 Gala

04. mája 2026

Let's Dance 2026: V 9. kole, a pred finále tanečnej šou vypadli Jakub Jablonský a Anna Riebauerová



Deviate, semifinálové kolo tohtoročnej série Let's Dance prinieslo množstvo prekvapivých, ale aj emotívnych momentov.



Deviate, semifinálové kolo tohtoročnej série Let's Dance prinieslo množstvo prekvapivých, ale aj emotívnych momentov. Naša porota vôbec po prvýkrát v tejto sérii udelila plný počet bodov a to dokonca tri krát! Tanečné páry išli na plný plyn a takmer po každom tanci počúvali len slová chvály. Stále je to však len súťaž z ktorej musí niekto vypadnúť.

Semifinálové kolo sa tentoraz stalo osudným pre pár Jakub Jablonský a Anna Riebauerová, ktorí tak zostali pred bránami samotného finále.

Jakub Jablonský a Anna Riebauerová si vo finále jedenástej série Let's Dance nezatancujú. Jakub sa s Jánom Koleníkom dostal do súboja o poslednú finálovú miestenku, ale ich tanečný freestyle nakoniec porota nebrala do úvahy. Keďže sa ani nedokázali rozhodnúť, kto z nich dvoch by mal skončiť, pretože počas celej súťaže podávali fantastické výkony, nechali rozhodnúť divákov. O postupe medzi tri najlepšie páry tak rozhodlo aktuálne sms hlasovanie. V ňom mal navrch Ján Koleník.

Správu budeme aktualizovať.


Súvisiace články:


 Let's Dance 2026: Prekvapenie v 8. kole tanečnej šou. Vypadli Gabriela Marcinková a Jaroslav Ihring (26. 4. 2026)
 Let's Dance 2026: V 7. kole tanečnej šou vypadla Nela Pocisková so svojím tanečným partnerom Filipom Kucmanom (20. 4. 2026)
 Let's Dance 2026: V šiestom kole vypadol Juraj Mokrý a Natália Glosíková (6. 4. 2026)
 Let's Dance 2026: V štvrtom kole tanečnej šou vypadli Petra Polnišová a Vilém Šír (29. 3. 2026)
 Let's Dance 2026: Treťom kole prekvapivo vypadol Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová (23. 3. 2026)
 Let’s Dance 2026: V druhom kole 11. série tanečnej šou Let's Dance vypadli Janka Hospodárová s Fabiom Belluccim (15. 3. 2026)
 Let’s Dance 2025 - Finále: Jubilejnú 10. sériu šou vyhral Kristián Baran a Dominika Rošková (5. 5. 2025)
 Let’s Dance 2025 - Semifinále: Vypadol Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou. Rozhodol o tom roztrel a potom porota (28. 4. 2025)
 Let’s Dance 2025: V ôsmom kole vypadla Eva Burešová a Matyáš Adamec (21. 4. 2025)
 Let’s Dance 2025: 7. kolo - vypadol favorizovaný pár Marek Rozkoš a Natália Horváthová (14. 4. 2025)



SNG predstaví pokračovanie výstavy Bang?! Bang!, verejnosť uvidí aj špecifický vizuálny fenomén

