Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. júla 2026

Kuriózna nehoda v Bratislave: Policajti skončili vo zvodidlách a pristáli na ďalšom aute – FOTO


Tagy: Nehoda Policajné auto

Nehoda sa stala v stredu krátko po 9:30 na Brnianskej ulici v smere na ulicu Prokopa Veľkého. Policajné auto skončilo vo zvodidlách. ...



Zdieľať
8.7.2026 (SITA.sk) - Nehoda sa stala v stredu krátko po 9:30 na Brnianskej ulici v smere na ulicu Prokopa Veľkého.


Policajné auto skončilo vo zvodidlách. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Lukáš Pecek. Ako priblížil, nehoda sa stala v stredu krátko po 9:30 na Brnianskej ulici v smere na ulicu Prokopa Veľkého.

"Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla Hyundai i30 pri odbočovaní vľavo z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého nedal prednosť protiidúcemu služobnému vozidlu polície, ktoré po náraze skončilo na stredových zvodidlách," priblížil hovorca.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/policajne-auto-pri-nehode-v-bratislave-skoncilo-vo-zvodidlach-fotografie/">Policajné auto pri nehode v Bratislave skončilo vo zvodidlách (fotografie)




Pri nehode sa policajné vozidlo zrazilo aj s osobným vozidlom Mercedes. Pri nehode sa nikto nezranil a dychové skúšky na alkohol vyšli u všetkých zúčastnených s negatívnym výsledkom. Pre nehodu musela byť dočasne obmedzená aj premávka v odbočovacom jazdnom pruhu z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej objasňuje.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Kuriózna nehoda v Bratislave: Policajti skončili vo zvodidlách a pristáli na ďalšom aute – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nehoda Policajné auto
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Je po všetkom, vyhlásil Trump na samite NATO
<< predchádzajúci článok
Progresívci volajú po zmene, obce aj počas horúčav dostávajú peniaze na odhŕňanie snehu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 