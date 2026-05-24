|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 24.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. mája 2026
Strelec si v Premier League nezahrá. Gól v nadstavenom čase rozhodol aj o návšteve v Las Vegas – VIDEO
O miestenke pre Hull City do Premier League 2026/2027 rozhodol jediný gól v nadstavenom čase. Futbalisti FC Middlesborough nevyužili ani "druhú" šancu na postup do najvyššej futbalovej súťaže v ...
Zdieľať
24.5.2026 (SITA.sk) - O miestenke pre Hull City do Premier League 2026/2027 rozhodol jediný gól v nadstavenom čase.
Futbalisti FC Middlesborough nevyužili ani "druhú" šancu na postup do najvyššej futbalovej súťaže v Anglicku.
V sobotnom finále baráže podľahli hráčom Hull City 0:1 po góle z piatej minúty nadstaveného času. Tradičnému zápasu v londýnskom Wembley predchádzal škandál, po ktorom Futbalová asociácia (FA) diskvalifikovala premožiteľa "The Boro" FC Southampton za špehovanie súperov.
Keď slovenský futbalista David Strelec prestúpil v septembri 2025 zo Slovana Bratislava do anglického FC Middlesbrough, pravdepodobne netušil, že sa stane účastníkom jedného z najzvláštnejších zakončení sezóny v histórii druhej najvyššej anglickej súťaže.
Jeho klub patril k ašpirantom na postup z The Championship do Premier League, no napokon si vybojoval iba piate miesto, ktoré znamenalo baráž.
Hoci v semifinále jeho tím podľahol Southamptonu po domácej remíze 0:0 a následnej prehre 1:2 na ihrisku súpera, na svetlo vyšli neférové praktiky "svätcov" a vedenie súťaže bolo nekompromisné - Southampton musel ukončiť svoju misiu tesne pod vcholom.
David Strelec a jeho spoluhráči tak dostali možnosť na druhý pokus naplniť klubové ambície a vrátiť sa po deviatich rokoch medzi elitu. Slovenský útočník nastúpil v základnej zostave a odohral 70 minút. V závere prvého polčasu predviedol efektnú kľučku, zbavil sa svojho súpera, ale jeho strela spoza šestnástky minula bránku.
Nedostatok efektivity v zakončení sprevádzal celý zápas, podľa oficiálnych štatistík, hráči Hull City trafili bránku dvakrát, ich súper ani raz. Športové šťastie sa však priklonilo na stranu Hullu.
Keď sa už zrejme oba tímy chystali na predĺženie, v piatej z ôsmich nadstavených minút brankár "Tho Boro" Solomon Brynn iba vyrazil center Jua Hirakawu a Yu Hirakawa a Oliver McBurnie rozjasal fanúšikov zo severozápadu Anglicka.
Na svoje si prídu aj oslavujúci zverenci bosnianskeho trénera Sergeja Jakiroviča, ktorých podľa BBC čaká hradená dovolenka v Las Vegas. Pre hráčov o to lepšia, že zostanú bez dohľadu ich kouča.
"Je to výlet pre hráčov. Ja budem s rodinou v Chorvátsku, máme tam tiež krásne pobrežie," povedal 49-ročný bývalý juhoslovanský reprezentant a s nadhľadom a pochopením dodal:
"Viete ako sa hovorí, čo sa stane vo Vegas, to zostane vo Vegas. A to nie je pre mňa."
Jakirovič prevzal kormidlo minulé leto a nemal ľahkú úlohu. Hull City mal zákaz prestupov pre meškajúce výplaty hráčom. Napriek tomu sa dokázal prebojovať medzi elitu, a to víťazstvom v poslednom kole, keď si vďaka trom bodom zaistil šieste miesto zaručujúce baráž. V semifinále vyradil Millwall po domácej bezgólovej remíze a triumfe 2:0 vonku. "Tigria rozprávka" mala šťastný koniec.
"Keď dal Oli gól, mal som pocit, že snívam a toto celé je len film v kine. Som veľmi rozcítený a aj mnohí hráči plakali od šťastia. Bola to neuveriteľná cesta a dosiaľ si neuvedomujeme, čo sme dosiahli, napriek toľkým problémom," povedal hrdý Jakirovič pre BBC Sport.
Kde sa však jedni radujú, iní plačú. Pre hráčov Middlesbrough bola prehra o to trpkejšia, že ju asi ani nečakali. Napriek tomu tréner Kim Hellberg svojich zverencov vyzdvihol a neúspech zobral športovo.
"Išli sme do toho ako do každého iného zápasu. Utvorili sme si viaceré šance, ale nedokázali sme ich premeniť. Naopak, súper využil jednu z mála. Gratulujem mu k postupu, ale zároveň som hrdý aj na náš klub, ľudí, ktorí za uplynulé dni spravili maximum," povedal švédsky tréner pre klubovú televíziu.
Zdroj: SITA.sk - Strelec si v Premier League nezahrá. Gól v nadstavenom čase rozhodol aj o návšteve v Las Vegas – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti FC Middlesborough nevyužili ani "druhú" šancu na postup do najvyššej futbalovej súťaže v Anglicku.
