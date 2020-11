Koncert pre všímavých s premiérou Black Angels Songs od Miroslava Tótha a koncertmi Chiki liki tu-a a CHVM

Pôjde o mix online prenosu svetovej premiéry prvej časti diela Black Angels Songs skladateľa Miroslava Tótha z Kultúrneho prostriedku T3 a koncertov alternatívnych legiend CHVM a Chiki liki Tu-a v rámci Pohoda_FM_Live v živom vysielaní Rádia FM. Súčasťou programu bude aj diskusia Olivera Reháka s Fedorom Gálom a Miroslavom Tóthom. Program v T3-ke sa začína o 16.00, Pohoda_FM si môžete naladiť o 20.00.

Miroslav Tóth: Black Angels Songs – BOOK I. / Dystopic Requiem Quartet

Black Angels Songs je nové sláčikové kvarteto Miroslava Tótha, ktoré rozdelil na dve časti BOOK I. a BOOK II.. Jeho idea začala vznikať cestou na generálnu skúšku Kronos Quartet pred premiérou Kvarteta siahajúcich chápadiel na Pohode 2018 v rámci rozhovoru Miroslava Tótha s Davidom Harringtonom. Skladba je inšpirovaná kvartetom Black Angels od Georga Crumba, od ktorého vzniku ubehlo v tomto roku presne polstoročie. Miroslav Tóth sa rozhodol nové dielo venovať rodičom jedného z lídrov Verejnosti proti násiliu Fedora Gála – Barbore Gálovej a Vojtechovi Gálovi, ktorý bol zavraždený na pochode smrti. Black Angels Songs je rozdelené na dve knihy. BOOK I. bude uvedená v premiére 17. novembra 2020 o 16. hodine – v čase, keď je naplánovaný aj protest prívržencov ĽSNS. Nadväzujúca Druhá kniha (BOOK II.) bude odpremiérovaná 14. marca 2021 pričom BOOK II. spracuje nahrávku BOOK I. a záznam protestu neonacistov a ďalších ľudí ako chorál, vďaka čomu vznikne akési dystopické requiem. BOOK I. zaznie v podaní popredných interpretov súčasnej hudby Andreja Gála, Petra Zwiebela, Anny Veverkovej a Davida Danela, ktorí vytvoria Dystopic Requiem Quartet. Koncert je súčasťou série Zhluk.

Chiki liki tu-a

Chiki liki tu-a oslávili dvadsiatku parádnym koncertom na Pohode 2015 a v tom roku sa tešili aj z titulu za najlepší album podľa fanúšikov na Radio_Head Awards (za nahrávku Slzy tvý mámy, Šedivý a spol.). V októbri 2016 vydali album „3x4=13“, ktorý obsahuje ich známe skladby upravené pre veľkú dychovú sekciu, cover verzie či live nahrávky. Túto jeseň plánovali oslavy založenia kapely v rámci turné s názvom Dvadsaťpäť roky: To sa na teraz odkladá, no sme radi, že zahrajú fanúšikom aspoň prostredníctvom Rádia_FM na Koncerte pre všímavých.

Chór vážskych muzikantov

Štyridsiatku na scéne oslavuje undergroundová skupina Chór vážskych muzikantov (známa aj ako CHVM). Kapela vytvorila z Trenčína centrum slovenskej alternatívy, pomáhala mnohým skupinám vrátane Bez ladu a skladu. Ich prvý oficiálny koncert sa uskutočnil na prvom ročníku trenčianskeho Gympelrocku, ktorý funguje dodnes. Pozitívny ohlas zo strany návštevníkov koncertu nezdieľali komunistickí funkcionári, kapele vypli prúd a podobné radovánky ju čakali až do roku 1989. Prvé roky po páde komunizmu priniesli paradoxne útlm kapely. Druhým vrcholom CHVM boli roky 2005 – 2010, kedy nahrali v krátkom slede tri albumy. 30 rokov na scéne oslávili spoločným koncertom so skupinou The Stranglers na Pohode 2010. Štyridsiatku oslávia svojim prvým živým vystúpením na vlnách Rádia FM.