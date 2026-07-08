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08. júla 2026
Európsky parlament spresnil pravidlá sociálnych dávok pre mobilných pracovníkov z Únie
Tagy: Dávky v nezamestnanosti Dlhodobá starostlivosť Poberatelia dávky v nezamestnanosti Pracovníci Rodinné dávky Sociálne dávky SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba
Priniesť majú spravodlivejší prístup k sociálnemu zabezpečeniu pre pracovníkov EÚ, ktorí žijú alebo pracujú v inej krajine Únie.
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8.7.2026 (SITA.sk) - Priniesť majú spravodlivejší prístup k sociálnemu zabezpečeniu pre pracovníkov EÚ, ktorí žijú alebo pracujú v inej krajine Únie.
Európsky parlament schválil jasnejšie pravidlá pre sociálne dávky týkajúce sa mobilných pracovníkov v EÚ. Priniesť majú spravodlivejší prístup k sociálnemu zabezpečeniu pre pracovníkov EÚ, ktorí žijú alebo pracujú v inej krajine Únie.
V rámci revízie EP aktualizoval aj pravidlá pre dávky v nezamestnanosti, rodinné dávky a dávky dlhodobej starostlivosti. Viesť to má tiež k lepšej spolupráci medzi členskými štátmi EÚ s cieľom zabezpečiť prístup k dávkam a odstrániť podvody.
Revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia EÚ pre pracovníkov z EÚ, ktorí žijú alebo pracujú v inej krajine Únie, schválil EP v utorok. Aktualizácia nariadenia zavádza jasnejšie kritériá na určenie krajiny, ktorej sociálne zabezpečenie sa bude uplatňovať na pracovníkov z EÚ žijúcich alebo pracujúcich v inom štátne EÚ.
Úprava tiež smeruje k tomu, aby si členské štáty promptne vymieňali potrebné informácie a identifikovali chyby či podvody vrátane zneužívajúcich praktík, ako sú napríklad schránkové spoločnosti.
Zákon objasňuje, ako sa obdobia práce, podnikania či poistenia v rôznych členských štátoch započítavajú pri posudzovaní nárokov na dávky v nezamestnanosti. Po novom ľudia, ktorí si budú hľadať prácu v inej krajine EÚ, budú mať nárok na dávky v nezamestnanosti počas šiestich mesiacov z krajiny, ktorú opustili.
Nariadenie spresňuje, ktorý členský štát je zodpovedný za vyplácanie dávok. Ak bol cezhraničný pracovník zamestnaný, samostatne zárobkovo činný alebo poistený nepretržite počas 22 týždňov v inom členskom štáte, ako je krajina jeho bydliska, dávky bude vyplácať krajina, v ktorej pracuje.
Nová úprava sa tiež týka dlhodobej starostlivosti a rodinných dávok. V prípade dlhodobej starostlivosti sa pridáva nová definícia a zoznam dávok, na ktoré sa tieto pravidlá vzťahujú. Pri rodinných dávkach sa jasnejšie rozlišuje medzi tými, ktoré majú nahradiť príjem, keď sa osoba vzdá alebo zníži pracovný čas na výchovu dieťaťa a inými rodinnými dávkami.
„To podporí rovnomernejšie rozdelenie zodpovedností pri výchove detí a odstráni možné finančné prekážky pre rodičov, ktorí znižujú svoj pracovný čas kvôli starostlivosti o dieťa,“ skonštatoval EP.
Menia sa aj pravidlá pre pracovníkov, ktorí boli vyslaní na prácu do inej krajiny EÚ. Zamestnanci alebo SZČO, ktorí boli vyslaní do zahraničia na dobu do dvoch rokov, a nenahrádzajú predtým vyslaného zamestnanca, zostávajú poistení v členskej krajine, kde má sídlo ich zamestnávateľ alebo kde zvyčajne vykonávajú svoje samostatne zárobkovú činnosť.
„Aby sa predišlo podvodom a chybám, musia byť pred vyslaním do zahraničia pripojení k systému sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine aspoň tri mesiace,“ uvádza EP.
Pri vysielaní pracovníkov do zahraničia tiež pribudla povinnosť o tom vopred informovať príslušné orgány domovského členského štátu. Nevzťahuje sa to na pracovné cesty a krátkodobé vyslania do troch dní, výnimka však neplatí pre stavebný sektor.
Aktualizované pravidlá tiež upravujú prácu v dvoch alebo viacerých členských štátoch i postavenie ekonomicky neaktívnych občanov. V súčasnosti žije alebo pracuje v inej krajine EÚ 16 miliónov Európanov. Pravidlá EÚ o sociálnom zabezpečení uľahčujú pohyb, prácu a život v EÚ, zabezpečujú zachovanie poistenia pri prekračovaní hraníc a pomáhajú určiť, ktorá krajina je zodpovedná za sociálne zabezpečenie.
