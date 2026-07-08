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08. júla 2026
Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu, distribuovala najmä metamfetamín – VIDEO
Tagy: Česká republika Drogy Eurojust Europol Holandsko hovorca Prezídia Policajného zboru Medzinárodná spolupráca narkotiká Národná protidrogová jednotka Protidrogová akcia Slovensko Ukrajina
Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, rozsiahla akcia s krycím názvom „LEO“ bola realizovaná v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu s podporou EUROJUST-u a EUROPOL-u.
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8.7.2026 (SITA.sk) - Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, rozsiahla akcia s krycím názvom „LEO“ bola realizovaná v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu s podporou EUROJUST-u a EUROPOL-u.
Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložila organizovanú medzinárodnú skupinu, ktorá sa dlhodobo zaoberala cezhraničným obchodovaním s drogami.
Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, rozsiahla akcia s krycím názvom „LEO“ bola realizovaná v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu s podporou EUROJUST-u a EUROPOL-u. Na prípade sa podieľali policajti zo Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny, pričom vyšetrovanie odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska.
Zadržaných bolo osem osôb na území Slovenska, z ktorých šesť čelí obvineniam za neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami. Päť obvinených bolo vzatých do väzby.
Podľa doterajších zistení mala organizovaná skupina najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokaínu. Konkrétne malo byť distribuovaných minimálne 50 kilogramov metamfetamínu a dva kilogramy kokaínu.
Výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť približne 950-tisíc eur. Akcia prebehla 18. júna 2026 a počas nej bolo na Slovensku vykonaných 24 prehliadok, vrátane obydlí podozrivých osôb.
Orgány činné v trestnom konaní zaistili drogy, finančnú hotovosť, vozidlá, elektronické zariadenia, krátku strelnú zbraň a ďalšie predmety súvisiace s trestnou činnosťou. Do zásahu bolo nasadených približne 250 policajtov z viacerých útvarov, podieľali sa aj zahraniční partneri a experti EUROPOL-u.
Zdroj: SITA.sk - Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu, distribuovala najmä metamfetamín – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložila organizovanú medzinárodnú skupinu, ktorá sa dlhodobo zaoberala cezhraničným obchodovaním s drogami.
Osem zadržaných osôb
Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, rozsiahla akcia s krycím názvom „LEO“ bola realizovaná v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu s podporou EUROJUST-u a EUROPOL-u. Na prípade sa podieľali policajti zo Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny, pričom vyšetrovanie odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska.
Zadržaných bolo osem osôb na území Slovenska, z ktorých šesť čelí obvineniam za neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami. Päť obvinených bolo vzatých do väzby.
Distribúcia metamfetamínu a kokaínu
Podľa doterajších zistení mala organizovaná skupina najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokaínu. Konkrétne malo byť distribuovaných minimálne 50 kilogramov metamfetamínu a dva kilogramy kokaínu.
Výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť približne 950-tisíc eur. Akcia prebehla 18. júna 2026 a počas nej bolo na Slovensku vykonaných 24 prehliadok, vrátane obydlí podozrivých osôb.
Orgány činné v trestnom konaní zaistili drogy, finančnú hotovosť, vozidlá, elektronické zariadenia, krátku strelnú zbraň a ďalšie predmety súvisiace s trestnou činnosťou. Do zásahu bolo nasadených približne 250 policajtov z viacerých útvarov, podieľali sa aj zahraniční partneri a experti EUROPOL-u.
Zdroj: SITA.sk - Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu, distribuovala najmä metamfetamín – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Česká republika Drogy Eurojust Europol Holandsko hovorca Prezídia Policajného zboru Medzinárodná spolupráca narkotiká Národná protidrogová jednotka Protidrogová akcia Slovensko Ukrajina
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