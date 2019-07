Tretí deň Pohody otvoril ženský orchester Zohra z Afganistanu

Na snímke zabávajúce sa návštevníčky na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne v sobotu 13. júla 2019. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Na snímke trubkár Thomas Heikoop počas koncertu Bazzookas na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne v sobotu 13. júla 2019.

Trenčín 13. júla (TASR) – Tretí deň žije letisko v Trenčíne hudbou a kultúrou. Od štvrtka 11. júla sa 30.000 návštevníkov zabáva na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda. Na hlavnom pódiu otváral popoludňajší program prvý čisto ženský orchester Zohra z Afganistanu.Príbeh Zohry je úzko prepojený s Afganským národným hudobným inštitútom. Jeho zakladateľ Ahmad Sarmast je synom prvého afganského dirigenta a prvým Afgancom, ktorý získal v rámci hudobného vzdelania titul PhD. Hudbu študoval v Rusku a následne v Austrálii. Po návrate do rodnej krajiny založil v spolupráci s ministerstvom školstva Afghanistan National Institute of Music (ANIM). Zohra vznikla v roku 2014, názov si zvolila podľa mena perzskej bohyne hudby. Impulz na založenie dala mladá hráčka na trúbke Meena, spolu s kamarátkami chceli vytvoriť čisto ženský nezávislý súbor. Chceli v ňom hrať hudbu podľa vlastných predstáv, vytvoriť si špecifický štýl i repertoár.Zámer Zohry sa v rodnej krajine nestretáva iba s podporou a uznaním. Ahmad Sarmast je neustále konfrontovaný s vyhrážkami, pričom neostalo len pri nich. Keď si v roku 2014 užíval predstavenie svojich študentov v kábulskom kultúrnom centre, pár radov za ním sa odpálil samovražedný atentátnik. Ahmad, ktorý bol primárnym cieľom útoku, prežil len zázrakom, keďže sa v tom čase zohol po mobil, na ktorý mu práve prišla SMS. Dnes má súbor už vyše 30 členiek, repertoár tvoria diela afganských i západných autorov. Z nástrojového obsadenia sú okrem európskych nástrojov bohato zastúpené inštrumenty typické pre južnú Áziu, ako sitar, rubab či tabla. Existencia súboru je ukážkou, ako veľa vecí sa podarilo zmeniť vďaka odvážnym ľuďom v Afganistane. A je to tiež ukážka toho, čo dokážu mladé dievčatá, keď sa neboja ísť za svojimi snami a dostanú príležitosť realizovať sa. Orchester nahral časť albumu The Rosegarden of Light, ktorý vydal britský Toccata Classics. Početné zastúpenie fanúšikov pred pódiom aplauzom ocenilo výkon dievčat.Afgansko-európsky štýl striedala hviezda nemeckej folkovej scény, skupina Bukahara. Fanúšikovia sa na ňu tešili už minulý rok, pre zranenie člena skupiny však vystúpenie zrušila. Na scéne je od roku 2009, vznikla v Kolíne, spevák a gitarista Soufian, huslista Avi a perkusionista Ahmed sa spoznali počas štúdia džezovej hudby na Kolínskej hudobnej akadémii. O rok neskôr sa k nim pridal Max, ktorý hrá na dychových nástrojoch. Konceptom kapely je búranie hudobných hraníc, čím vyjadruje svoje rôzne korene a kultúrne identity. Avi je napríklad Švajčiar so židovskými koreňmi a Ahmed je z palestínskeho Ramalláhu. Miešajú gypsy jazz, swing, reggae s balkánskymi a arabskými vplyvmi. V dnešnej digitálnej dobe produkujú výlučne analógovú hudbu. Na svojom konte majú tri vydané albumy Bukahara Trio (2013), Strange Delight (2015) a Phantasma (2017). Zabávať sa aj tancovať pred pódiom na skladby Septennial, Vogel, No!, 1986, A Child's Tale, Grotta Delle Ninfe, New Home, Shibren či Wein A Ramallah bolo povolené.Záver patril holandskej ska-rockovej formácii Bazzookas. Kapela si pop-up koncertmi vo svojom školskom autobuse získala fanúšikov už na Pohode v roku 2016 a 2018. Na scéne je od roku 2009, na konte má štyri vydané albumy, ten zatiaľ ostatný Ska World vyšiel v roku 2017. Na hlavnom pódiu predviedli hudobnú smršť, ktorá vtiahla do deja stovky fanúšikov pred pódiom, ktorí sa hýbali a skákali, muzikanti dokonca vybehli do hľadiska, to všetko pri skladbách Knallen met de kerst, Stapelgek, Dansen, Win win situatie, Skanken či Geen Violen.