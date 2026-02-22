|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 22.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Etela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. februára 2026
Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na ZOH v Miláne. Vo finále zvíťazili nad Kanadou 2:1 po predĺžení.
Finále sa začalo vo vysokom tempe a oba tímy sa od úvodu prezentovali aj dôraznou hrou.
Zdieľať
Hokejisti USA vybojovali zlaté medaily na ZOH v Miláne. V nedeľňajšom finálovom zápase zvíťazili nad Kanadou 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte Jack Hughes.
Pre Američanov je to tretie zlato z olympijského turnaja, na ktorom predtým triumfovali v rokoch 1960 a 1980. Triumf v Miláne dosiahli na deň presne po 46 rokoch od „zázraku na ľade“ na ZOH 1980 v Lake Placid. Zároveň tým nadviazali na titul z uplynulých MS 2025.
Slovenskí hokejisti obsadili 4. miesto. V semifinále prehrali s USA 2:6, v súboji o 3. miesto podľahli Fínsku 1:6.
Do finálového zápasu napokon nezasiahol kanadský útočník Sidney Crosby, ktorý sa zranil vo štvrťfinálovom dueli s Českom. Kapitánske „céčko“ prevzal rovnako ako v semifinále proti Fínsku Connor McDavid.
Finále sa začalo vo vysokom tempe a oba tímy sa od úvodu prezentovali aj dôraznou hrou. V 5. minúte to pocítil najmä Američan Larkin, ktorého za bránkou atakoval Wilson, no rozhodcovia nevylučovali. V 6. minúte sa Boldy odvážne vybral medzi dvojicu kanadských obrancov, efektne sa zbavil Toewsa a po úniku prekonal Binningtona - 0:1. Veľkú šancu vyrovnať mal v 13. minúte Suzuki, ale spomedzi kruhov netrafil bránku Hellebuycka. Tímy naďalej predvádzali výkon s maximálnym nasadením, ktoré sa prejavovalo aj v dôraznej defenzíve.
Prostredná tretina odštartovala sľubnou šancou McDavida, neskôr sa na opačnej strane po chybe Kanaďanov nepresadil Nelson. V polovici druhej časti mali Kanaďania 92-sekundovú presilovku o dvoch hráčoch po vylúčeniach Guentzela a McAvoya, no napriek veľkému tlaku neskórovali. Veľkou prekážkou bol najmä brankár Hellebuyck, ktorý zneškodnil viacero sľubných šancí Kanaďanov. Tí boli aj naďalej ofenzívne aktívnejší a vyrovnania sa dočkali v 39. minúte. Po buly v útočnom pásme sa k puku dostal obranca Toews, posunul ho Makarovi, ktorý sa priblížil k bránke a strelou k pravej žrdi prestrelil Hellebuycka - 1:1. Američania mohli krátko na to získať späť tesný náskok, no Faber poslal puk len na žŕdku.
V 42. minúte vzal Hellebuyck istý gól Marnerovi, ktorý zakončoval do odkrytej bránky, no v gólovej radosti mu zabránila hokejka amerického brankára. Ten neinkasoval ani po tom, čo sa Celebrini dostal do úniku v 45. minúte. Hokej, ktorý nadchol divákov, nestrácal na tempe ani zaujímavosti. V 51. minúte dostal MacKinnon ideálny puk pred odkrytú bránku, no tesne ju minul. Američania mohli skórovať z následného protiútoku, no nepodarilo sa to Matthewovi Tkachukovi ani Thompsonovi, ktorí zblízka nedostali puk za Binningtona. V 54. minúte Bennett neudržal rovnováhu pri mantineli, hokejkou zasiahol tvár Quinna Hughesa a dostal trest na 2+2 minúty. Kanaďania sa ubránili a krátko na to mali skrátenú presilovku, no ani v nej gól nepadol.
