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08. júla 2026
Progresívci volajú po zmene, obce aj počas horúčav dostávajú peniaze na odhŕňanie snehu
Tagy: Financie Vysoké teploty
„Obce namiesto odhŕňania snehu potrebujú vybaviť klimatizácie do zariadení pre seniorov či závlahové systémy“ Obce dostávajú počas horúčav peniaze na ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - „Obce namiesto odhŕňania snehu potrebujú vybaviť klimatizácie do zariadení pre seniorov či závlahové systémy“
Obce dostávajú počas horúčav peniaze na odhŕňanie snehu. Progresívci kritizujú 20 rokov starý mechanizmus a volajú po zmene. Poslanec Marek Lackovič (PS) vysvetlil, že dvadsaťročný mechanizmus dáva obciam peniaze formou podielových daní aj podľa úrovne nadmorskej výšky.
„Vo vysokohorských obciach tak dostávajú aj v lete peniaze na posypovú soľ a pluhy,“ upozornil poslanec a priblížil, že tento starý systém zohľadňoval najmä sneženie a námrazu vo vysokohorských obciach.
Oveľa väčším problémom sa však podľa neho dnes stávajú vysoké teploty v nížinách. „Obce namiesto odhŕňania snehu potrebujú vybaviť klimatizácie do zariadení pre seniorov či závlahové systémy,“ zdôraznil Lackovič, podľa ktorého mala vláda tento systém dávno zmeniť.
„Iróniou je najmä to, že obce dostávajú peniaze podľa nadmorskej výšky aj v letných mesiacoch. Takže aj v júli či auguste im prichádzajú peniaze s argumentom vysokých nákladov na odhŕňanie snehu. Vyzývame preto ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby pripravil nové riešenie a zaktualizoval vzorec, ktorý zohľadní zmeny počasia a pomôže obciam v nížinách a kritických lokalitách so stúpajúcim náporom vysokých teplôt,“ uviedol Lackovič. Vláda by podľa neho nemala mať s týmto problém. Ide totiž o nariadenie vlády, čiže k tomu nemusí zasadať parlament.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci volajú po zmene, obce aj počas horúčav dostávajú peniaze na odhŕňanie snehu © SITA Všetky práva vyhradené.
Obce dostávajú počas horúčav peniaze na odhŕňanie snehu. Progresívci kritizujú 20 rokov starý mechanizmus a volajú po zmene. Poslanec Marek Lackovič (PS) vysvetlil, že dvadsaťročný mechanizmus dáva obciam peniaze formou podielových daní aj podľa úrovne nadmorskej výšky.
„Vo vysokohorských obciach tak dostávajú aj v lete peniaze na posypovú soľ a pluhy,“ upozornil poslanec a priblížil, že tento starý systém zohľadňoval najmä sneženie a námrazu vo vysokohorských obciach.
Oveľa väčším problémom sa však podľa neho dnes stávajú vysoké teploty v nížinách. „Obce namiesto odhŕňania snehu potrebujú vybaviť klimatizácie do zariadení pre seniorov či závlahové systémy,“ zdôraznil Lackovič, podľa ktorého mala vláda tento systém dávno zmeniť.
„Iróniou je najmä to, že obce dostávajú peniaze podľa nadmorskej výšky aj v letných mesiacoch. Takže aj v júli či auguste im prichádzajú peniaze s argumentom vysokých nákladov na odhŕňanie snehu. Vyzývame preto ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby pripravil nové riešenie a zaktualizoval vzorec, ktorý zohľadní zmeny počasia a pomôže obciam v nížinách a kritických lokalitách so stúpajúcim náporom vysokých teplôt,“ uviedol Lackovič. Vláda by podľa neho nemala mať s týmto problém. Ide totiž o nariadenie vlády, čiže k tomu nemusí zasadať parlament.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci volajú po zmene, obce aj počas horúčav dostávajú peniaze na odhŕňanie snehu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Financie Vysoké teploty
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