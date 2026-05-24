|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 24.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. mája 2026
Danko mal podľa Tarabu hľadať jeho náhradu, minister spomenul meno Filipa Kuffu
Tagy: diskusná relácia V politike Minister životného prostredia SR predseda Slovenskej národnej strany štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Zároveň Taraba tvrdí, že Andrej Danko má dohodu s opozičným Progresívnym Slovenskom na jeho odvolávaní v parlamente. Šéf
Zdieľať
24.5.2026 (SITA.sk) - Zároveň Taraba tvrdí, že Andrej Danko má dohodu s opozičným Progresívnym Slovenskom na jeho odvolávaní v parlamente.
Šéf SNS Andrej Danko ponúkal kreslo ministra životného prostredia súčasnému štátnemu tajomníkovi Filipovi Kuffovi. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to vyhlásil súčasný šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nom. SNS). To je podľa neho dôvod, prečo Kuffa tvrdí, že spolu nevychádzajú. Podľa Tarabu však on s Filipom Kuffom a ďalším štátnym tajomníkom na rezorte životného prostredia Štefanom Kuffom normálne funguje.
Zonácia TANAPu, za ktorú Tarabu kritizuje SNS je pritom podľa ministra projektom Filipa Kuffu. „Jediné, čo medzi mnou a Kuffovcami je, že pán Štefan Kuffa ma mesiace žiadal, aby som ďalšieho jeho syna vymenoval za šéfa TANAPU, Gregora Kuffu," vyhlásil Taraba s tým, že toto on odmietol, pretože by išlo o nepotizmus.
Zároveň Taraba tvrdí, že Andrej Danko má dohodu s opozičným Progresívnym Slovenskom na jeho odvolávaní v parlamente. „Bude to tak, nepochybujem o tom," skonštatoval Taraba.
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko) pripustila, že opozícii ide dlhodobo o odvolanie Tarabu z funkcie. „Je najhorším ministrom životného prostredia, akého sme na Slovensku mali," zdôraznila. Zároveň však odmietla, že by postup koordinovali s Andrejom Dankom. „My uvidíme, ako to nakoniec dopadne s tým odvolávaním. My sme každú jednu schôdzu pripravení a pokiaľ sa Andrej Danko rozhodne dodať hlasy, tak je to preto, že chce, aby minister Taraba odišiel z tej funkcie," dodala.
Zdroj: SITA.sk - Danko mal podľa Tarabu hľadať jeho náhradu, minister spomenul meno Filipa Kuffu © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéf SNS Andrej Danko ponúkal kreslo ministra životného prostredia súčasnému štátnemu tajomníkovi Filipovi Kuffovi. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to vyhlásil súčasný šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nom. SNS). To je podľa neho dôvod, prečo Kuffa tvrdí, že spolu nevychádzajú. Podľa Tarabu však on s Filipom Kuffom a ďalším štátnym tajomníkom na rezorte životného prostredia Štefanom Kuffom normálne funguje.
Zonácia TANAPu, za ktorú Tarabu kritizuje SNS je pritom podľa ministra projektom Filipa Kuffu. „Jediné, čo medzi mnou a Kuffovcami je, že pán Štefan Kuffa ma mesiace žiadal, aby som ďalšieho jeho syna vymenoval za šéfa TANAPU, Gregora Kuffu," vyhlásil Taraba s tým, že toto on odmietol, pretože by išlo o nepotizmus.
Zároveň Taraba tvrdí, že Andrej Danko má dohodu s opozičným Progresívnym Slovenskom na jeho odvolávaní v parlamente. „Bude to tak, nepochybujem o tom," skonštatoval Taraba.
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko) pripustila, že opozícii ide dlhodobo o odvolanie Tarabu z funkcie. „Je najhorším ministrom životného prostredia, akého sme na Slovensku mali," zdôraznila. Zároveň však odmietla, že by postup koordinovali s Andrejom Dankom. „My uvidíme, ako to nakoniec dopadne s tým odvolávaním. My sme každú jednu schôdzu pripravení a pokiaľ sa Andrej Danko rozhodne dodať hlasy, tak je to preto, že chce, aby minister Taraba odišiel z tej funkcie," dodala.
Zdroj: SITA.sk - Danko mal podľa Tarabu hľadať jeho náhradu, minister spomenul meno Filipa Kuffu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia V politike Minister životného prostredia SR predseda Slovenskej národnej strany štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Minister Tomáš prehovoril o dôchodkových prognózach. Ak niečo chýba, teraz sa to dohľadá
Minister Tomáš prehovoril o dôchodkových prognózach. Ak niečo chýba, teraz sa to dohľadá
<< predchádzajúci článok
Špecializovaný trestný súd otvorí ďalšiu časť kauzy Dobytkár, na pojednávaní sa objaví Marek Kodada
Špecializovaný trestný súd otvorí ďalšiu časť kauzy Dobytkár, na pojednávaní sa objaví Marek Kodada