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08. júla 2026
Pozoruhodný príbeh na Wimbledone. Fery nemusí hrať tenis, no aj tak patrí k najbohatším hráčom na okruhu – VIDEO
Tagy: Kariéra príbeh Štvrťfinále Wimbledon Život
Postupom do štvrťfinále si zarobil minimálne 480-tisíc libier (približne 561 597 eur), aj keby štvrťfinále nevyhral. Jeho celkové výhry za kariéru sa pohybovali okolo 650-tisíc libier (asi 760 496 eur), čiže ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Postupom do štvrťfinále si zarobil minimálne 480-tisíc libier (približne 561 597 eur), aj keby štvrťfinále nevyhral. Jeho celkové výhry za kariéru sa pohybovali okolo 650-tisíc libier (asi 760 496 eur), čiže takmer totožnú cifru.
Brit francúzskeho pôvodu Arthur Fery je poslednou nádejou domácich vo Wimbledone. Postúpil do štvrťfinále a napísal pozoruhodný príbeh, ktorý sa nemusí skončiť.
Na podujatí si zahral vďaka voľnej karte, ktorú mu udelili organizátori. Aktuálne mu patrí 114. miesto v rebríčku ATP a počas zápasov má sklony ku krvácaniu z nosa.
Fery nastúpi proti deviatemu nasadenému Talianovi Flaviovi Cobollimu po vzrušujúcom víťazstve v piatich setoch nad Grigorom Dimitrovom, zatiaľ čo ho z kráľovskej lóže sledoval aj Roger Federer.
Postup 23-ročného tenistu do druhého týždňa zachránil Britov pred najhorším Wimbledonom v histórii, keď sa Jack Draper a Emma Radacanuová odhlásili ešte pred začiatkom turnaja. Neskôr sa žiadny z krajanov nedostal ďalej ako do druhého kola dvojhry.
Fery sa narodil v parížskom predmestí Sèvres a ako chlapec sa presťahoval do Anglicka, ale predtým reprezentoval Francúzsko. Jeho otec Loïc je multimilionár, podnikateľ a prezident futbalového klubu FC Lorient z Ligue 1. Matka Olivia mala krátku kariéru ako profesionálna tenistka.
"Už dlho žijem v Spojenom kráľovstve. Strávil som tu veľa času. Federácia mi veľmi pomohla. Teraz sa cítim úplne britsky. Možno pred 10 rokmi, keby ste sa ma na to opýtali, bola by to trochu iná odpoveď," povedal Fery.
Ako chlapec sa presťahoval do londýnskeho Wimbledonu a stále tam žije. Nemusí využívať hotely, ale stačí mu šoférovať 5 až 10 minút a je v All England Clube.
Keď mal sedem rokov, tak bol v hľadisku počas slávneho zápasu Johna Isnera a Nicolasa Mahuta - najdlhšieho tenisového súboja v histórii, ktorý zahŕňal rekordný piaty set, ktorý sa skončil 70:68 na gemy.
Študoval na prestížnej škole King's College School vo Wimbledone, potom sa presťahoval do Ameriky a navštevoval Stanfordskú univerzitu. Tam trénoval pod vedením tenisových legiend štvorhry Boba a Mikea Bryanových.
Tu sa Fery naučil prispôsobiť svoju hru svojej drobnej postave – má "len" 175 centimetrov. Počas aktuálneho turnaja zažil viacero stresových momentov, ktoré musel vyriešiť zdravotnou prestávkou, pretože mu z nosa tiekla krv.
Časť zápasov hral s vatou v nose, kým mu nepomohol fyzioterapeut a lekár. "Viem, že je to pre súpera otravné. No niekedy mi to dáva trochu viac času na oddych," úprimne priznal. Jeho pomerne jedinečný problém je niečo, čomu sa jeho tím bude po skončení na Wimbledone venovať.
Už teraz sa výrazne posunie v rebríčku, ktorý ukončil na 198. mieste v roku 2025. Poskočí minimálne o 51 pozícií, bude prvý raz v elitnej stovke, čo mu umožní vyhnúť sa turnajom série Challenger a kvalifikačným kolám za predpokladu, že sa mu podarí udržať si túto pozíciu.
Postupom do štvrťfinále si zarobil minimálne 480-tisíc libier (približne 561 597 eur), aj keby štvrťfinále nevyhral. Jeho celkové výhry za kariéru sa pohybovali okolo 650-tisíc libier (asi 760 496 eur), čiže takmer totožnú cifru.
Toto číslo by sa mohlo zvýšiť. Mohol by sa posunúť na 31. miesto vo svetovom rebríčku, ak by opäť prekvapil a zdolal Cobolliho. Podarilo sa mu to na tohtoročnom Australian Open, keď v 1. kole triumfoval jednoznačne 3:0 na sety.
Fery bagatelizoval dôležitosť ich melbournského súboja. "Bez ohľadu na to to bude dobrý zápas. Očakávam, že to bude veľmi, veľmi ťažké a odlišné od Austrálie. Úplne iné podmienky. Som si istý, že tu bude hrať na 100 percent, čo možno v Austrálii nebolo. No tam som dominoval. Takže túto skúsenosť využijem," dodal zázračný mladík Fery.
