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08. júla 2026
Miriam Lexmann: Green Deal v súčasnej podobe poškodzuje našu ekonomiku a nahráva Číne – ROZHOVOR
Tagy: Demokracia Elektromobilita Europoslankyňa Green Deal Konkurencieschopnosť EÚ Ľudské práva v Číne Rozhovory
Miroslav Wlachovský debatuje v Okne do sveta s europoslankyňou Miriam Lexmann o najpálčivejších problémoch Európskej únie - smerovaní Green Dealu, hľadaní stratenej konkurencieschopnosti a prehlbujúcej sa ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Miroslav Wlachovský debatuje v Okne do sveta s europoslankyňou Miriam Lexmann o najpálčivejších problémoch Európskej únie - smerovaní Green Dealu, hľadaní stratenej konkurencieschopnosti a prehlbujúcej sa závislosti od totalitnej Číny.
Miriam Lexmann upozorňuje, že cieľ Green Dealu - ochrana životného prostredia je ušľachtilý, ale spôsob jeho implementácie v Bruseli bol často nešťastný. Podľa nej bola legislatíva nastavená tak, že nielenže dostatočne nechránila prostredie, ale priamo poškodzovala vlastný priemysel.
„Mnohokrát sme ekonomicky si podrezávali pod sebou konár a veľmi vážne ubližovali vlastnému priemyslu a vlastnej ekonomickej bezpečnosti,“ konštatuje Lexmann v súvislosti s ideologickým prístupom k zeleným politikám. Miroslav Wlachovský k tomu dodáva, že Európa sa musí sústrediť na to, čo je podstatné: „Keep the eye on the ball. Sústredňujme sa na veci, ktoré niečo znamenajú a ktoré niečo prinášajú“.
Zákaz spaľovacích motorov vníma Lexmann ako hazard s automobilovým priemyslom, ktorý je pre Slovensko kľúčový. Upozorňuje, že namiesto technologickej neutrality EÚ stavila na jednu kartu – elektromobilitu, čo nás vháňa do strategickej pasce. „Pre mňa elektromobil, ktorý je dobíjaný elektrinou z uhoľnej elektrárne, nie je zelené auto. To si proste nemôžeme nahovárať,“ vysvetľuje s poukazom na energetický mix krajín ako Nemecko, ktoré po opustení jadrovej energetiky, produkuje 30% elektriny práve z uhlia.
Zároveň vyzdvihuje absurditu celého procesu: zatiaľ čo európske automobilky musia plniť prísne emisné limity, sú nútené nakupovať suroviny a komponenty z Číny, kde sa ťažba a spracovanie lítia realizuje za katastrofálnych environmentálnych a etických podmienok. Lexmann varuje, že ak zlikvidujeme vlastný priemysel v mene životného prostredia, dosiahneme opačný efekt: „Keď ľudia nebudú mať z čoho žiť, tak tu budú kúriť pneumatikami, čo teda veľmi ekologické asi nie je“.
Lexmann upozorňuje aj na humanitárny problém: „Otrocká ľudská práca je gro toho, prečo tá Čína dokáže tak lacno vyrábať. Na jednej strane je morálne neakceptovateľné, aby sme dovážali produkty, vyrábané ľuďmi, ktorí sú držaní v otroctve a ešte to aj podkopáva našu konkurencieschopnosť. To je katastrofálne, ale my sme si predtým dlho zakrývali oči,“ konštatuje europoslankyňa.
Miroslav Wlachovský pripomína správu Maria Draghiho, ktorá jasne pomenúva problémy Európy: vysoké ceny energií, nadmerná regulácia a pomalé inovačné procesy. Európa podľa neho stratila „výtlak“, ktorý mala pred 20 rokmi, a to aj kvôli byrokratickému preregulovaniu.
Miriam Lexmann konštatuje, že napriek tomu, že o probléme konkurencieschopnosti sa vie roky, potom vznikla Draghiho správa, prešli ďalšie dva roky, a „urobilo sa málo, neproporcionálne tomu, akej veľkej hrozbe čelíme."
Miriam Lexmann v tejto súvislosti v Európskom parlamente presadila zásadnú zmenu: každá nová legislatíva musí prejsť testom konkurencieschopnosti. Cieľom je zabrániť tomu, aby nové zákony zbytočne zaťažovali podnikateľské prostredie. Aktuálne prebieha proces revízie starej legislatívy, ktorý sa snaží zjednodušiť procesy a opraviť chyby z minulosti, vrátane spomínaného zákazu spaľovacích motorov.
Problémom však zostáva vnútorná rozdrobenosť EÚ. Lexmann poukazuje na paradox: zatiaľ čo s USA vyjednávame o clách na automobily, ktoré sú na úrovni 15 %, naše vlastné vnútorné bariéry na jednotnom trhu vytvárajú „fiktívne clo“ vo výške 40 až 100 %. „Keby sme sa sústredili na tie vnútorné bariéry, tak by sme mohli dosiahnuť oveľa väčší pokrok v ekonomickej bezpečnosti,“ zdôrazňuje europoslankyňa.
