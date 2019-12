KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Amundsen a Maskovaní špióni

Amundsen

Maskovaní špióni

Antológia mesta duchov

Môj príbeh

Posledný Viging. Muž, ktorý nevedel byť druhý. Aj takto býva označovaný Roald Amundsen, dobrodruh, ktorý zapĺňal prázdne miesta na mape sveta, ako prvý dobyl južný pól a dosiahol obidva póly zemegule. Aký ale v skutočnosti bol tento slávny Nór? Celovečerná snímka Amundsen zachytáva nielen jeho neuveriteľné výpravy do nepreskúmaných ľadových pustatín či polárne lety vzducholoďou, ale odhaľuje aj súkromie a kontroverznú osobnosť legendárneho objaviteľa vrátane menej známych skutočností, ako bol jeho vzťah s bratom alebo milostné aféry. Režisér filmu Espen Sandberg, ktorý natočil Kon-Tiki a posledných Pirátov z Karibiku, sa nebál ani zobrazenia temnejších stránok Roalda Amundsena.Keď najlepší špión hľadá dokonalé maskovanie, môže naraziť na určité problémy. Najmä vtedy, ak sa dostane do rúk geniálnemu vynálezcovi, ktorý je poriadne uletený. A to mnohokrát doslova.Je takmer nemožné nájsť dvoch tak odlišných hrdinov, ako sú legendárny superšpión Lance Sterling a geniálny vynálezca Walter Becket. Agent Lance je kultivovaný, elegantný, nonšalantný, skrátka dokonalý za každých okolností. Naproti tomu Walter…taký nie je. On je prosto geniálny. Náročnú Univerzitu doštudoval v pätnástich rokoch, a práve teraz pracuje na tajných výskumných projektoch pre ešte tajnejšiu vládnu službu. To, že sa títo dvaja dajú dokopy, si nedokázali predstaviť ani najväčší zločinci.Spojila ich spoločná úloha. Musia zachrániť celý svet pred Kellerom Killianom, zlosynom číslo 1. Walter je vynálezcom biodynamického obleku , ktorý špiónom zabezpečí dokonalé maskovanie. Alebo skôr prevtelenie. A tak sa vdˇaka tomuto vynálezu Lance premení na statočného, divokého, majestátneho a dokonale nenápadného tvora…holuba. Nečakané, ale v postate fantastické. Holuby sú všade, nikto si ich veľmi nevšíma a vedia lietať. Od tej chvíle musia Walter a Lance spolupracovať v dokonalej harmónii, ako zohraný team, inak sa celý svet ocitne v smrteľnom nebezpečenstve.Animovaná komédia Maskovaní špióni vznikla v štúdiu Blue Sky Studios, ktoré priniesli všetky filmy a z Doby ľadovej a Rio.Zapadnutou dedinou Irénée-les-Neiges kdesi v Québecu otrasie smrť dvadsaťjedenročného Simona. Príchod psychologičky však pragmatická starostka odmieta – podľa nej sa uzavretá komunita, tvorená skromným počtom 215 obyvateľov, dokáže s tragédiou vyrovnať sama. No opak je pravdou: mrazivé dni sa ťahajú donekonečna, staré poriadky sú neudržateľné a z hmly sa pomaly vynárajú tajomné postavy. Avšak to, čo sa zdá čudné a nepochopiteľné, má niekedy oveľa povedomejší základ, než by sme si želali. Melancholická aj vtipná, poetická aj politická snímka québeckého režiséra Denisa Côtého využíva tradičnú ikonografiu duchárskych filmov na metaforické rozprávanie o našom strachu z „iného“.Elizabeth kvôli osudovej láske ukončí úspešnú kariéru baletky. Muž jej srdca má však dve tváre, a tak Elizabeth v jedinom okamihu stratí úplne všetko, o čo jej v živote šlo. Ocitne sa na úplnom dne, z ktorého nie je vidina cesty späť. A tu práve začína jej príbeh...