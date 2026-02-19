Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 19.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vlasta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

18. februára 2026

ZOH 2026 hokej: Hokejisti USA budú súpermi Slovenska v semifinálovom zápase ZOH v Miláne



Američania sa medzi štvoricu najlepších tímov olympijského turnaja dostali prvýkrát od roku 2014.



Zdieľať
ZOH 2026 hokej: Hokejisti USA budú súpermi Slovenska v semifinálovom zápase ZOH v Miláne

Hokejisti USA budú súpermi slovenských reprezentantov v semifinálovom zápase ZOH v Miláne. Rozhodlo o tom ich štvrťfinálové víťazstvo nad Švédskom 2:1 po predĺžení. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada a Fínsko. Súboje o postup do finále sú na programe v piatok 20. februára.

Američania sa medzi štvoricu najlepších tímov olympijského turnaja dostali prvýkrát od roku 2014. V súbojoch o medaily sa pokúsia získať 12. cenný kov v histórii. Doteraz majú bilanciu 2-8-1.

V troch zo štyroch štvrťfinálových zápasov rozhodlo o víťazovi až predĺženia. V riadnom hracom čase zvíťazili iba Slováci, ktorí zdolali Nemcov 6:2. Kanaďania vyradili Česko po triumfe 4:3 pp, Fíni zdolali Švajčiarov 3:2 pp po obrate z 0:2.

Prvá tretina bola o obojstranne dôslednej defenzíve a vyčkávaní na chybu. Od 4. minúty mali Američania presilovku, ale švédskeho brankára Markströma neprekonali. Diváci videli skôr opatrný hokej, ktorému nechýbalo nasadenie ani rýchlosť, no gólových príležitostí bolo len minimum.

Po prvej prestávke dianie získalo na atraktivite. Pribudli zaujímavé situácie na oboch stranách a nerozhodný stav zmenil až Larkin v 32. minúte. Dahlin mu pred bránkou dovolil tečovať strelu Quinna Hughesa a Markström bol bezmocný - 1:0. Američania mali v druhej tretine viac z hry, no skóre sa v nej už nezmenilo.

Brankár Hellebuyck bol veľká prekážka pre Švédov, ktorí v tretej tretine zvýšili ofenzívnu snahu. V 58. minúte trafil Kempe do žŕdky, no Švédom sa následne vyplatila hra bez brankára. Markström sotva dokorčuľoval na striedačku, keď Raymond našiel krížnou prihrávkou Zibanejada, ktorý strelou bez prípravy vyrovnal.

Quinn Hughes ukončil predĺženie v 64. minúte. Po tom, čo získal puk od Boldyho, si v útočnom pásme vylepšil streleckú pozíciu a strelou spoza Landeskoga prekonal Markströma - 2:1.

ZOH 2026, štvrťfinále hokej

USA - Švédsko 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 32. Larkin (J. Hughes, Q. Hughes), 64. Q. Hughes (Boldy, Matthews) - 59. Zibanejad (Raymond, Landeskog). Rozhodcovia: Furlatt, McCauley - Cherrey (všetci Kan.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 11.097 divákov.

USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, M. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, Keller - Rakell, Pettersson, Forsberg - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck

Švédsko: Markström - Ekman-Larsson, Hedman, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm - Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Rantanen, Zibanejad, Landeskog - E. Lindholm, Wennberg, Holmberg - Bratt


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 ZOH 2026 hokej: Slovensko postúpilo do olympijského semifinále po víťazstve 6:2 nad Nemeckom (18. 2. 2026)
 ZOH 2026 hokej: Nemci zdolali Francúzov a stali sa súpermi Slovenska vo štvrťfinále (17. 2. 2026)
 ZOH 2026 hokej: Súperom Slovenska vo štvrťfinále olympijského hokejového turnaja bude víťaz zápasu Nemecko – Francúzsko (16. 2. 2026)
 ZOH 2026 hokej: Slovensko vyhralo nad Talianskom 3:2 a v tabuľke má 6 bodov po dvoch víťazstvách (13. 2. 2026)
 Slovensko má za sebou svoj Národný deň v Miláne, Pellegrini vyzdvihol skvelú atmosféru a navštívil aj hokejistov – VIDEO, FOTO (13. 2. 2026)
 ZOH 2016 hokej: Kanada zvíťazila nad Českom 5:0 (12. 2. 2026)
 ZOH 2026: Slafkovský zlomil Fínov: Poznám Sarosa, viem ako chytá (11. 2. 2026)
 ZOH 2026: Slovensko – Fínsko 4:1. Slafkovský žiaril, Slováci šokovali Fínov (11. 2. 2026)
 ZOH 2016: Tatar bude kapitán Slovenska, asistentmi Černák a Fehérváry (9. 2. 2026)
 ZOH 2026: Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac (9. 2. 2026)



nasledujúci článok >>
ZOH 2026: Vlhová fandila Shiffrinovej, mrzel ju skrat Dürrovej
<< predchádzajúci článok
ZOH 2026 - biatlon - ženy - štafeta: Francúzky po 34 rokoch v štafete zlaté, Slovenky desiate

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 