Lexmann varuje vo vzťahu k Číne pred opakovaním strategickej chyby, ktorej sa Európa dopustila vo vzťahu k Rusku, kde sme dlhé roky ignorovali bezpečnostné hrozby výmenou za lacné energie. „Musíme sa pýtať... ak by sme nepostavili ten Nord Stream 2... či by dnes tí ľudia na Ukrajine museli takto strašne trpeť pod ruskou agresiou,“ kladie rečnícku otázku.
Dnes podľa nej robíme rovnakú chybu s Čínou. Wlachovský súhlasí a poznamenáva: „Západ v podstate Číne umožnil vyrásť. Brali sme to ako veľké odbytisko... s tým, že častokrát Čína jednoducho nehrala podľa pravidiel“.
Rozhovor sa dotkol aj témy rozširovania Únie o krajiny západného Balkánu, Ukrajinu či Moldavsko. Lexmann presadzuje koncept tzv. „kreatívnej integrácie“, ktorá by kandidátskym krajinám umožnila postupne participovať na rozhodovacích procesoch ešte pred plným členstvom. Zároveň však varuje pred tým, aby EÚ vyvíjala ideologický tlak na tieto štáty v otázkach, ktoré patria do ich výlučnej kompetencie, ako je napríklad rodinné právo.
Európa potrebuje novú víziu, ktorá nebude založená na ideologických experimentoch, ale na zdravom rozume, ekonomickej racionalite a ochrane hodnôt slobody, ktoré nie sú samozrejmosťou.
V rozhovore sa dozviete aj to:
Zdroj: SITA.sk - Miriam Lexmann: Green Deal v súčasnej podobe poškodzuje našu ekonomiku a nahráva Číne – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Miriam Lexmann upozorňuje, že cieľ Green Dealu - ochrana životného prostredia je ušľachtilý, ale spôsob jeho implementácie v Bruseli bol často nešťastný. Podľa nej bola legislatíva nastavená tak, že nielenže dostatočne nechránila prostredie, ale priamo poškodzovala vlastný priemysel.
Zdravý rozum - základná ingrediencia prosperity
„Mnohokrát sme ekonomicky si podrezávali pod sebou konár a veľmi vážne ubližovali vlastnému priemyslu a vlastnej ekonomickej bezpečnosti,“ konštatuje Lexmann v súvislosti s ideologickým prístupom k zeleným politikám. Miroslav Wlachovský k tomu dodáva, že Európa sa musí sústrediť na to, čo je podstatné: „Keep the eye on the ball. Sústredňujme sa na veci, ktoré niečo znamenajú a ktoré niečo prinášajú“.
Zákaz spaľovacích motorov vníma Lexmann ako hazard s automobilovým priemyslom, ktorý je pre Slovensko kľúčový. Upozorňuje, že namiesto technologickej neutrality EÚ stavila na jednu kartu – elektromobilitu, čo nás vháňa do strategickej pasce. „Pre mňa elektromobil, ktorý je dobíjaný elektrinou z uhoľnej elektrárne, nie je zelené auto. To si proste nemôžeme nahovárať,“ vysvetľuje s poukazom na energetický mix krajín ako Nemecko, ktoré po opustení jadrovej energetiky, produkuje 30% elektriny práve z uhlia.
Zároveň vyzdvihuje absurditu celého procesu: zatiaľ čo európske automobilky musia plniť prísne emisné limity, sú nútené nakupovať suroviny a komponenty z Číny, kde sa ťažba a spracovanie lítia realizuje za katastrofálnych environmentálnych a etických podmienok. Lexmann varuje, že ak zlikvidujeme vlastný priemysel v mene životného prostredia, dosiahneme opačný efekt: „Keď ľudia nebudú mať z čoho žiť, tak tu budú kúriť pneumatikami, čo teda veľmi ekologické asi nie je“.
Lexmann upozorňuje aj na humanitárny problém: „Otrocká ľudská práca je gro toho, prečo tá Čína dokáže tak lacno vyrábať. Na jednej strane je morálne neakceptovateľné, aby sme dovážali produkty, vyrábané ľuďmi, ktorí sú držaní v otroctve a ešte to aj podkopáva našu konkurencieschopnosť. To je katastrofálne, ale my sme si predtým dlho zakrývali oči,“ konštatuje europoslankyňa.
Návrat ku konkurencieschopnosti: Test zdravého rozumu
Miroslav Wlachovský pripomína správu Maria Draghiho, ktorá jasne pomenúva problémy Európy: vysoké ceny energií, nadmerná regulácia a pomalé inovačné procesy. Európa podľa neho stratila „výtlak“, ktorý mala pred 20 rokmi, a to aj kvôli byrokratickému preregulovaniu.
