Nedeľa 22.2.2026
Archív správ
22. februára 2026
ZOH 2026 hokej: Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja
Najužitočnejším hráčom sa stal kanadský útočník Connor McDavid.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky ZOH v Miláne. Okrem neho v nej figurujú iba zástupcovia finalistov USA a Kanady. Najužitočnejším hráčom sa stal kanadský útočník Connor McDavid.
Slafkovský nadviazal na ZOH 2022 v Pekingu, na ktorých takisto figuroval v ideálnej šestke. V Miláne bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu, keď nazbieral 8 kanadských bodov za 4 góly a 4 asistencie. V kanadskom bodovaní turnaja sa umiestnil na štvrtej priečke.
Najproduktívnejším hráčom sa stal McDavid, ktorý nazbieral v 6 zápasoch 13 bodov za 2 góly a 11 asistencií. Okrem najprestížnejšieho individuálneho ocenenia získal aj cenu pre najlepšieho útočníka turnaja a spoločne so Slafkovským a Macklinom Celebrinim sa dostal do najlepšej šestky. McDavid zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov získaných na olympijskom hokejovom turnaji s hráčmi NHL.
Najlepším brankárom sa stal Američan Connor Hellebuyck, ktorý figuruje aj v najlepšej šestke. Jeho spoluhráč Quinn Hughes sa stal najlepším obrancom. V najlepšej šestke tvoril obrannú dvojicu s Kanaďanom Caleom Makarom.
ZOH 2026, individuálne ocenenia:
Najužitočnejší hráč: Connor McDavid (Kan.)
Traja najlepší hráči na svojich postoch:
Najlepší brankár: Connor Hellebuyck (USA)
Najlepší obranca: Quinn Hughes (USA)
Najlepší útočník: Connor McDavid (Kan.)
Najlepšia šestka:
Brankár: Connor Hellebuyck (USA)
Obrancovia: Quinn Hughes (USA), Cale Makar (Kan.)
Útočníci: Connor McDavid, Macklin Celebrini (obaja Kan.), Juraj SLAFKOVSKÝ (SR)
