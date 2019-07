Foto: Vypredaný festival Pohoda 2019 zatvoril svoje brány, bol jedným z najlepších

BeerJet zrýchlil čapovanie piva

14.7.2019 (Webnoviny.sk) - Festival Pohoda v nedeľu na obed zatvoril svoje brány. Ráno sa konali posledné Vítanie slnka a tiež Ekumenická bohoslužba. Návštevníkom svietilo pri balení stanov slnko a mohli sa ešte občerstviť v niektorých stánkoch.Organizátori zostávajú na letisku približne do konca budúceho týždňa, dovtedy musia dať areál do pôvodného stavu.Dopoludnia sa stretli s novinármi na tlačovej konferencii, kde na základe doterajších informácií zhodnotili festival ako jeden z najlepších ročníkov.PR manažér podujatia Anton Repka prezradil, že v súčasnosti už majú predaných viac ako tritisíc vstupeniek na budúci ročník, ktorý sa bude konať od 9. do 11. júla 2020.Z noviniek vyzdvihol spokojnosť s Farmárskymi trhmi či rýchlovýčapom BeerJet, ktorý výrazne zrýchlil čapovanie piva, ďalej tiež možnosť platby bezkontaktne kartou či mobilným telefónom.Na festivale, ktorý bol tento rok vypredaný, bolo akreditovaných 350 novinárov a fotografov, z toho 63 zo zahraničia.Riaditeľ podujatia Michal Kaščák prezradil, že najväčšie hviezdy festivalu tento rok trvali na svojich technických požiadavkách a každý deň museli prevešiavať strechy najmä na hlavnom pódiu.Jedna z týchto zmien bola napokon zbytočná, keďže speváčka Lykke Li pre meškanie letov nemohla vystúpiť. Jej tím aj kapela boli v areáli už deň predtým, samotná interpretka, o ktorej účasť sa organizátori budú pokúšať aj v budúcnosti, sa však nestihla dopraviť.V jej čase zahrala na Urpiner stagei kapela Sink Ya Teeth, ktorá sa predtým predstavila aj na EUrópa stagei, čo bolo podľa ich slov dovtedy najväčšie pódium, na ktorom kedy hrali. Ako dvojica Kaščákovi prezradila, ani vo sne by im nenapadlo, že o deň neskôr vystúpia aj na hlavnom stagei.„Som veľmi rád, že sme posilnili oblasti, v ktorých festival nebol až tak silný. Mali sme 17 mimoriadne silných inštalácií v rámci Visual stageu, takisto sme mali veľmi silne rozšírený vedecký program. Som veľmi rád, že nám prialo počasie, predpovede neboli ideálne, realita však bola napokon ďaleko lepšia. Mali sme v podstate úplne ideálne festivalové počasie. Dážď, ktorý dva razy prešiel areálom, bol príjemným osviežením,“ vyjadril sa.„Takisto za výbornú novinku považujem Control room, ktorú sme mali pri veži. Celý areál sme mali v podstate pod kamerami a vieme tak identifikovať veci, ktoré by mohli ohroziť návštevníkov,“ povedal na margo bezpečnosti a dodal, že polícia počas festivalu nemusela zasahovať.Michal Kaščák tiež pre agentúru SITA prezradil, že najsilnejším momentom celého festivalu bolo pre neho otvorenie podujatia, na čo celý tím čaká celý rok.„My tu nie sme na to, aby sme si pozerali koncerty, no stihol som vidieť obdive Vítania slnka, kúsok koncertov Slovenského symfonického orchestra, ZOHRA, Sink Ya Teeth a FAKA. Videl som aj kúsok vystúpenia kapely Viagra Boys. Stačí desať minút stáť na ich koncerte a máte pocit, že ste spali dva dni. Jednoducho totálna energia. Z tých väčších mien som videl len kúsky Charlotte Gainsbourg či Lianne La Havas, ktorá je z môjho pohľadu jedna z najsilnejších osobností súčasnej hudobnej scény. Sama s gitarou ovládla obrovský priestor, veľmi prirodzene, so šarmom, nenútene. Je ohromný talent s veľmi ľudskou komunikáciou a, našťastie, to platí aj v backstagei. Je ten typ umelkyne, ktorá sa vôbec nepretvaruje a možno práve preto jej to tak dobre ide,“ vyhlásil.Festival Pohoda 2019 (fotografie)