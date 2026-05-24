Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 24.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. mája 2026

Minister Tomáš prehovoril o dôchodkových prognózach. Ak niečo chýba, teraz sa to dohľadá


Tagy: dôchodkové prognózy Dôchodky Dôchodky na Slovensku Minister práce. sociálnych vecí a rodiny O 5 minút 12 STVR

Pokiaľ v súčasnosti niekto nemá zaevidované odpracované roky, teraz sa to podľa ministra zistí. Sociálna poisťovňa sa v súčasnosti už elektronizuje. V diskusnej relácii



Zdieľať
24.5.2026 (SITA.sk) - Pokiaľ v súčasnosti niekto nemá zaevidované odpracované roky, teraz sa to podľa ministra zistí.


Sociálna poisťovňa sa v súčasnosti už elektronizuje. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v súvislosti so sťažnosťami občanov, že poisťovňa od nich vyžaduje v súvislosti s výpočtom dôchodkov rozsiahle listinné dokumenty.

„Jednoducho, teraz sa tie dokumenty dohľadávajú,” povedal minister s tým, že ak niekomu chýba napríklad evidencia o stredoškolských alebo vysokoškolských diplomoch, je to preto, že školy si nesplnili povinnosti. „Tak si to doplní teraz,” zdôraznil Tomáš. Pokiaľ v súčasnosti niekto nemá zaevidované odpracované roky, teraz sa to podľa ministra zistí.

Do konca mája podľa ministra pošle Sociálna poisťovňa občanom 3,5 milióna dôchodkových prognóz. „Doteraz bolo 200 podnetov od občanov, čo nie je ani promile,” dodal minister.


Zdroj: SITA.sk - Minister Tomáš prehovoril o dôchodkových prognózach. Ak niečo chýba, teraz sa to dohľadá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dôchodkové prognózy Dôchodky Dôchodky na Slovensku Minister práce. sociálnych vecí a rodiny O 5 minút 12 STVR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Majerský nevylučuje odvolávanie Tarabu, spor v SNS však označil za politické divadlo
<< predchádzajúci článok
Danko mal podľa Tarabu hľadať jeho náhradu, minister spomenul meno Filipa Kuffu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 