Finálový zápas olympijského turnaja napokon štvrtýkrát v histórii dospel do predĺženia. To sa začalo obrovskou šancou Quinna Hughesa, ktorý si vymenil puk s Boldym, no Binnington sa stihol presunúť a zmaril mu radosť rýchlou lapačkou. Onedlho sa o individuálnu akciu pokúsil McDavid, no neuspel. Američania sa dostali do protiútoku, v ktorom Jack Hughes rozhodol o ich zlate.
hlasy po zápase /zdroj: IIHF/:
Quinn Hughes, obranca USA: „Kanada má šialený tím. Je v ňom veľa výnimočných hráčov a budúcich členov Siene slávy. Hra nikdy nebola rýchlejšia a zručnejšia.“
Jack Eichel, útočník USA: „Pre nás všetkých a pre USA to znamená naozaj veľa. Sme špeciálne hrdí na to, že nosíme tento dres a napísať vlastný príbeh. Je to už dlho, čo boli USA na vrchole hokejového sveta. Na tento moment sme veľmi hrdí. Nemám dosť slov chvály na skupinu hráčov, ktorá sa tu vytvorila.“
Sam Bennett, útočník Kanady: „Je to ťažké sklamanie. O takýchto zápasoch snívate, no dnes nám to nevyšlo podľa plánu. Náš tím tlačil súpera, dali sme do toho všetko, no nestačilo to. Vytvorili sme si veľa šancí, ale niekedy to brankári dokážu ukradnúť pre svoje tímy a Hellebuyck dnes odviedol skvelú prácu.“
Jon Cooper, tréner Kanady: „Myslím si, že sme dnes podali bezchybný výkon. Nemôžem byť na tím viac hrdý. Žiaľ, na zlato to nestačilo.“
ZOH 2026, finále
Kanada - USA 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 39. Makar (Toews) - 6. Boldy (Matthews, Q. Hughes), 62. J. Hughes (Werenski). Rozhodcovia: Rooney (USA), Dwyer - Cherrey (obaja Kan.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 11.289 divákov.
Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Theodore - MacKinnon, McDavid, Celebrini - Stone, Suzuki, Marner - Wilson, Bennett, Marchand - Jarvis, Horvat, Hagel
USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, J. Hughes - Trocheck, Nelson, Miller - Hanifin
konečné poradie ZOH 2026:
1. USA,
2. Kanada,
3. Fínsko,
4. SLOVENSKO,
5. Švajčiarsko,
6. Nemecko,
7. Švédsko,
8. Česko,
9. Dánsko,
10. Lotyšsko,
11. Francúzsko,
12. Taliansko
Súvisiace články:
ZOH 2026: Slováci hodnotia turnaj pozitívne, Országh:Motivácia pre mladých (22. 2. 2026)
ZOH 2026 hokej: Slovensko prehralo v zápase o bronz s Fínskom 1:6. Jediný gól Slovákov strelil v druhej tretine kapitán Tomáš Tatar. (21. 2. 2026)
ZOH 2026 hokej: Slováci prehrali v semifinále s USA 2:6, budú hrať o bronz (20. 2. 2026)
ZOH 2026: Slovensko bude hrať semifinále proti USA v piatok od 21.10 (19. 2. 2026)
ZOH 2026 hokej: Hokejisti USA budú súpermi Slovenska v semifinálovom zápase ZOH v Miláne (18. 2. 2026)
ZOH 2026 hokej: Slovensko postúpilo do olympijského semifinále po víťazstve 6:2 nad Nemeckom (18. 2. 2026)
ZOH 2026 hokej: Nemci zdolali Francúzov a stali sa súpermi Slovenska vo štvrťfinále (17. 2. 2026)
ZOH 2026 hokej: Súperom Slovenska vo štvrťfinále olympijského hokejového turnaja bude víťaz zápasu Nemecko – Francúzsko (16. 2. 2026)
ZOH 2026 hokej: Slovensko vyhralo nad Talianskom 3:2 a v tabuľke má 6 bodov po dvoch víťazstvách (13. 2. 2026)
Slovensko má za sebou svoj Národný deň v Miláne, Pellegrini vyzdvihol skvelú atmosféru a navštívil aj hokejistov – VIDEO, FOTO (13. 2. 2026)
Prečítajte si tiež
ZOH 2026 hokej: Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja
ZOH 2026 hokej: Slovensko prehralo v zápase o bronz s Fínskom 1:6. Jediný gól Slovákov strelil v druhej tretine kapitán Tomáš Tatar.