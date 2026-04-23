Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
23. apríla 2026
Jedinečná príležitosť zahrať si na Colours of Ostrava 2026 pre hudobníkov zo Slovenska
Všetci hudobníci zo Slovenska a Poľska majú teraz výnimočnú príležitosť.
Ak máte chuť osloviť nové publikum a stať sa súčasťou jedného z najväčších českých festivalov, prihláste sa do súťaže, ktorú v Poľsku zastrešuje rádio Eska Rock, na Slovensku portál Hudba.sk. Z prihlásených kapiel a sólových umelcov a umelkýň vzíde výber, z ktorého budú vyberať aj samotní fanúšikovia. Na konci mája budú známe dve mená interpretov, ktorí vystúpia medzi 15. a 18. júlom v Dolných Vítkoviciach na REC. Stage a budú v line-upe spoločne s Twenty One Pilots, Mobym, LP, Teddym Swimsom alebo Lorde.
Miesta v programe jedného z najprestížnejších európskych festivalov sú každoročne veľmi obmedzené. Ak máte radi výzvy a tvoríte vlastnú hudbu v Poľsku a na Slovensku, aj tento rok máte šancu stať sa súčasťou Colours of Ostrava.
Pre 23. ročník festivalu je už väčšina interpretov oznámená, nechýbajú medzi nimi americkí Twenty One Pilots, Moby alebo LP, po prvý raz sa do Česka pozrú Teddy Swims a Lorde, ázijskú kultúru prinesú Atarashii Gakko! alebo Audrey Nuna, britský rock zastúpia The Libertines a Skunk Anansie. Nechýbajú však ani poľskí interpreti ako Daltonists a Klawo alebo slovenskí IMT Smile, Tamara Kramar a medzinárodné zoskupenie Tolstoys či Ari Tsugi.
Organizátori však dávajú šancu na zviditeľnenie aj ďalším talentom, ktoré sa môžu predstaviť na jednej z festivalových scén, REC. Stage, ktorá sa nachádza priamo pod ikonickou Bolt Tower. V spolupráci s poľským rádiom Eska Rock a slovenským kultúrnym portálom Hudba.sk je teraz pre všetkých záujemcov otvorená súťaž.
Na účasť v súťaži sa nevyžadujú žiadne skúsenosti s veľkými festivalovými koncertmi. Neexistuje ani žánrové obmedzenie. Ide skutočne o talent a trochu šťastia. Po otvorených výzvach, v Poľsku do 10. mája, na Slovensku do 14. mája, bude nasledovať verejné hlasovanie, v ktorom budú popri odborných porotách vyberať aj fanúšikovia. Napokon vzíde z každej krajiny jeden víťaz, ktorý okrem možnosti vystúpiť na Colours of Ostrava získa honorár vo výške 500 EUR, akreditácie pre vystupujúcich a ubytovanie, v prípade kapiel pre všetkých členov plus jedného technika.
Podmienky účasti v súťaži sú jednoduché, stačí vyplniť formulár so základnými informáciami o projekte a odkazmi na vaše hudobné nahrávky alebo videá, pre Slovensko tu, pre Poľsko tu. Zo správne zaregistrovaných umelcov bude po skončení prihlasovacej fázy vybraná desiatka talentov. Následne bude mať verejnosť necelé dva týždne na podporu svojich favoritov. Štvoricu s najvyšším počtom hlasov potom čaká posledný výber odbornej poroty. Tá bude hodnotiť predovšetkým potenciál umelcov zaujať festivalové publikum, ako aj ich perspektívu v hudobnom priemysle, napríklad šancu presadiť sa na streamovacích platformách alebo v rádiách. Tak si nenechajte ujsť príležitosť, ktorá naštartuje vašu kariéru.
