávajú, aby chuť bola sladkokyslá, obyčajný cukor, ktorý sa pridáva napr. do sterilizovanej kapusty, aby bola sladkokyslá, či liehový ocot, ktorý sa pridáva do pokrmov, aby boli kyslé, sú nekvalitné látky, teda pre nás nevhodné .

Tip: Keď budete mať chuť na kyslé, siahnite po acidofilnom mlieku. Kvalitné acidofilné mlieko obsahuje dostatočné množstvo probiotík, baktérií mliečneho kvasenia, ktoré majú nezastupiteľné miesto z hľadiska dobrej funkcie trávenia.

Máte chuť na horké?

Ak nás prepadne chuť na horké, môže nám telo signalizovať potrebu očistiť sa – detoxikovať. Horká chuť pôsobí priaznivo na trávenie, reguluje činnosť čriev, prečisťuje organizmus a podporuje celkovú látkovú premenu.

Tip: Ak vás najbližšie prepadne chuť na horké doprajte si grep. Horká látka v grepoch, telo prečisťuje a dokonca urýchli spaľovanie tukov a látkovú premenu cukrov.