Miriam Lexmann konštatuje, že napriek tomu, že o probléme konkurencieschopnosti sa vie roky, potom vznikla Draghiho správa, prešli ďalšie dva roky, a „urobilo sa málo, neproporcionálne tomu, akej veľkej hrozbe čelíme."
Miriam Lexmann v tejto súvislosti v Európskom parlamente presadila zásadnú zmenu: každá nová legislatíva musí prejsť testom konkurencieschopnosti. Cieľom je zabrániť tomu, aby nové zákony zbytočne zaťažovali podnikateľské prostredie. Aktuálne prebieha proces revízie starej legislatívy, ktorý sa snaží zjednodušiť procesy a opraviť chyby z minulosti, vrátane spomínaného zákazu spaľovacích motorov.
Problémom však zostáva vnútorná rozdrobenosť EÚ. Lexmann poukazuje na paradox: zatiaľ čo s USA vyjednávame o clách na automobily, ktoré sú na úrovni 15 %, naše vlastné vnútorné bariéry na jednotnom trhu vytvárajú „fiktívne clo“ vo výške 40 až 100 %. „Keby sme sa sústredili na tie vnútorné bariéry, tak by sme mohli dosiahnuť oveľa väčší pokrok v ekonomickej bezpečnosti,“ zdôrazňuje europoslankyňa.
Čína ako nová geopolitická hrozba: Poučenie z Nord Streamu
Lexmann varuje vo vzťahu k Číne pred opakovaním strategickej chyby, ktorej sa Európa dopustila vo vzťahu k Rusku, kde sme dlhé roky ignorovali bezpečnostné hrozby výmenou za lacné energie. „Musíme sa pýtať... ak by sme nepostavili ten Nord Stream 2... či by dnes tí ľudia na Ukrajine museli takto strašne trpeť pod ruskou agresiou,“ kladie rečnícku otázku.
Dnes podľa nej robíme rovnakú chybu s Čínou. Wlachovský súhlasí a poznamenáva: „Západ v podstate Číne umožnil vyrásť. Brali sme to ako veľké odbytisko... s tým, že častokrát Čína jednoducho nehrala podľa pravidiel“.
Budúcnosť EÚ a otázka hodnôt
Rozhovor sa dotkol aj témy rozširovania Únie o krajiny západného Balkánu, Ukrajinu či Moldavsko. Lexmann presadzuje koncept tzv. „kreatívnej integrácie“, ktorá by kandidátskym krajinám umožnila postupne participovať na rozhodovacích procesoch ešte pred plným členstvom. Zároveň však varuje pred tým, aby EÚ vyvíjala ideologický tlak na tieto štáty v otázkach, ktoré patria do ich výlučnej kompetencie, ako je napríklad rodinné právo.
Lexmann pripmenula starší výrok Marca Rubia, podľa ktorého sme zvyknutí na svet, kde dominujú demokratické krajiny, Spojné štáty, Európska únia a podobne, ale neuvedomujeme si, že ten svet bude vyzerať že úplne inak, keď bude hlavnou dominantnou silou vo svete bude totalitná Čína.
„Myslím, že my by sme mali mať víziu, ako zachovať tú dominantnosť slobody a demokracie a tú múdrosť, ako naložiť geopolitickým priestorom tak, aby sme chránili slobodu a demokraciu v našich geopolitických šírkach, ale aj prispeli k tomu, aby sa tej slobody a demokracie dočkali aj ľudia v iných krajinách,“ dodáva Miriam Lexmann. Súčasťou tejto vízie by mali byť aj strategické rozhodnutia, čo sa týka rozširovania EÚ.
Európa potrebuje novú víziu, ktorá nebude založená na ideologických experimentoch, ale na zdravom rozume, ekonomickej racionalite a ochrane hodnôt slobody, ktoré nie sú samozrejmosťou.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- v čom spočíva nebezpečenstvo „fiktívnych ciel“ v rámci vnútorného trhu Európskej únie
- prečo elektromobilitu nemožno považovať za automaticky ekologickú, ak neriešime pôvod energie a batérií
- v čom spočívajú hlavné chyby pri nastavovaní legislatívy o elektromobilite
- ako európska byrokracia cez zbytočné iniciatívne správy rieši vecí, ktoré nie sú jej kompetenciou
- čo je to „kreatívna integrácia“ a ako by mohla pomôcť krajinám ako Ukrajina či Moldavsko
- ako sa Slovensko prispelo k menej dôraznému postupu voči Číne
- či sa slovenská vláda snažila o zmiernenie ciel na dovoz áut do USA
- prečo Miriam Lexmann považuje rok 1989 za zázrak, ktorý si málo vážime
- čo je to „storočný maratón“ komunistickej Číny a akú hrozbu predstavuje pre Európu
Podcast: Okno Do Sveta
Zdroj: SITA.sk - Miriam Lexmann: Green Deal v súčasnej podobe poškodzuje našu ekonomiku a nahráva Číne – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Demokracia Elektromobilita Europoslankyňa Green Deal Konkurencieschopnosť EÚ Ľudské práva v Číne Rozhovory
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