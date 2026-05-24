Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Dán Ehlers hrdinom Caroliny v predĺžení, Slafkovský a jeho útok nebodovali – VIDEO
Nikolaj Ehlers sa stal hrdinom druhého zápasu finálovej série Východnej konferencie v play-off zámorskej NHL.
Práve tento dánsky útočník v službách Caroliny rozhodol gólom vo štvrtej minúte predĺženia o triumfe svojho tímu nad Montrealom 3:2 po predĺžení. Carolina vyrovnala stav série na 1:1, tretí duel sa hrá v pondelok v Montreale.
Nadšení fanúšikovia
Ehlers strelil v zápase dva góly a stal sa prvou hviezdou.
"Základ bol skvelá prihrávka od Jankowského. Potom sa len snažíte zrýchliť a trafiť puk tak, že prekvapíte brankára. Vidieť potom reakcie divákov bolo úžasné," opísal Ehlers podľa webu NHL. Tréner Caroliny Rod Brind´Amour spokojne podotkol:
Naplnili herný plán
"Väčšinu zápasu sa nám darilo hrať tak, ako sme chceli. Naplnili sme herný plán. Po nevydarenom prvom zápase sme našli spôsob, ako sa vrátiť do hry."
Hokejisti Caroliny vedeli, že ak chcú uspieť v zápase číslo 2, potrebujú udržať na uzde prvý útok Montrealu. Podarilo sa im to veľkolepo.
Prvý útok bez bodu
Zatiaľ čo v prvom zápase im trio Cole Caufield, Juraj Slafkovský, Nick Suzuki strelilo tri góly a podieľalo sa na ôsmich bodoch Montrealu, v druhom zápase série elitná ofenzívna trojka Canadiens nebodovala.
Títo hráči dovedna len štyrikrát vystrelili na bránku Hurricanes. Slafkovský si pripísal jednu strelu, jednu zablokovanú strelu a na konci zápasu aj mínusový bod.
Poučili sa
"Nechceli sme pripustiť, aby sa zopakovala prvá noc tejto série. Oni sú takí dobrí, že si zaslúžia osobitnú pozornosť. Ťažko sa proti nim hrá, ale v druhom zápase sme im nedali ani čas, ani priestor na ľade. Odviedli sme s nimi dobrú robotu," pochválil Jaccob Slavin seba aj svojho kolegu z obrany Jalena Chatfielda.
Séria pokračuje v Bell Centre v Montreale v pondelok večer. Na Slovensku bude už 2.00 h v utorok nadránom.
Zdroj: SITA.sk - Dán Ehlers hrdinom Caroliny v predĺžení, Slafkovský a jeho útok nebodovali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