Zdroj: SITA.sk - Pozoruhodný príbeh na Wimbledone. Fery nemusí hrať tenis, no aj tak patrí k najbohatším hráčom na okruhu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Brit francúzskeho pôvodu Arthur Fery je poslednou nádejou domácich vo Wimbledone. Postúpil do štvrťfinále a napísal pozoruhodný príbeh, ktorý sa nemusí skončiť.
Na podujatí si zahral vďaka voľnej karte, ktorú mu udelili organizátori. Aktuálne mu patrí 114. miesto v rebríčku ATP a počas zápasov má sklony ku krvácaniu z nosa.
Fery nastúpi proti deviatemu nasadenému Talianovi Flaviovi Cobollimu po vzrušujúcom víťazstve v piatich setoch nad Grigorom Dimitrovom, zatiaľ čo ho z kráľovskej lóže sledoval aj Roger Federer.
Majetný otec
Postup 23-ročného tenistu do druhého týždňa zachránil Britov pred najhorším Wimbledonom v histórii, keď sa Jack Draper a Emma Radacanuová odhlásili ešte pred začiatkom turnaja. Neskôr sa žiadny z krajanov nedostal ďalej ako do druhého kola dvojhry.
Fery sa narodil v parížskom predmestí Sèvres a ako chlapec sa presťahoval do Anglicka, ale predtým reprezentoval Francúzsko. Jeho otec Loïc je multimilionár, podnikateľ a prezident futbalového klubu FC Lorient z Ligue 1. Matka Olivia mala krátku kariéru ako profesionálna tenistka.
"Už dlho žijem v Spojenom kráľovstve. Strávil som tu veľa času. Federácia mi veľmi pomohla. Teraz sa cítim úplne britsky. Možno pred 10 rokmi, keby ste sa ma na to opýtali, bola by to trochu iná odpoveď," povedal Fery.
Trénoval pod dohľadom hviezd
Ako chlapec sa presťahoval do londýnskeho Wimbledonu a stále tam žije. Nemusí využívať hotely, ale stačí mu šoférovať 5 až 10 minút a je v All England Clube.
Keď mal sedem rokov, tak bol v hľadisku počas slávneho zápasu Johna Isnera a Nicolasa Mahuta - najdlhšieho tenisového súboja v histórii, ktorý zahŕňal rekordný piaty set, ktorý sa skončil 70:68 na gemy.
Študoval na prestížnej škole King's College School vo Wimbledone, potom sa presťahoval do Ameriky a navštevoval Stanfordskú univerzitu. Tam trénoval pod vedením tenisových legiend štvorhry Boba a Mikea Bryanových.
Tu sa Fery naučil prispôsobiť svoju hru svojej drobnej postave – má "len" 175 centimetrov. Počas aktuálneho turnaja zažil viacero stresových momentov, ktoré musel vyriešiť zdravotnou prestávkou, pretože mu z nosa tiekla krv.
Časť zápasov hral s vatou v nose, kým mu nepomohol fyzioterapeut a lekár. "Viem, že je to pre súpera otravné. No niekedy mi to dáva trochu viac času na oddych," úprimne priznal. Jeho pomerne jedinečný problém je niečo, čomu sa jeho tím bude po skončení na Wimbledone venovať.
Už teraz sa výrazne posunie v rebríčku, ktorý ukončil na 198. mieste v roku 2025. Poskočí minimálne o 51 pozícií, bude prvý raz v elitnej stovke, čo mu umožní vyhnúť sa turnajom série Challenger a kvalifikačným kolám za predpokladu, že sa mu podarí udržať si túto pozíciu.
Postupom do štvrťfinále si zarobil minimálne 480-tisíc libier (približne 561 597 eur), aj keby štvrťfinále nevyhral. Jeho celkové výhry za kariéru sa pohybovali okolo 650-tisíc libier (asi 760 496 eur), čiže takmer totožnú cifru.
Toto číslo by sa mohlo zvýšiť. Mohol by sa posunúť na 31. miesto vo svetovom rebríčku, ak by opäť prekvapil a zdolal Cobolliho. Podarilo sa mu to na tohtoročnom Australian Open, keď v 1. kole triumfoval jednoznačne 3:0 na sety.
Fery bagatelizoval dôležitosť ich melbournského súboja. "Bez ohľadu na to to bude dobrý zápas. Očakávam, že to bude veľmi, veľmi ťažké a odlišné od Austrálie. Úplne iné podmienky. Som si istý, že tu bude hrať na 100 percent, čo možno v Austrálii nebolo. No tam som dominoval. Takže túto skúsenosť využijem," dodal zázračný mladík Fery.
Zdroj: SITA.sk - Pozoruhodný príbeh na Wimbledone. Fery nemusí hrať tenis, no aj tak patrí k najbohatším hráčom na okruhu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kariéra príbeh Štvrťfinále Wimbledon Život
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