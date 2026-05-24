 Nedeľa 24.5.2026
 Meniny má Ela
 Zo zahraničia

24. mája 2026

USA a Irán môžu už čoskoro oznámiť veľkú dohodu. Trump hovorí o prelome vo vojne na Blízkom východe


Rubio naznačil možný koniec konfliktu. Spojené štáty a Irán môžu už v nedeľu dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe, uviedol americký minister ...



24.5.2026 (SITA.sk) - Rubio naznačil možný koniec konfliktu.

Spojené štáty a Irán môžu už v nedeľu dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe, uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.


Washington a Teherán dodržiavajú prímerie od 8. apríla, zatiaľ čo sprostredkovatelia tlačia na vyjednanie trvalého riešenia, hoci Irán uvalil obmedzenia na námornú dopravu v Perzskom zálive a USA blokujú iránske prístavy.



Rubio hovorí o možnej dobrej správe


„Myslím, že je možné, že v nasledujúcich hodinách svet dostane dobrú správu,“ povedal Rubio. Prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že dohoda je „väčšinou dohodnutá, čaká na finalizáciu medzi USA, Iránom a ďalšími krajinami“. Rubio dodal, že dohoda spustí „proces, ktorý nás môže doviesť tam, kde chce prezident – do sveta, ktorý sa už nemusí báť iránskej jadrovej zbrane.“



Trump zdôraznil, že Hormuzský prieliv bude znovu otvorený, čo by prinieslo úľavu energetickým trhom po dlhodobej iránskej blokáde tejto strategickej námornej cesty. Iránski predstavitelia potvrdili existenciu návrhu dohody, no zdôraznili, že rokovania o iránskom jadrovom programe boli odložené o 60 dní, na rozdiel od predchádzajúcich požiadaviek USA.



USA by mohli uvoľniť časť iránskych financií


Podľa iránskej agentúry Fars USA súhlasili s uvoľnením časti zmrazených iránskych finančných prostriedkov a ukončením námornej blokády iránskych lodí. V rámci návrhu by prechod cez Hormuzský prieliv mal byť riadený Iránom a vrátiť sa na úroveň pred vojnou. Sankcie na ropu, plyn, petrochemikálie a ich deriváty by boli počas rokovaní dočasne zrušené, aby Irán mohol voľne predávať svoje produkty.



Lídri Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru, Egypta, Jordánska a Bahrajnu, ako aj zástupcovia Turecka a Pakistanu sa v sobotu zúčastnili telefonického rokovania s Trumpom o dohode. Pakistanský premiér Shehbaz Sharif, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v mediácii, uviedol, že Pakistan čoskoro usporiada ďalšie kolo rokovaní. Iránsky hovorca Esmaeil Baqaei upozornil, že napriek rokovaniam zostávajú „hlboké a rozsiahle“ nezhody.


V Libanone pokračujú boje medzi izraelskými silami a Hizballáhom, pričom izraelská armáda vykonala päť leteckých útokov v oblasti blízko sýrskej hranice. Libanonský prezident Joseph Aoun označil izraelské útoky za „predohru pozemnej invázie“. Libanon hlásil 1 029 mŕtvych a viac ako milión vysídlených za tri týždne konfliktu. Izrael uviedol, že raketový útok z Libanonu si vyžiadal prvú izraelskú obeť od začiatku vojny.




Zdroj: SITA.sk - USA a Irán môžu už čoskoro oznámiť veľkú dohodu. Trump hovorí o prelome vo vojne na Blízkom východe

