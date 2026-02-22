Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

22. februára 2026

ZOH 2026 hokej: Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja



Najužitočnejším hráčom sa stal kanadský útočník Connor McDavid.



Zdieľať
ZOH 2026 hokej: Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky ZOH v Miláne. Okrem neho v nej figurujú iba zástupcovia finalistov USA a Kanady. Najužitočnejším hráčom sa stal kanadský útočník Connor McDavid.


Slafkovský nadviazal na ZOH 2022 v Pekingu, na ktorých takisto figuroval v ideálnej šestke. V Miláne bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu, keď nazbieral 8 kanadských bodov za 4 góly a 4 asistencie. V kanadskom bodovaní turnaja sa umiestnil na štvrtej priečke.

Najproduktívnejším hráčom sa stal McDavid, ktorý nazbieral v 6 zápasoch 13 bodov za 2 góly a 11 asistencií. Okrem najprestížnejšieho individuálneho ocenenia získal aj cenu pre najlepšieho útočníka turnaja a spoločne so Slafkovským a Macklinom Celebrinim sa dostal do najlepšej šestky. McDavid zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov získaných na olympijskom hokejovom turnaji s hráčmi NHL.

Najlepším brankárom sa stal Američan Connor Hellebuyck, ktorý figuruje aj v najlepšej šestke. Jeho spoluhráč Quinn Hughes sa stal najlepším obrancom. V najlepšej šestke tvoril obrannú dvojicu s Kanaďanom Caleom Makarom.

ZOH 2026, individuálne ocenenia:

Najužitočnejší hráč: Connor McDavid (Kan.)



Traja najlepší hráči na svojich postoch:

Najlepší brankár: Connor Hellebuyck (USA)

Najlepší obranca: Quinn Hughes (USA)

Najlepší útočník: Connor McDavid (Kan.)



Najlepšia šestka:

Brankár: Connor Hellebuyck (USA)

Obrancovia: Quinn Hughes (USA), Cale Makar (Kan.)

Útočníci: Connor McDavid, Macklin Celebrini (obaja Kan.), Juraj SLAFKOVSKÝ (SR)


