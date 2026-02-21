Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

21. februára 2026

ZOH 2026 hokej: Slovensko prehralo v zápase o bronz s Fínskom 1:6. Jediný gól Slovákov strelil v druhej tretine kapitán Tomáš Tatar.



Hokejisti nastúpili proti Fínom opäť v bránke so Samuelom Hlavajom.



Zdieľať
ZOH 2026 hokej: Slovensko prehralo v zápase o bronz s Fínskom 1:6.

Pre zdravotné problémy chýbal Martin Pospíšil, v druhej formácii ho nahradil Lukáš Cingel. Do zostavy sa vrátil útočník Peter Cehlárik.

Začiatok zápasu bol opatrný, no Fíni hrali aktívnejšie a vypracovali si aj viac šancí. Fínov poslal do vedenia Sebastian Aho, ktorý využil zaváhanie pred slovenskou bránkou a dorazil puk.

V druhej tretine Fíni zvýšili na 2:0, keď v 29. minúte Erik Haula šikovnou strelou prekvapil Hlavaja. V poslednej minúte však dokázal znížiť na 1:2 Tomáš Tatar. Kapitán Slovákov využil odrazený puk od zadného mantinelu a prekonal brankára.

V tretej tretine Fíni opäť gólovo odskočili. Roope Hintz najprv šikovne tečoval nastrelený puk počas presilovky a následne skóroval aj Kaapo Kakko – 4:1. V závere ešte Slováci inkasovali dva góly pri hre bez brankára, presadili sa Joel Armia a Erik Haula.

Slováci na ZOH 2026 obhajovali bronzové medaily z Pekingu. Na štvrtom mieste na olympiáde skončili aj v roku 2010 vo Vancouveri, keď prehrali rovnako s Fínmi (3:5).

Fíni získali piaty bronz v histórii zo ZOH, okrem toho majú aj dve striebra a zlato z Pekingu. V nedeľňajšom finále zabojujú o zlato Kanaďania a Američania.

Slovensko malo na olympiáde v tíme aj troch hráčov z ruskej KHL – útočníkov Adama Ružičku a Adama Lišku a obrancu Martina Gernáta. Jedinou ďalšou krajinou so zástupcom z KHL bolo Francúzsko (Stéphane Da Costa, ktorý v lige pôsobí nepretržite od roku 2018).

Slovensko – Fínsko 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)

Góly: 40. Tatar (Fehérváry) – 8. Aho (Lehkonen, Heiskanen), 29. Haula (Armia, Tolvanen), 49. Hintz (Heiskanen, Tolvanen), 50. Kakko, 56. Armia (Hintz), 59. Haula (Armia, Ristolainen). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) – Hynek, Suchánek (obaja ČR), vylúčení: 3:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.

Správu budeme aktualizovať

ZOH 2026 hokej: Slovensko proti Fínsku bez Pospíšila, no s Cehlárikom - zostava SR

