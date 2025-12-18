Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Počítače

18. decembra 2025

Darčeky na poslednú chvíľu? Tieto potešia každého člena rodiny



Zabudli ste kúpiť darček vašim blízkym alebo vám tesne pred Vianocami došli nápady?



Darčeky na poslednú chvíľu? Tiesy potešia každého člena rodiny

Aj na poslednú chvíľu sa dá vybrať darček, ktorý nepôsobí nepremyslene, a pritom skutočne poteší. Huawei počas vianočnej akcie ponúka výber technologických pomocníkov, ktoré sa dajú kúpiť rýchlo, bez zbytočného rozhodovania a s istotou, že ich obdarovaný využije naplno a každý deň.

Smart hodinky, ktoré sa prispôsobia životnému štýlu

Ak hľadáte darček, ktorý sa prirodzene začlení do bežného dňa, smart hodinky patria medzi najistejšie voľby. Huawei WATCH FIT 4 oslovia tých, ktorí majú radi pohyb, prehľad o zdraví a ľahký dizajn na každodenné nosenie. Verzia WATCH FIT 4 Pro pridáva prémiové spracovanie a širšie možnosti športového aj zdravotného sledovania, vďaka čomu poteší aj náročnejších používateľov. Huawei WATCH FIT 4 môžete získať za akciovú cenu od 118 eur, a prémiové Huawei WATCH FIT 4 Pro od 189 eur.

Zdravie ako darček, ktorý má dlhodobú hodnotu

Pre rodičov alebo blízkych, ktorým záleží na ich zdraví, predstavuje Huawei WATCH D2 výnimočný darček. Na prvý pohľad pôsobí ako klasické smart hodinky, no ponúka možnosť pravidelného monitorovania krvného tlaku a ďalších zdravotných ukazovateľov. Práve tento model často rozhodne vtedy, keď chcete darovať niečo praktické, zmysluplné a zároveň moderné. Huawei WATCH D2 pod stromček kúpite za vianočnú cenu od 319 eur.

Smartfón ako istota pod stromček

Ak chcete staviť na výraznejší darček, smartfón Huawei Pura 80 Pro ponúka kombináciu elegantného dizajnu, kvalitného fotoaparátu a spoľahlivého výkonu. Hodí sa pre tých, ktorí radi zachytávajú rodinné momenty, tvoria obsah na sociálne siete alebo jednoducho chcú telefón, na ktorý sa môžu spoľahnúť počas celého dňa. Smartfón Huawei Pura 80 Pro je na slovenskom trhu dostupný u vybraných predajcov za odporúčanú cenu od 1 199 eur.

Štýlové hodinky s výdržou, na ktorú sa dá spoľahnúť

Huawei WATCH GT 6 a WATCH GT 6 Pro spájajú elegantný dizajn s praktickými funkciami, ktoré oceníte každý deň. Jemné línie puzdra, čistý displej a vymeniteľné remienky robia z hodiniek doplnok, ktorý prirodzene zapadne aj do ženského šatníka, či už ich nosíte do práce, na stretnutie alebo vo voľnom čase. Ponúkajú aj detailné sledovanie športových aktivít, monitorovanie zdravia počas dňa aj noci a prehľadné vyhodnocovanie dát priamo v aplikácii.

Veľkým benefitom je až 21-dňová výdrž batérie, vďaka ktorej hodinky netreba neustále nabíjať a môžete sa na ne spoľahnúť aj počas dlhších dní, víkendov či cestovania. Verzia Pro pridáva prémiové materiály a rozšírené športové a zdravotné funkcie pre tých, ktorí chcú mať o svojom pohybe a tele ešte detailnejší prehľad. Huawei Watch GT 6 môžu byť vaše už od 224 eur a verzia pro od 341 eur.

Posledná šanca potešiť blízkych bez stresu

Vianočná akcia Huawei je dôkazom, že aj darčeky vyberané na poslednú chvíľu môžu pôsobiť premyslene a osobne. Či už siahnete po smart hodinkách alebo novom smartfóne, ide o technológie, ktoré majú jasný prínos a radosť z nich vydrží oveľa dlhšie než samotné sviatky.


