|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 18.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jaromír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. februára 2026
ZOH 2026 hokej: Slovensko postúpilo do olympijského semifinále po víťazstve 6:2 nad Nemeckom
Súpera spoznajú až po štvrťfinálových zápasoch. Semifinále hrajú v piatok 20. februára.
Zdieľať
Hokejisti nastúpili v bránke so Samuelom Hlavajom. Späť v zostave ako center druhého útoku bol Martin Pospíšil a Lukáš Cingel sa presunul na pozíciu 13. útočníka.
Úvod zápasu bol opatrný a s množstvom nepresností, postupne sa však Slováci zlepšili a v prvej tretine mali hernú i streleckú prevahu. Prvý gól zápasu padol až necelé dve minúty pred jej koncom, keď Pavol Regenda tečoval strelu Erika Černáka.
V druhej tretine sa Slováci dostali zaslúžene do vedenia 4:1, pričom postupne skórovali Miloš Kelemen, Oliver Okuliar a Dalibor Dvorský. V závere znížil na 1:4 Lukas Reichel.
Hokejisti mali výborný štart aj v tretej tretine, keď po 58 sekundách pridal svoj druhý gól v zápase Regenda – 5:1. Nemci sa snažili zdramatizovať zápas a vyvíjali tlak na slovenskú bránku, po ktorom znížil na rozdiel troch gólov Frederik Tiffels. Gól na 6:2 strelil v závere zápasu do prázdnej bránky Tomáš Tatar.
Semifinále je na programe v piatok 20. februára. Slováci súpera spoznajú až po štvrťfinálových zápasoch.
Pred semifinále sa zo zostávajúcich štyroch tímov utvorí tabuľka podľa toho, ako skončili v základných skupinách. Prvý bude hrať so štvrtým a druhý s tretím. Slovensko bolo po skupine v tabuľke turnaja tretie, čo znamená, že v semifinále môže hrať s kýmkoľvek okrem Kanady ako najvyššie nasadeným tímom vo štvrťfinále.
Slovensko má v tíme troch hráčov z ruskej KHL – útočníkov Adama Ružičku a Adama Lišku a obrancu Martina Gernáta. Jedinou ďalšou krajinou so zástupcom z KHL bolo Francúzsko (Stéphane Da Costa, ktorý v lige pôsobí nepretržite od roku 2018).
hlasy (zdroj: STVR a TASR):
Vladimír Országh, tréner SR: „Je to fantastický pocit a ja nemôžem byť viac hrdý na týchto chalanov. Od prvého dňa stoja pri sebe, bojujú jeden za druhého a žijú svoj sen. Sme vo vybranej spoločnosti a som rád, že sa nám podarilo nadviazať na uplynulé olympijské hry. Veľa optimistov na Slovensku nebolo, ale my sme dnes v situácii, že môžeme obhájiť bronz. Ale samozrejme ideme s pokorou. Na Slovensku je zasa hokejová horúčka po štyroch rokoch, sme radi, že sa nám darí. Dúfam, že ešte nie je koniec. Určite by sme sa s nejakým kovom chceli vrátiť domov.“
Juraj Slafkovský, útočník SR: „Je to skvelé. Pre našu krajinu je to skvelý úspech a je to veľká udalosť pre všetkých našich fanúšikov. Veľmi sa teším, že sa po štyroch rokoch opäť vrátim do semifinále na ešte väčšom turnaji. Máme výbornú príležitosť. Musíme byť hlavne pripravení a uvidíme, kam nás to zavedie.“
Tomáš Tatar, kapitán SR, autor posledného gólu v zápase: „Bol to sebavedomý výkon celých 60 minút. Myslím, že sme urobili všetko, čo sme mali, aby sme si pomohli zvíťaziť v zápase. Som na to veľmi hrdý. Boli sme veľmi sústredení a sme veľmi šťastní. Dnes večer si to môžeme vychutnať, ale musíme zostať pokorní. V ďalšom zápase chceme opäť tvrdo pracovať a robiť všetko to dobré, čo sme robili doteraz.“
Šimon Nemec, obranca SR: „Bronz z Pekingu bol bol vynikajúci, ale toto je asi neviem koľkokrát násobne násobne viac, keďže sme v top štvorke na turnaji s hráčmi z NHL. O to viac to ukazuje ako si vážime hrať za svoju krajinu. Cítime podporu fanúšikov.“
Dalibor Dvorský, v zápase 1+1: „Hráme zatiaľ skvele a sme v semifinále. Neviem, čo by som viac povedal. Je to úžasné a myslím, že sa ozaj všetci bavíme hokejom teraz a hráme ako ozajstný tím. Pri mojom góle som videl, že ideme dva na jedna. Janko Lašák spravil dobrý skauting brankára a trafil som to dobre. Som rád za gól, ale víťazstvo teší viac.“
