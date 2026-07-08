|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. júla 2026
Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Je po všetkom, vyhlásil Trump na samite NATO
Americký prezident zároveň využil začiatok samitu na ostrú kritiku spojencov. Americký prezident Donald ...
Zdieľať
Americký prezident Donald Trump v stredu na samite NATO v Ankare vyhlásil, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo.
Jeho vyjadrenie prišlo po amerických útokoch na desiatky cieľov v Iráne a následných iránskych odvetných úderoch proti americkým základniam v Perzskom zálive.
„Pokiaľ ide o mňa, je po všetkom. Je to len strata času zaoberať sa nimi,“ povedal Trump na adresu Teheránu. Jeho slová okamžite vyvolali obavy z ďalšej eskalácie konfliktu a prispeli k prudkému rastu cien ropy na svetových trhoch.
Grónsko je opäť v hre
Americký prezident zároveň využil začiatok samitu na ostrú kritiku spojencov. „Som veľmi nahnevaný na NATO,“ vyhlásil po stretnutí s generálnym tajomníkom Aliancie Markom Ruttem.
NATO vyčítal postoj k Iránu aj nesúhlas viacerých spojencov s jeho plánom dostať Grónsko pod kontrolu Spojených štátov. „Grónsko je pre nás veľký problém. Je veľmi dôležité pre Spojené štáty, ale nie pre Dánsko,“ povedal Trump a zopakoval, že ostrov má strategický význam pre bezpečnosť USA.
Najhoršie je Španielsko
Terčom jeho ostrej kritiky sa stalo aj Španielsko, ktoré podľa neho dostatočne nepodporuje americké bezpečnostné priority. „Španielsko je stratený prípad. Už s ním nechceme robiť žiadny obchod,“ vyhlásil.
Trumpove výroky zatienili úvod samitu NATO, na ktorom sa spojenci snažia demonštrovať jednotu v čase rastúceho napätia na Blízkom východe a pokračujúcej vojny na Ukrajine.
Investori medzitým reagovali na zhoršenie situácie rastom cien energií, keď severomorská ropa Brent zdražela o viac ako päť percent.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Je po všetkom, vyhlásil Trump na samite NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Súd v kauze vraždy Jany Svobodovej nepojednával, prípad trvajúci už viac ako štyri roky odročili na november
Kuriózna nehoda v Bratislave: Policajti skončili vo zvodidlách a pristáli na ďalšom aute – FOTO