V sobotnom finále baráže podľahli hráčom Hull City 0:1 po góle z piatej minúty nadstaveného času. Tradičnému zápasu v londýnskom Wembley predchádzal škandál, po ktorom Futbalová asociácia (FA) diskvalifikovala premožiteľa "The Boro" FC Southampton za špehovanie súperov.
Bizarný záver
Keď slovenský futbalista David Strelec prestúpil v septembri 2025 zo Slovana Bratislava do anglického FC Middlesbrough, pravdepodobne netušil, že sa stane účastníkom jedného z najzvláštnejších zakončení sezóny v histórii druhej najvyššej anglickej súťaže.
Jeho klub patril k ašpirantom na postup z The Championship do Premier League, no napokon si vybojoval iba piate miesto, ktoré znamenalo baráž.
Neférové praktiky
Hoci v semifinále jeho tím podľahol Southamptonu po domácej remíze 0:0 a následnej prehre 1:2 na ihrisku súpera, na svetlo vyšli neférové praktiky "svätcov" a vedenie súťaže bolo nekompromisné - Southampton musel ukončiť svoju misiu tesne pod vcholom.
David Strelec a jeho spoluhráči tak dostali možnosť na druhý pokus naplniť klubové ambície a vrátiť sa po deviatich rokoch medzi elitu. Slovenský útočník nastúpil v základnej zostave a odohral 70 minút. V závere prvého polčasu predviedol efektnú kľučku, zbavil sa svojho súpera, ale jeho strela spoza šestnástky minula bránku.
Športové (ne)šťastie
Nedostatok efektivity v zakončení sprevádzal celý zápas, podľa oficiálnych štatistík, hráči Hull City trafili bránku dvakrát, ich súper ani raz. Športové šťastie sa však priklonilo na stranu Hullu.
Keď sa už zrejme oba tímy chystali na predĺženie, v piatej z ôsmich nadstavených minút brankár "Tho Boro" Solomon Brynn iba vyrazil center Jua Hirakawu a Yu Hirakawa a Oliver McBurnie rozjasal fanúšikov zo severozápadu Anglicka.
Čo sa stane vo Vegas...
Na svoje si prídu aj oslavujúci zverenci bosnianskeho trénera Sergeja Jakiroviča, ktorých podľa BBC čaká hradená dovolenka v Las Vegas. Pre hráčov o to lepšia, že zostanú bez dohľadu ich kouča.
Aj v Chorvátsku je pekne
"Je to výlet pre hráčov. Ja budem s rodinou v Chorvátsku, máme tam tiež krásne pobrežie," povedal 49-ročný bývalý juhoslovanský reprezentant a s nadhľadom a pochopením dodal:
"Viete ako sa hovorí, čo sa stane vo Vegas, to zostane vo Vegas. A to nie je pre mňa."
Je to len sen a film?
Jakirovič prevzal kormidlo minulé leto a nemal ľahkú úlohu. Hull City mal zákaz prestupov pre meškajúce výplaty hráčom. Napriek tomu sa dokázal prebojovať medzi elitu, a to víťazstvom v poslednom kole, keď si vďaka trom bodom zaistil šieste miesto zaručujúce baráž. V semifinále vyradil Millwall po domácej bezgólovej remíze a triumfe 2:0 vonku. "Tigria rozprávka" mala šťastný koniec.
"Keď dal Oli gól, mal som pocit, že snívam a toto celé je len film v kine. Som veľmi rozcítený a aj mnohí hráči plakali od šťastia. Bola to neuveriteľná cesta a dosiaľ si neuvedomujeme, čo sme dosiahli, napriek toľkým problémom," povedal hrdý Jakirovič pre BBC Sport.
Vzali to športovo
Kde sa však jedni radujú, iní plačú. Pre hráčov Middlesbrough bola prehra o to trpkejšia, že ju asi ani nečakali. Napriek tomu tréner Kim Hellberg svojich zverencov vyzdvihol a neúspech zobral športovo.
"Išli sme do toho ako do každého iného zápasu. Utvorili sme si viaceré šance, ale nedokázali sme ich premeniť. Naopak, súper využil jednu z mála. Gratulujem mu k postupu, ale zároveň som hrdý aj na náš klub, ľudí, ktorí za uplynulé dni spravili maximum," povedal švédsky tréner pre klubovú televíziu.
Zdroj: SITA.sk - Strelec si v Premier League nezahrá. Gól v nadstavenom čase rozhodol aj o návšteve v Las Vegas – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dán Ehlers hrdinom Caroliny v predĺžení, Slafkovský a jeho útok nebodovali – VIDEO
Dán Ehlers hrdinom Caroliny v predĺžení, Slafkovský a jeho útok nebodovali – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Švajčiar Roman Josi strelil najrýchlejší hetrik histórie MS. A zároveň svoj prvý v profihokeji
Švajčiar Roman Josi strelil najrýchlejší hetrik histórie MS. A zároveň svoj prvý v profihokeji