Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 49 nakazených, vláda rozhodne o opatrenia na Veľkú noc a PPS Group prepúšťa (online)

13:01 Rakúsko po Veľkej noci povolí otvorenie menších obchodov vrátane stavebnín alebo záhradníctiev. Uvoľnenie opatrení prijatých v boji proti koronavírusu sa zatiaľ týka prevádzok s rozlohou do 400 štvorcových metrov. Po zasadnutí vlády to oznámil v pondelok kancelár Sebastian Kurz.

Od začiatku mája sa počíta s postupným otváraním celého maloobchodu. Činnosť by mohli čoskoro obnoviť napríklad kaderníctva. V platnosti zatiaľ zostávajú obmedzenia pohybu, v rámci ktorých môžu ľudia do supermarketov len s rúškami na tvárach. Od tohto pondelka sa povinné zakrytie tváre rozširuje aj na prostriedky verejnej dopravy. Naďalej platí aj zákaz verejných podujatí.

S výnimkami, akou je napríklad predaj cez okienko, zostávajú predbežne zatvorené reštaurácie, hotely a tiež školy. Maturitné a záverečné učňovské skúšky sa však majú pri dodržaní potrebných bezpečnostných opatrení uskutočniť v štandardných termínoch, informuje agentúra APA.

12:37 Prvý potvrdený prípad už zachytili aj počas testovania v rómskych osadách. Ide o muža z Richnavy, ale testovali ho v obci Žehra. Ako na tlačovej konferencii povedal Peter Pollák, pozitívne testovaný muž sa stretol s desiatkami ďalších ľudí. Pollák dodal, že v testovaní v rómskych osadách pokračujú a po prvých 33 vytipovaných lokalitách pribudnú v nasledujúcich dňoch ďalšie.

12:34 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovej konferencii pochválil hlavného hygienika Jána Mikasa, ktorý dal zastaviť kolónu áut vracajúcich sa na Slovensko z Tirolska. Z týchto ľudí bolo až 34 pozitívne testovaných na ochorenie Covid-19 z celkového počtu 49 nových prípadov. V rámci štandardného testovania tak v nedeľu zachytili 15 chorých.

12:11 Na Slovensko sa v súčasnosti dá pricestovať zo zahraničia cez 12 hraničných priechodov.

„Situácia sa denne mení a možno nejde o posledné hromadné prepúšťanie. Štát nám nad 250 ľudí zatiaľ nepomáha, pričom my máme v súčasnosti 920 zamestnancov,“ povedal generálny riaditeľ a dodal, že posledné dva týždne vyrábali len s jednou zmenou a oddnes museli výrobu zastaviť úplne. „Ľudia sú doma zaplatení 60 percentami predbežne do konca apríla. V 17. týždni by sme chceli opäť začať vyrábať s jednou zmenou, ale dnes nie je nič isté,“ konštatoval Vrabec.

9:30 Polícia na sociálnej sieti Facebook pripomína, ako si správne umývať ruky.

9:00 Google sa zmenil a ďakuje všetkým pracovníkom v zdravotníctve a vo vedeckej komunite.

8:15 Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Trhy tak zareagovali na odklad rokovaní členov aliancie OPEC+ o znížení produkcie. Ponuka na trhu pritom vysoko prevyšuje dopyt a skladové zásoby ropy ďalej stúpajú.

7:38 Ministerstvo kultúry zriadilo pracovnú skupinu, ktorá má pomôcť médiám prekonať krízu spôsobenú koronavírusom. Podľa hovorcu ministerstva Matúša Bystrianskeho pracovná skupina naplno funguje, hľadá riešenia a navrhuje opatrenia na zmiernenie ekonomických následkov vírusu na oblasť kultúry.

6:59 V tomto školskom roku 2019/2020 by žiaci prepadnúť nemali. Nemajú vinu na tom, že nie sú vytvorené podmienky na to, aby naplnili ciele predmetov. Pre agentúru SITA to uviedla analytička z iniciatívy To dá rozum Petra Fridrichová. Dodala, že tí, ktorí by nesplnili požiadavky by mali mať možnosť absolvovať špeciálne skúšky na overenie kľúčových vedomostí a zručností.

6:32 Počet obetí vo svete atakuje 70-tisíc, potvrdených prípadov je už takmer 1,3 milióna.