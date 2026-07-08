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08. júla 2026
Kuriózna nehoda v Bratislave: Policajti skončili vo zvodidlách a pristáli na ďalšom aute – FOTO
Tagy: Nehoda Policajné auto
Nehoda sa stala v stredu krátko po 9:30 na Brnianskej ulici v smere na ulicu Prokopa Veľkého. Policajné auto skončilo vo zvodidlách. ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Nehoda sa stala v stredu krátko po 9:30 na Brnianskej ulici v smere na ulicu Prokopa Veľkého.
Policajné auto skončilo vo zvodidlách. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Lukáš Pecek. Ako priblížil, nehoda sa stala v stredu krátko po 9:30 na Brnianskej ulici v smere na ulicu Prokopa Veľkého.
"Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla Hyundai i30 pri odbočovaní vľavo z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého nedal prednosť protiidúcemu služobnému vozidlu polície, ktoré po náraze skončilo na stredových zvodidlách," priblížil hovorca.
Pri nehode sa policajné vozidlo zrazilo aj s osobným vozidlom Mercedes. Pri nehode sa nikto nezranil a dychové skúšky na alkohol vyšli u všetkých zúčastnených s negatívnym výsledkom. Pre nehodu musela byť dočasne obmedzená aj premávka v odbočovacom jazdnom pruhu z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej objasňuje.
Zdroj: SITA.sk - Kuriózna nehoda v Bratislave: Policajti skončili vo zvodidlách a pristáli na ďalšom aute – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajné auto skončilo vo zvodidlách. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Lukáš Pecek. Ako priblížil, nehoda sa stala v stredu krátko po 9:30 na Brnianskej ulici v smere na ulicu Prokopa Veľkého.
"Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla Hyundai i30 pri odbočovaní vľavo z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého nedal prednosť protiidúcemu služobnému vozidlu polície, ktoré po náraze skončilo na stredových zvodidlách," priblížil hovorca.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/policajne-auto-pri-nehode-v-bratislave-skoncilo-vo-zvodidlach-fotografie/">Policajné auto pri nehode v Bratislave skončilo vo zvodidlách (fotografie)
Pri nehode sa policajné vozidlo zrazilo aj s osobným vozidlom Mercedes. Pri nehode sa nikto nezranil a dychové skúšky na alkohol vyšli u všetkých zúčastnených s negatívnym výsledkom. Pre nehodu musela byť dočasne obmedzená aj premávka v odbočovacom jazdnom pruhu z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej objasňuje.
Zdroj: SITA.sk - Kuriózna nehoda v Bratislave: Policajti skončili vo zvodidlách a pristáli na ďalšom aute – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nehoda Policajné auto
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