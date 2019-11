KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Amnestie, Sirota Brooklyn a Terminátor: Temný osud

Amnestie

Sirota Brooklyn

Rodina Addamsovcov

Terminátor: Temný osud

Volanie

Film AMNESTIE sa okrem príbehu troch rodín zasiahnutých komunistickou perzekúciou, venuje aj vzbure väzňov v Leopoldove, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok. Vzbure predchádzali široké amnestie Václava Havla, ktoré udelil v januári 1990, len pár dní po svojom zvolení za československého prezidenta. Snímka vzniká v dielni produkčnej spoločnosti Azyl Production v koprodukcii s RTVS, HomeMedia Production a českou produkčnou spoločnosťou Endorfilm. Predlohou k filmu bola kniha Radovana Dunaja Amnestia, ktorá rozpútala peklo. Režisérom snímky je Jonáš Karásek v spolupráci s kameramanom Tomášom Juríčkom a producentom, scenáristom Marošom Hečkom. Táto trojica je vo filmovom prostredí známa okrem mnohých sólových projektov aj vďaka úspešnému filmu Kandidát.Skvelý Edward Norton, ktorý režíroval, napísal, ale aj produkoval film Sirota Brooklyn, si v ňom zahrá aj hlavnú postavu - osamelého súkromného detektíva s Tourettovým syndrómom.Ten sa pokúša objasniť vraždu svojho mentora a jediného priateľa Franka Minnu (Bruce Willis) len za pomoci nejasných stôp a svojej jedinečnej pamäte. Postupne odkrýva prísne strážené tajomstvá, ktoré udržujú osud mesta New York v päťdesiatych rokoch v rovnováhe. Pri pátraní sa dostáva do kontaktu s násilníkmi, korupciou a najnebezpečnejším človekom v meste, len aby sa dopátral k pravde a zachránil ženu, na ktorej mu záleží.Myslíte si, že vaša rodina je čudná? Možno ani nie. Každá rodina je trochu iná, ale rodina Addamsovcov je úplne divná. Sú strašidelní. Sú šialení. A sťahujú sa do nového domova. Veľká zábava začína.Linda Hamilton ako Sarah Connorová a Arnold Schwarzenegger ako Terminátor T-800 se vracajú vo svojich ikonických úlohách. Pod filmom, ktorý priamo nadväzuje na prvé dve časti, sú podpísaní James Cameron a Tim Miller, ktorý režíroval skvelého Deadpoola.Opustili svetský život, manželku, deti, prácu a vstúpili do kláštora. Cez portréty troch mníchov zachytáva celovečerný dokumentárny film Erika Prausa neopakovateľnú duchovnú atmosféru a mystiku pravoslávneho kláštora Počájivská lávra, ktorý leží na kopci nad mestečkom Počájiv v Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny. Otcovia Gabriel, Vicilentius a Nazarij sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, dosiahli pokoj a vyrovnanosť a našli zmysel života. Ich príbehy sú metaforami zduchovnenia a očistenia od ľudských vášní na pozadí divokej ukrajinskej reality. Pod tlakom materiálnej biedy a duchovného zúfalstva navštevujú toto pútnické miesto masy veriacich, aby načerpali nové sily a odpustenie. Film s úctou pozoruje každodenný život mníchov, ale všíma si aj okázalú nádheru kláštorného prostredia. Cesta viery nie je len výsadou vyvolených. Je otvorená pre každého, kto pocíti „volanie“.