Lukáš Cingel, útočník SR: „Hrali sme výborne od začiatku až do konca. Robili sme to, čo sme chceli. Vyústilo to v tento skvelý výsledok.“
Libor Hudáček, útočník SR: „Vedeli sme, že Nemci majú zápas v nohách. Preto bolo na nás, aby sme mali energiu a náladu nedať im priestor. Plnili sme to 60 minút, takže ja som hrdý a pyšný na chlapcov.“
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Je to eufória, ale nemôžeme lietať vysoko. Môžeme si to chvíľku užiť, ale ešte nás čakajú dva ťažké zápasy. Dnes to bol čisto náš zápas. Kontrolovali sme ho. Nemcov sme k ničomu nepustili a keď sa aj k niečomu dostali, tak iba po našich chybách. V semifinále si už súpera nevyberieme. Budeme hrať s tým, kto na nás vyjde.“
Pavol Regenda, útočník SR, strelec dvoch gólov: „Som rád, že mi to konečne padlo a že som pomohol tímu k víťazstvu. Dnes to bol kolektívny výkon aj s výborným výkonom brankára. Keby nám niekto pred turnajom povedal, že postúpime do semifinále, určite by sme to brali. Vytvorili sme dobrý tím. Od prvého do posledného chalana každý pracuje na tom, aby tím zvíťazil. Sme v top štvorke a ideme ďalej. Je jedno, koho dostaneme v semifinále, pôjdeme do toho naplno.“
Na olympiáde neexistuje pevný „pavúk”. Po štvrťfinále sa postupujúce tímy znova prenasadia podľa ich umiestnenia po základnej časti. Pravidlo je jednoduché - najvyššie nasadený tím hrá proti najnižšie nasadenému a druhý najvyššie nasadený hrá proti tretiemu najvyššiemu.
Slovensko je nasadená trojka (3). Pred nami sú len Kanada (1) a USA (2). Za nami sú Fínsko (4), Švajčiarsko (5), Švédsko (7) a Česko (8). Tu sú 3 možné scenáre, koho dostaneme.
SCENÁR 1: Favoriti nezaváhajú
Podmienka: Kanada porazí Česko a zároveň USA porazí Švédsko. Ak postúpia oba zámorské tímy, situácia je pre nás krištáľovo jasná.
Kanada (1) si vezme najslabšieho súpera (víťaza zápasu Fínsko/Švajčiarsko). Na nás zostane druhý najvyššie nasadený tím. Naším súperom teda bude USA. Tento variant je matematicky najpravdepodobnejší. Ak chceme hrať o zlato, budeme musieť prejsť cez americký výber hviezd.
SCENÁR 2: Jeden z gigantov padne
Podmienka: Česko vyradí Kanadu alebo Švédsko vyradí USA.
Ak sa zrodí prekvapenie a aspoň jeden z dvojice Kanada/USA vypadne, Slovensko sa „posunie” v hierarchii vyššie a vyhne sa druhému gigantovi.
Ak vypadne Kanada (1): Najvyššie nasadené bude USA (2), ktoré si vezme najslabšieho (Česko - 8). My (3) budeme hrať s Fínskom alebo Švajčiarskom.
Ak vypadne USA (2): Najvyššie nasadená Kanada (1) si vezme najslabšieho (Švédsko - 7). My (3) budeme opäť hrať s Fínskom alebo Švajčiarskom.
Toto je pre nás „prijateľnejšia” cesta. Znamenala by, že v semifinále narazíme na európskeho súpera, s ktorým sa nám hrá štýlovo lepšie než so zámorským.
Súvisiace články:
ZOH 2026 hokej: Nemci zdolali Francúzov a stali sa súpermi Slovenska vo štvrťfinále (17. 2. 2026)
ZOH 2026 hokej: Súperom Slovenska vo štvrťfinále olympijského hokejového turnaja bude víťaz zápasu Nemecko – Francúzsko (16. 2. 2026)
ZOH 2026 hokej: Slovensko vyhralo nad Talianskom 3:2 a v tabuľke má 6 bodov po dvoch víťazstvách (13. 2. 2026)
Slovensko má za sebou svoj Národný deň v Miláne, Pellegrini vyzdvihol skvelú atmosféru a navštívil aj hokejistov – VIDEO, FOTO (13. 2. 2026)
ZOH 2016 hokej: Kanada zvíťazila nad Českom 5:0 (12. 2. 2026)
ZOH 2026: Slafkovský zlomil Fínov: Poznám Sarosa, viem ako chytá (11. 2. 2026)
ZOH 2026: Slovensko – Fínsko 4:1. Slafkovský žiaril, Slováci šokovali Fínov (11. 2. 2026)
Na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo riešia kvalitu medailí, viacerým športovcom sa rozpadli (9. 2. 2026)
ZOH 2016: Tatar bude kapitán Slovenska, asistentmi Černák a Fehérváry (9. 2. 2026)
ZOH 2026: Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac (9. 2. 2026)
Prečítajte si tiež
ZOH 2026: Vlhová po 20. mieste v slalome: Stále na to mám
ZOH 2026: Petra Vlhová obsadila v slalome na olympiáde 20. miesto, Shiffrinová získala zlato