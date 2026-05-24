Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
MS v hokeji 2026: Slovensko odolávalo silnej Kanade dve tretiny, favorit rozhodol až v závere. Slovensko - Kanada 1:5
Slováci mali prvú šancu v zápase, keď sa do zakončenia dostal Kollár, ale minul bránku. Vzápätí už obranca Kmec donútil Greavesa k prvému zákroku. Onedlho mieril do brankára aj Faško-Rudáš.
Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom šiestom zápase v základnej B-skupine na MS vo Švajčiarsku s Kanadou 1:5. Bola to pre nich druhá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. O ich ďalšom osude rozhodnú pondelkové a utorňajšie zápasy.
Zverencov trénera Vladimíra Országha čaká záverečný skupinový duel so Švédmi v utorok o 16.20 h. Budú pritom čakať aj na výsledky Nórov, ktorí majú pred sebou zápasy s Českom a Dánskom, pričom na Slovákov strácajú bod. Pri rovnosti bodov Slovenska a Nórska by rozhodoval vzájomný zápas, ten majú lepší slovenskí reprezentanti, severanov zdolali 2:1.
Kanaďania budú hrať tiež po dni voľna v utorok 26. mája o 20.20 h s Českom.
Slováci mali prvú šancu v zápase, keď sa do zakončenia dostal Kollár, ale minul bránku. Vzápätí už obranca Kmec donútil Greavesa k prvému zákroku. Onedlho mieril do brankára aj Faško-Rudáš. Na opačnej strane musel zasahovať Hlavaj po strele Celebriniho. Svižný úvod zápasu demonštrovala aj šanca Sýkoru, ktorý od zadného mantinelu prešiel pred bránku a zakončil bekhendom do betónov brankára. Sýkora bol vo veľmi dobrej pozícii aj v polovici prvej tretiny, ale mieril tesne vedľa. Ešte predtým však Slováci vyriešili skrumáž pred Hlavajom. Potom sa po chybnej rozohrávke dostal k puku Minten, ale netrafil. Jeho spoluhráč Cozens však už v 15. minúte mieril presne a Kanaďania viedli 1:0.
Po prestávke mali prvú šancu Kanaďania, hral sa otvorený hokej na obe strany. Onedlho mali Slováci možnosť presilovky, Hrivík v nej preveril Greavesa od modrej čiary a Chromiakovej strele chýbala tvrdosť i presnosť. Hlavaj sa na opačnej strane blysol efektným semaforom po strele Celebriniho. V 29. prišla gólová radosť Slovákov, keď si K. Pospíšil vykorčuľoval s pukom oblúk, priblížil sa k bránke a strelou švihom vyrovnal na 1:1. Onedlho mohlo byť 2:1, ale Chromiak a Liška svoje šance v presilovke nepremenili. Zapotil sa aj slovenský brankár, keď vykryl ďalšiu strelu Celebrinho. V druhej tretine však slovenskí reprezentanti prekvapili výborným výkonom a s favoritom držali krok vo všetkých činnostiach. Na strely boli v tejto fáze zápasu aj aktívnejší v pomere 12:9.
Do tretej tretiny však vstúpili v početnej nevýhode a tú ešte znásobil ďalší faul Okuliara. Slováci dvojnásobné oslabenie prežili, no pri hre 5 na 4 namieril Vilardi a poslal favorita opäť do vedenia. Ďalšiu šancu Scheifeleho vykryl Hlavaj a na opačnej strane zahrmelo po akcii Chromiaka s Rosandičom. Onedlho sa však dostal pred slovenským brankárom k puku Tavares a Kanaďania viedli už o dva góly. Vrátiť do zápasu sa mohli Országhovi zverenci v presilovej hre, ale nedali si pozor na O'Reillyho, ten v oslabení zvýšil na 4:1. Zámorský výber potom ešte raz ukázal, ako sa majú premieňať šance, skóre na 5:1 uzavrel Celebrini.
Vladimír Országh, tréner SR: „Chalani to odmakali a odbojovali, hoci mali v nohách náročný zápas proti Česku. Dve tretiny sme boli stále v hre. Potom však prišlo zbytočné vylúčenie, inkasovaný gól v oslabení a po ďalšej zbytočnej chybe aj gól v našej presilovke. To sú detaily, na ktorých sa zápas láme. Samozrejme, keď pustíte Kanaďanov do vedenia, veľmi ťažko sa to potom otáča. Ukázala sa skúsenosť súpera. Pre nás to bola veľká škola. Myslím si však, že výsledok je pre nás až príliš krutý. Zajtra si potrebujeme oddýchnuť a pripraviť sa na Švédov.“
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Slovensko - Kanada 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
Góly: 29. K. Pospíšil (Radivojevič, Rosandič) - 15. Cozens (Crosby, Celebrini), 43. Vilardi (Tavares, Thomas), 45. Tavares (O'Reilly, Rielly), 48. O'Reilly (Bouchard), 50. Celebrini (Vilardi, Scheifele). Rozhodcovia: Ondráček (ČR), Bjork - Jonsson (obaja Švéd.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 6939 divákov.
Slovensko: Hlavaj - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský
Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, Demelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk - Cozens, Celebrini, Crosby - Vilardi, Thomas, Scheifele - Tavares, O'Reilly, Holloway - Martone, Minten, Brown – Finnie
