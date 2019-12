Prehľad o filmových novinkách v slovenskej kinodistribúcii

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. decembra (TASR) - Prvý decembrový týždeň priniesol do slovenských kín štyri novinky. Medzi nimi sú slovenská vianočná romantická komédia, filmy ocenené na prestížnych festivaloch i maďarský historický romantický triler s Vicou Kerekes.Od 5. decembra je v kinách vianočná romantická komédia. Slovenskú filmovú novinku s výnimočným hereckým obsadením natočil režisér Jakub Kroner (Lóve, Lokalfilmis, Bratislavafilm) v zimnom prostredí Vysokých Tatier. Scenár filmu, pod ktorý sa podpísala Adriana Kronerová, ktorá je tiež producentkou filmu, sa začína pár dní pred Vianocami a končí sa na Nový rok. Cez množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje, že láska má veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde. Tvorcovia, ktorým primárne išlo o to, aby si diváci v kine oddýchli, obsadili do snímky silnú zostavu výrazných osobností českého a slovenského filmového plátna. Hlavné ženské postavy boli napísané priamo pre štvoricu herečiek Táňu Pauhofovú, Antóniu Liškovú, Zuzanu Norisovú a Gabrielu Marcinkovú. Do tejto základnej zostavy pridali herecké legendy Emíliu Vášáryovú a Jiřího Bartošku. Ponuku hrať v snímke Šťastný nový rok prijali aj herci ako Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Marek Majeský, Jakub Prachař a Petr Vaněk či špeciálni hereckí hostia – držiteľka titulu Najlepšej európskej herečky Alexandra Borbély a obľúbený maďarský herec Ervin Nagy.V kinodistribúcii je tiež čínsky film(režisér Wang Siao-šuaj), dráma ocenená na Berlinale 2019 Strieborným medveďom za najlepší mužský i ženský herecký výkon. Snímka je znamenite vystavanou rodinnou ságou, ktorá zachytáva transformáciu čínskej spoločnosti prostredníctvom príbehu manželského páru postihnutého osudovou tragédiou. Film, ktorý je práve tak emotívnou melodrámou ako prenikavou štúdiou kultúrnych a politických premien, sleduje svojich hrdinov počas troch desaťročí od otrasov čínskej kultúrnej revolúcie 80. rokov minulého storočia až po problematickú prosperitu súčasného čínskeho turbokapitalizmu.Juhokórejská čierna komédia(režisér Joon Ho Bong) sleduje chudobnú, ale prefíkanú štvorčlennú rodinu, ktorá sa rozhodne infiltrovať do bohatej domácnosti biznismena Parka. Sleduje, čo sa môže stať, keď sa stretnú dva odlišné svety. Originálne dielo majstrovsky pracuje s prvkami trileru, drámy, ale aj satiry a prináša vtipný a nepredvídateľný divácky zážitok. Mnohí ho označili za najzábavnejšieho víťaza festivalu v Cannes od obdobia Pulp Fiction.Mesiace po druhej svetovej vojne panoval v Maďarsku chaos a neistota. Jeden podvodník sa pokúsi získať osoh z týchto neistých časov, a keď musí utekať z Pešti, útočisko mu poskytne záhadná žena so svojím synom, žijúca hlboko v lese. Kým sa borí so svojimi vojnovými démonmi, zamotá sa do mileneckého vzťahu so ženou, ktorej manžel sa môže kedykoľvek vrátiť z frontu. V maďarskom historickom romantickom trileri(režisér Attila Szász) sa divákom predstaví aj herečka zo Slovenska Vica Kerekes.