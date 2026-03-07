Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Kultúra    Pohoda festival

07. marca 2026

Pohoda 2026 predstavuje päť nových slovenských mien



Festival Pohoda tento týždeň oznámil päť nových slovenských interpretov a interpretiek, ktorí reprezentujú tvorbu mladej generácie domácej hudobnej scény.



Pohoda 2026 predstavuje päť nových slovenských mien

Na 30. ročníku festivalu vystúpia Dušan Vlk, Edúv Syn, Meowlau, Christina Mantis a Kristie Kardio.

Nové mená žánrovo rozširujú už oznámený slovenský program festivalu a prinášajú pestrú kombináciu rapu, alternatívneho popu, rocku aj elektronickej hudby. Ďalších domácich interpretov organizátori predstavia už budúci týždeň.

Punk-rapové Prešovské knieža

Na Pohodu 2026 sa vracia výrazná postava súčasného česko-slovenského undergroundu Dušan Vlk. Východoslovenský umelec, vlastným menom Denis Bango, prinesie na trenčianske letisko svoj najnovší a doposiaľ najosobnejší projekt EAST SIDE SOLITUDE.

Dušan Vlk patrí k vlne punkovo-emo rapových autorov, ktorí sa v posledných rokoch vynorili z domácej alternatívnej scény. Pod prezývkou „Prešovské knieža“ otvorene odkazuje na svoj pôvod a vo svojej tvorbe prepája ponuré, melancholické až temné nálady s úprimnými výpoveďami o živote mladej generácie v postkomunistickej strednej Európe.

Jeho skladby stoja na osobných aj spoločenských témach a zvukovo sa pohybujú naprieč žánrami – bez pevných mantinelov, no dôsledne filtrované cez lo-fi estetiku.

 

Debutový album a koncert nabitý emóciami

Na Pohode 2026 vystúpi aj Laura Jašková so svojím sólovým projektom Meowlau. Na scénu vstúpila s vlastnými slovenskými skladbami, ktoré vo februári 2026 vydala na debutovom albume Kvety. Nahrávka si okamžite vyslúžila dve nominácie na hudobné ceny Radio_Head Awards.

Album prináša široké spektrum emócií – od temných introspektívnych momentov až po čisté a odzbrojujúco úprimné vyznania. Meowlau vstupuje na scénu bez pózy a pretvárky – s hudbou, ktorá je zároveň surová aj nežná, osobná aj odvážna. Pohoda tak prinesie autentické stretnutie s autorkou, ktorá sa rozhodla prvýkrát naplno predstaviť svetu svoju vlastnú hudobnú výpoveď.

 

Temný trap aj terapeutická spoveď

V júli zaznie na trenčianskom letisku aj hlas nastupujúcej generácie slovenského rapu – Edúv Syn. Projekt slovenského výtvarníka a hudobníka Mateja Mysloviča patrí k najzaujímavejším úkazom na pomedzí trapu, punkovej estetiky a angažovanej poézie.

Edúv Syn býva označovaný ako „najsmutnejší rapper“. Jeho tvorba stojí na tvrdých beatoch a nekompromisnej inventúre emócií, ktoré sa nezmestili do každodenného života. V skladbách otvorene hovorí o depresii, úzkosti či existenciálnych krízach – bez pózy a bez lacného pátosu. Hudba tu funguje ako terapia, osobná aj kolektívna. Výsledkom je intenzívna a autentická výpoveď, ktorá spája krehkosť s hnevom a melanchóliu so spoločenskou kritikou.

 

Minuloročný objav roka na Radio_Head Awards

Festival Pohoda 2026 privíta aj jednu z najzaujímavejších tvárí súčasnej slovenskej hudobnej scény – Christinu Mantis. Speváčka a skladateľka si v posledných rokoch získala pozornosť nielen doma, ale aj v zahraničí.

Jej piesne sú úprimnými, miestami sarkastickými výpoveďami o osobnom živote, ženách v spoločnosti, vzťahoch a každodenných malých revolúciách, ktoré môže uskutočniť každý z nás. Tvorbu Christiny Mantis formovali rock’n’roll, soul a punk, čo sa odráža v jej originálnom zvuku aj výrazných koncertných vystúpeniach.

V rámci hudobných cien Radio_Head Awards získala ocenenie Objav roka 2024, čím sa zaradila medzi najvýraznejšie nové mená slovenskej hudobnej scény. Na Pohode tak môžete očakávať koncert, ktorý spojí punkovú bezprostrednosť s rockovo-soulovou energiou.

 

Hypnotické techno a rave energia zo Slovenska

Nočný program Pohody rozšíri aj výrazné meno slovenskej elektronickej scény – Kristie Kardio. Bratislavská DJ-ka, producentka a performerka prinesie na trenčianske letisko set plný pulzujúceho techna, hypnotických melódií a rave energie. Na Pohode tak môžete očakávať noc plnú rytmu, svetiel a hypnotických beatov – set, ktorý vás vezme od hlbokého techna až k euforickým rave momentom.

Nová pätica slovenských mien dopĺňa hudobný program festivalu Pohoda, z ktorého je už oznámená takmer polovica interpretov. Organizátori budúci týždeň predstavia ďalších trinásť nových mien, z ktorých deväť bude patriť elektronickej hudobnej scéne.

30. ročník festivalu Pohoda sa uskutoční 8. – 11. júla 2026 na trenčianskom letisku. Počas troch festivalových dní (štvrtok – sobota) vystúpia Gorillaz, The Prodigy, Lykke Li, Denzel Curry, IDLES, Oliver Tree, Apashe & Brass Orchestra, Action Bronson a mnohí ďalší. Po prvý raz v histórii festivalu pribudne aj samostatný Extra Day, na ktorom vystúpia The Cure, The Twilight Sad, Just Mustard a Denis Bango.


