|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 27.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. novembra 2025
Grape 2025: Festival Grape predstavil prvého interpreta
Sultana ovláda mnoho hudobných nástrojov, ktoré navzájom prepája a sama si vďaka loopom vytvorí aj odohrá samotnú skladbu.
Zdieľať
Festival Grape predstavil vo štvrtok prvého interpreta 15. ročníka. Na letisko v Trenčíne zavíta budúci rok austrálska speváčka a multiinštrumentalistka Tash Sultana. Organizátori festivalu to oznámili na sociálnej sieti.
Organizátor festivalu Juraj Podmanický tvrdí, že sa speváčku snažili priviesť na Slovensko takmer sedem rokov. Médiá označujú Tash Sultanu ako „kapelu jednej osoby“. Sultana ovláda mnoho hudobných nástrojov, ktoré navzájom prepája a sama si vďaka loopom vytvorí aj odohrá samotnú skladbu. Jej hlas tak dopĺňa gitara, klávesy, basgitara, trúbka, saxofón či harmonika. Každé jej vystúpenie je podľa organizátorov vždy originálne a neopakovateľné. Pôvodne pouličná hudobníčka zažiarila v roku 2016 singlom Jungle.
Riaditeľ prehliadky Ján Trstenský zároveň informoval o téme budúcoročného festivalu. „Po minuloročnej úspešnej téme Šport sme mali neľahkú úlohu nepodliezť latku. Pre rok 2026 prichádzame s mýtickým Grape ZOO, ktorý bude plný hravosti a bájnych zvierat. Už teraz sa tešíme, ako ľudia tému uchytia a ako prídu na festival oblečení,“ povedal.
Súvisiace články:
Organizátori festivalu Grape: Okrem hudby prinesieme aj športovcov (24. 5. 2025)
Všetky príjazdové trasy na festival Grape sú označené dočasným dopravným značením, polícia upozorňuje na zmeny (9. 8. 2024)
Na letisku v Trenčíne sa začína festival Grape 2024 (9. 8. 2024)
Festival Grape 2023 sa začína, návštevníci sa môžu tešiť na známe mená (11. 8. 2023)
Atmosféru festivalu Grape umocní veľkoformátové vizuálne umenie (13. 7. 2023)
Festival Grape 2022: Nad Vatrou Sa Zblízka (video+foto) (12. 8. 2022)
Bročka: Grape i iné festivaly by sa v Štrkoch mohli konať o tri roky (9. 12. 2021)
Známy festival Grape sa na najbližšie ročníky sťahuje do Trenčína (1. 12. 2021)
Festival Grape oficiálne zrušili. Organizátori vyriešili problém s vstupenkami (3. 6. 2020)
Hudobné festivaly na letisku Piešťany končia (4. 9. 2019)
Prečítajte si tiež
Peter Bič Project prichádza s deluxe edíciou úspešného albumu