Zdroj: SITA.sk - Európsky parlament spresnil pravidlá sociálnych dávok pre mobilných pracovníkov z Únie © SITA Všetky práva vyhradené.
Európsky parlament schválil jasnejšie pravidlá pre sociálne dávky týkajúce sa mobilných pracovníkov v EÚ. Priniesť majú spravodlivejší prístup k sociálnemu zabezpečeniu pre pracovníkov EÚ, ktorí žijú alebo pracujú v inej krajine Únie.
V rámci revízie EP aktualizoval aj pravidlá pre dávky v nezamestnanosti, rodinné dávky a dávky dlhodobej starostlivosti. Viesť to má tiež k lepšej spolupráci medzi členskými štátmi EÚ s cieľom zabezpečiť prístup k dávkam a odstrániť podvody.
Identifikácia chýb a podvodov
Revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia EÚ pre pracovníkov z EÚ, ktorí žijú alebo pracujú v inej krajine Únie, schválil EP v utorok. Aktualizácia nariadenia zavádza jasnejšie kritériá na určenie krajiny, ktorej sociálne zabezpečenie sa bude uplatňovať na pracovníkov z EÚ žijúcich alebo pracujúcich v inom štátne EÚ.
Úprava tiež smeruje k tomu, aby si členské štáty promptne vymieňali potrebné informácie a identifikovali chyby či podvody vrátane zneužívajúcich praktík, ako sú napríklad schránkové spoločnosti.
Zákon objasňuje, ako sa obdobia práce, podnikania či poistenia v rôznych členských štátoch započítavajú pri posudzovaní nárokov na dávky v nezamestnanosti. Po novom ľudia, ktorí si budú hľadať prácu v inej krajine EÚ, budú mať nárok na dávky v nezamestnanosti počas šiestich mesiacov z krajiny, ktorú opustili.
Dlhodobá starostlivosť a rodinné dávky
Nariadenie spresňuje, ktorý členský štát je zodpovedný za vyplácanie dávok. Ak bol cezhraničný pracovník zamestnaný, samostatne zárobkovo činný alebo poistený nepretržite počas 22 týždňov v inom členskom štáte, ako je krajina jeho bydliska, dávky bude vyplácať krajina, v ktorej pracuje.
Nová úprava sa tiež týka dlhodobej starostlivosti a rodinných dávok. V prípade dlhodobej starostlivosti sa pridáva nová definícia a zoznam dávok, na ktoré sa tieto pravidlá vzťahujú. Pri rodinných dávkach sa jasnejšie rozlišuje medzi tými, ktoré majú nahradiť príjem, keď sa osoba vzdá alebo zníži pracovný čas na výchovu dieťaťa a inými rodinnými dávkami.
„To podporí rovnomernejšie rozdelenie zodpovedností pri výchove detí a odstráni možné finančné prekážky pre rodičov, ktorí znižujú svoj pracovný čas kvôli starostlivosti o dieťa,“ skonštatoval EP.
Vyslanie do zahraničia
Menia sa aj pravidlá pre pracovníkov, ktorí boli vyslaní na prácu do inej krajiny EÚ. Zamestnanci alebo SZČO, ktorí boli vyslaní do zahraničia na dobu do dvoch rokov, a nenahrádzajú predtým vyslaného zamestnanca, zostávajú poistení v členskej krajine, kde má sídlo ich zamestnávateľ alebo kde zvyčajne vykonávajú svoje samostatne zárobkovú činnosť.
„Aby sa predišlo podvodom a chybám, musia byť pred vyslaním do zahraničia pripojení k systému sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine aspoň tri mesiace,“ uvádza EP.
Pri vysielaní pracovníkov do zahraničia tiež pribudla povinnosť o tom vopred informovať príslušné orgány domovského členského štátu. Nevzťahuje sa to na pracovné cesty a krátkodobé vyslania do troch dní, výnimka však neplatí pre stavebný sektor.
Aktualizované pravidlá tiež upravujú prácu v dvoch alebo viacerých členských štátoch i postavenie ekonomicky neaktívnych občanov. V súčasnosti žije alebo pracuje v inej krajine EÚ 16 miliónov Európanov. Pravidlá EÚ o sociálnom zabezpečení uľahčujú pohyb, prácu a život v EÚ, zabezpečujú zachovanie poistenia pri prekračovaní hraníc a pomáhajú určiť, ktorá krajina je zodpovedná za sociálne zabezpečenie.
Zdroj: SITA.sk - Európsky parlament spresnil pravidlá sociálnych dávok pre mobilných pracovníkov z Únie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dávky v nezamestnanosti Dlhodobá starostlivosť Poberatelia dávky v nezamestnanosti Pracovníci Rodinné dávky Sociálne dávky SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba
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