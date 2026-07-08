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08. júla 2026
Kruh sa uzavrel. Arbeloa sa stal trénerom anglického Fulhamu
Tagy: Premier League
Po pôsobení v Reale Madrid odišiel Álvaro Arbeloa do klubu, ktorého kouč odišiel do Benficy Lisabon, ktorej kormidelník zamieril na lavičku Realu. Po májovom odchode z Realu Madrid má nového ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Po pôsobení v Reale Madrid odišiel Álvaro Arbeloa do klubu, ktorého kouč odišiel do Benficy Lisabon, ktorej kormidelník zamieril na lavičku Realu.
Po májovom odchode z Realu Madrid má nového zamestnávateľa, štyridsaťtriročný španielsky kouč Álvaro Arbeloa sa stal novým kormidelníkom londýnskeho Fulhamu. Niekdajší obranca podpísal s účastníkom Premier League kontrakt na tri roky.
Člen víťazného španielskeho výberu na MS 2010 bol bez práce necelé dva mesiace. "Klub s radosťou oznamuje vymenovanie Álvara Arbelou za nového hlavného trénera Fulhamu,“ uviedli predstavitelia anglického tímu na prostredníctvom vyhlásenia.
Arbeloa má za sebou úspešnú hráčsku kariéru v Reale Madrid, s ktorým dvakrát vyhral Ligu majstrov. Ako tréner však v klube nepriniesol želané výsledky, keď v januári tohto roka nahradil Xabiho Alonsa, no krátko na to jeho zverenci vypadli v osemfinále Copa del Rey s druholigovým Albacete a utrpeli viaceré bolestivé prehry v La Lige, ktoré pripravili "biely balet" o šancu na titul.
Okrem toho Real Madrid v sezóne 2025/2026 vypadol v štvrťfinále Ligy majstrov s Bayernom Mníchov a má za sebou druhú sezónu bez prerušenia bez trofeje.
Arbeloa dobre pozná Premier League ako bývalý hráč FC Liverpool a West Hamu United, na poste trénera teraz strieda Marca Silvu. Ten odstúpil po sezóne 2025/2026, v ktorej doviedol klub k 11. miestu v tabuľke PL a následne sa ujal vedenia portugalského veľkoklubu Benfica Lisabon.
Silva tam nahradil Josého Mourinha, ktorý prevzal funkciu v Reale Madrid. A práve Mourinha pred časom Arbeloa naznačil za osobu, s ktorou nechce pracovať.
Arbeloa vyjadril hrdosť prijať novú úlohu: "Je pre mňa veľkou cťou začať túto novú etapu v klube FC Fulham, najstaršom londýnskom klube. Cítim veľkú zodpovednosť.“
Zdroj: SITA.sk - Kruh sa uzavrel. Arbeloa sa stal trénerom anglického Fulhamu © SITA Všetky práva vyhradené.
Po májovom odchode z Realu Madrid má nového zamestnávateľa, štyridsaťtriročný španielsky kouč Álvaro Arbeloa sa stal novým kormidelníkom londýnskeho Fulhamu. Niekdajší obranca podpísal s účastníkom Premier League kontrakt na tri roky.
Člen víťazného španielskeho výberu na MS 2010 bol bez práce necelé dva mesiace. "Klub s radosťou oznamuje vymenovanie Álvara Arbelou za nového hlavného trénera Fulhamu,“ uviedli predstavitelia anglického tímu na prostredníctvom vyhlásenia.
Arbeloa má za sebou úspešnú hráčsku kariéru v Reale Madrid, s ktorým dvakrát vyhral Ligu majstrov. Ako tréner však v klube nepriniesol želané výsledky, keď v januári tohto roka nahradil Xabiho Alonsa, no krátko na to jeho zverenci vypadli v osemfinále Copa del Rey s druholigovým Albacete a utrpeli viaceré bolestivé prehry v La Lige, ktoré pripravili "biely balet" o šancu na titul.
Okrem toho Real Madrid v sezóne 2025/2026 vypadol v štvrťfinále Ligy majstrov s Bayernom Mníchov a má za sebou druhú sezónu bez prerušenia bez trofeje.
Arbeloa dobre pozná Premier League ako bývalý hráč FC Liverpool a West Hamu United, na poste trénera teraz strieda Marca Silvu. Ten odstúpil po sezóne 2025/2026, v ktorej doviedol klub k 11. miestu v tabuľke PL a následne sa ujal vedenia portugalského veľkoklubu Benfica Lisabon.
Silva tam nahradil Josého Mourinha, ktorý prevzal funkciu v Reale Madrid. A práve Mourinha pred časom Arbeloa naznačil za osobu, s ktorou nechce pracovať.
Arbeloa vyjadril hrdosť prijať novú úlohu: "Je pre mňa veľkou cťou začať túto novú etapu v klube FC Fulham, najstaršom londýnskom klube. Cítim veľkú zodpovednosť.“
Zdroj: SITA.sk - Kruh sa uzavrel. Arbeloa sa stal trénerom anglického Fulhamu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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