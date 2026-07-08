Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. júla 2026

Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu, distribuovala najmä metamfetamín – VIDEO


Tagy: Česká republika Drogy Eurojust Europol Holandsko hovorca Prezídia Policajného zboru Medzinárodná spolupráca narkotiká Národná protidrogová jednotka Protidrogová akcia Slovensko Ukrajina

Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, rozsiahla akcia s krycím názvom „LEO“ bola realizovaná v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu s podporou EUROJUST-u a EUROPOL-u.



Zdieľať
8.7.2026 (SITA.sk) - Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, rozsiahla akcia s krycím názvom „LEO“ bola realizovaná v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu s podporou EUROJUST-u a EUROPOL-u.


Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložila organizovanú medzinárodnú skupinu, ktorá sa dlhodobo zaoberala cezhraničným obchodovaním s drogami.

Osem zadržaných osôb


Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, rozsiahla akcia s krycím názvom „LEO“ bola realizovaná v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu s podporou EUROJUST-u a EUROPOL-u. Na prípade sa podieľali policajti zo Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny, pričom vyšetrovanie odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska.

Zadržaných bolo osem osôb na území Slovenska, z ktorých šesť čelí obvineniam za neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami. Päť obvinených bolo vzatých do väzby.

Distribúcia metamfetamínu a kokaínu


Podľa doterajších zistení mala organizovaná skupina najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokaínu. Konkrétne malo byť distribuovaných minimálne 50 kilogramov metamfetamínu a dva kilogramy kokaínu.

Výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť približne 950-tisíc eur. Akcia prebehla 18. júna 2026 a počas nej bolo na Slovensku vykonaných 24 prehliadok, vrátane obydlí podozrivých osôb.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Orgány činné v trestnom konaní zaistili drogy, finančnú hotovosť, vozidlá, elektronické zariadenia, krátku strelnú zbraň a ďalšie predmety súvisiace s trestnou činnosťou. Do zásahu bolo nasadených približne 250 policajtov z viacerých útvarov, podieľali sa aj zahraniční partneri a experti EUROPOL-u.


Zdroj: SITA.sk - Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu, distribuovala najmä metamfetamín – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká republika Drogy Eurojust Europol Holandsko hovorca Prezídia Policajného zboru Medzinárodná spolupráca narkotiká Národná protidrogová jednotka Protidrogová akcia Slovensko Ukrajina
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Miriam Lexmann: Green Deal v súčasnej podobe poškodzuje našu ekonomiku a nahráva Číne – ROZHOVOR
<< predchádzajúci článok
Európsky parlament spresnil pravidlá sociálnych dávok pre mobilných pracovníkov z Únie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 