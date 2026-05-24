Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Majerský nevylučuje odvolávanie Tarabu, spor v SNS však označil za politické divadlo
Predseda opozičného KDH Milan Majerský nevylučuje, že na začiatku nadchádzajúcej schôdze parlamentu opozícia vyzbiera podpisy na odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ako však povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, spor ministra s predsedom SNS Andrejom Dankom považuje za politické divadlo.
„Danko stráca svoj vplyv, nemá vo vláde svojho ministra,” skonštatoval Majerský s tým, že predseda SNS chce posilniť svoj vplyv.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v tejto súvislosti povedal, že je presvedčený, že spor Danka a Tarabu sa vyrieši a najbližšia schôdza parlamentu bude otvorená. „Rekonštrukcia vlády, čo znamená výmenu na viacerých postoch ministrov, sa nechystá,” uviedol Raši. Doplnil, že vláda v súčasnosti funguje.
Zdroj: SITA.sk - Majerský nevylučuje odvolávanie Tarabu, spor v SNS však označil za politické divadlo © SITA Všetky práva vyhradené.
