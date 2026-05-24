Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Minister Tomáš prehovoril o dôchodkových prognózach. Ak niečo chýba, teraz sa to dohľadá
Tagy: dôchodkové prognózy Dôchodky Dôchodky na Slovensku Minister práce. sociálnych vecí a rodiny O 5 minút 12 STVR
Pokiaľ v súčasnosti niekto nemá zaevidované odpracované roky, teraz sa to podľa ministra zistí. Sociálna poisťovňa sa v súčasnosti už elektronizuje. V diskusnej relácii
24.5.2026 (SITA.sk) - Pokiaľ v súčasnosti niekto nemá zaevidované odpracované roky, teraz sa to podľa ministra zistí.
Sociálna poisťovňa sa v súčasnosti už elektronizuje. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v súvislosti so sťažnosťami občanov, že poisťovňa od nich vyžaduje v súvislosti s výpočtom dôchodkov rozsiahle listinné dokumenty.
„Jednoducho, teraz sa tie dokumenty dohľadávajú,” povedal minister s tým, že ak niekomu chýba napríklad evidencia o stredoškolských alebo vysokoškolských diplomoch, je to preto, že školy si nesplnili povinnosti. „Tak si to doplní teraz,” zdôraznil Tomáš. Pokiaľ v súčasnosti niekto nemá zaevidované odpracované roky, teraz sa to podľa ministra zistí.
Do konca mája podľa ministra pošle Sociálna poisťovňa občanom 3,5 milióna dôchodkových prognóz. „Doteraz bolo 200 podnetov od občanov, čo nie je ani promile,” dodal minister.
Zdroj: SITA.sk - Minister Tomáš prehovoril o dôchodkových prognózach. Ak niečo chýba, teraz sa to dohľadá © SITA Všetky práva vyhradené.
Danko mal podľa Tarabu hľadať jeho náhradu, minister spomenul meno Filipa Kuffu
