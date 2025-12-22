|
Pondelok 22.12.2025
Meniny má Adela
|Denník - Správy
22. decembra 2025
Grape 2026: Festival Grape predstavil ďalšieho interpreta, je ním skupina Parcels
Skupinu Parcels dopĺňajú už ohlásené mená Grape festivalu ako Brutalismus 3000, Artbat, Tash Sultana, Overmono, WizTheMc, Netsky, A.M.C., Leap.
Zdieľať
Na 15. ročníku festivalu Grape vystúpi austrálska elektropopová skupina Parcels. Je známa svojimi živelnými live vystúpeniami a spoluprácou s Daft Punk. Na Slovensku sa predstaví prvýkrát. Kapela bude jedným z headlinerov programu festivalu v sobotu 15. augusta v Trenčíne. Organizátori o tom informovali na sociálnej sieti.
„Skupinu Parcels som spoznal v roku 2018 a už o rok neskôr sme sa ich pokúsili priniesť na Slovensko. Žiaľ, vtedy to ešte nevyšlo. Keď som ich v roku 2022 videl naživo na festivale Mad Cool v Madride, bol to jeden z najlepších koncertov na tejto hviezdne obsadenej akcii. Túžba priniesť ich na Grape bola o to väčšia a som rád, že sa nám to podarilo,“ uviedol riaditeľ festivalu Ján Trstenský.
Skupina Parcels vznikla v roku 2014 v austrálskom Byron Bay ako partia stredoškolákov. Kapela sa v tom istom roku presťahovala do Berlína, aby sa naplno venovala hudobnej kariére. V roku 2016 si ich na prvom koncerte v Paríži všimli členovia skupiny Daft Punk. Tí ich po koncerte pozvali do štúdia. Práve tam vznikla s produkčnou podporou kapely Daft Punk skladba Overnight, ktorá má dnes vyše 192 miliónov vypočutí. V roku 2018 vydali debutový album Parcels s úspešným singlom Tieduprightnow. Druhy štúdiový album Day/Night vyšiel v roku 2021 a tento rok pridali tretí album LOVED.
Skupinu Parcels dopĺňajú už ohlásené mená Grape festivalu ako Brutalismus 3000, Artbat, Tash Sultana, Overmono, WizTheMc, Netsky, A.M.C., Leap.
