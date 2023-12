Festival Pohoda je nominovaný až v troch kategóriách na najprestížnejšie európske festivalové ceny European Festival Awards 2023

Víťazné festivaly sa v jednotlivých kategóriách budú vyhlasovať 17. januára počas slávnostného galavečera v holandskom Groningene. Ďalším zo slovenských zástupcov je festival SHARPE, ktorý je v TOP 10 najlepších malých európskych festivalov.





Hlasovanie v kategóriiprebieha v dvoch kolách. V prvom kole za festivaly hlasujú návštevníčky a návštevníci, následne odborná porota vyberá finálnu desiatku a víťaza danej kategórie. Stredne veľký festival je v týchto cenách daný dennou návštevnosťou, ktorá sa hýbe od 10 000 do 39 999 ľudí. Pohoda je v tejto kategórii nominovaná pravidelne.Cenasa udeľuje v oblasti bezpečnosti a zdravia podujatí. Festival Pohoda vďaka svojim komplexným riešeniam či už bezpečnosti, zdravia alebo prevencie, získal nomináciu aj v tejto kategórii. Prístup Pohody k návštevníkom a návštevníčkam je vysoko inkluzívny a organizátori sa snažia myslieť na bezpečnosť a potreby všetkých, ktorí sa na festivale nachádzajú. Dôkazom je Family Park, určený pre rodiny s deťmi, bezbariérový prístup, viaceré informačné stánky, ktoré majú za úlohu nielen informovať o rôznych témach ale starať sa aj o prevenciu. Pohoda myslí aj na duševné zdravie, preto je na festivale zriadený Stan duševnej pohody, v ktorom sa návštevníčky a návštevníci majú možnosť pozhovárať s psychiatrami a psychiatričkami. Tento rok sa na festivale prvýkrát inštalovali prototypy Menštruačných skriniek. Ďalšie hygnienické potreby sú k dispozícii vo veľkom počte zadarmo v hygienických staniciach, toaletách alebo v prebaľovacích kútoch. Samozrejmosťou je pitná voda zadarmo, ktorá je k dispozícii na viacerých miestach areálu. Dôležitou súčasťou bezpečnostných opatrení je už niekoľo rokov úzka spolupráca Pohody s SHMÚ, ktorý má tím meteorológov priamo na letisku. Lieky, ktoré návštevníci a návštevníci potrebujú uskladniť pri nízkých teplotách, tak môžu urobiť v medicínskych centrách. Počas celého trvania festivalu je zriadená infolinka, na ktorej sú k dispozícii školení psychológovia a psychologičky, na ktorých sa majú možnosť obrátiť všetci s akýmkoľvek problémom.je cena, ktorá vyzdvihuje společenské aktivity a iniciatívy európskych festivalov, ktoré dávajú vo svojom programe alebo aktivitách do popredia toleranciu, ľudskosť a porozumenie. Pohoda je na toto ocenenie nominovaná za svoje aktivity v rámci tém ako klimatická kríza, vojna na Ukrajine a LGBTI+, ktoré odzrkadľovali dianie na Slovensku v jej programe v roku 2023. Veľká časť vizuálneho umenia ale aj projekt Plantasia poňali tému klimatickej krízy naozaj výnimočne. Na Pohode 2023 dostali priestor viacerí umelci a umelkyne z Ukrajiny a svetovú premiéru malo aj orchestrálne dielo Symphony of Free Ukraine. Na festivale sa realizovali aj viaceré zbierky na pomoc ľuďom na Ukrajine, jednou z nich bola napríklad zbierka na sanitky, ktoré pomáhajú zachraňovať životy na fronte. Reakciou na teroristický útok, ktorý sa udial pred podnikom Tepláreň ale aj na aktuálne útoky voči LGBTI+ komunite bol vznik nového stageu s názvom Tepláreň.Organizátori ďakujú všetkým, ktorí Pohodu navštevujú a ktorí za ňu hlasovali. Aj vďaka týmto nomináciam sa Slovensko zviditeľňuje nielen na festivalovej mape sveta.