Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

08. júla 2026

Moskva zakázala export nafty s cieľom stabilizovať domáci trh zdecimovaný ukrajinskými útokmi na ropnú infraštruktúru


Tagy: nedostatok paliva palivová kríza Pohonné hmoty Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine Zákaz vývozu

Zákaz bude platiť do 31. júla a nebude sa vzťahovať na vývoz nafty v rámci medzivládnych dohôd. Rusko v stredu zakázalo vývoz nafty v snahe stabilizovať zhoršujúcu sa



Zdieľať
russia_fuel_shortages_29718 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Zákaz bude platiť do 31. júla a nebude sa vzťahovať na vývoz nafty v rámci medzivládnych dohôd.


Rusko v stredu zakázalo vývoz nafty v snahe stabilizovať zhoršujúcu sa palivovú krízu spôsobenú týždňami stupňujúcich sa ukrajinských útokov na energetickú infraštruktúru, ktoré vyvolali masívny nedostatok pohonných hmôt na celom území.

Stabilizácia domáceho trhu


„Dnes nadobudol účinnosť zákaz vývozu nafty, čo umožní zvýšiť dodávky na domáci trh,“ uviedol vicepremiér Alexander Novak počas zasadnutia vlády s prezidentom Vladimirom Putinom. Opatrenie má podľa neho pomôcť stabilizovať situáciu.

Vláda následne oznámila, že zákaz bude platiť do 31. júla. Rozhodnutie má podľa nej „udržať stabilitu na domácom trhu s palivom“ a obmedzenia sa nebudú vzťahovať na vývoz nafty v rámci medzivládnych dohôd.

Ukrajina útočí na ruské rafinérie až po Omskú oblasť na Sibíri, čo spôsobuje veľké výpadky v zásobovaní. Nedostatok paliva spôsobil v niektorých regiónoch dlhé rady na čerpacích staniciach, pričom videá na sociálnych sieťach zachytávajú hádky medzi vodičmi. Podľa miestnych médií a vyjadrení oblastných predstaviteľov viac než 90 percent ruských regiónov zaznamenalo od júna obmedzenia predaja paliva alebo jeho nedostatok.

Nesplniteľná úloha


Putin, ktorý problémy s palivom priznal len nedávno, ale označil ich za „nie kritické“, vyhlásil, že Kyjev sa snaží vytvoriť v spoločnosti nervóznu atmosféru a poškodiť ruskú ekonomiku. „Vy aj ja chápeme,  že ide o nesplniteľnú úlohu,“ povedal a dodal, že ruská energetická sústava má „jednu z najväčších bezpečnostných rezerv na svete“.

Prezident zároveň nariadil, aby sa čo najskôr vyriešila palivová kríza na Ruskom okupovanom Kryme, kde je nedostatok pohonných hmôt obzvlášť kritický.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Moskva zakázala export nafty s cieľom stabilizovať domáci trh zdecimovaný ukrajinskými útokmi na ropnú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nedostatok paliva palivová kríza Pohonné hmoty Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine Zákaz vývozu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rezort Šutaja Eštoka vyhlásil nové výzvy, podporí modernizáciu hasičských zbrojníc aj údržbu techniky – FOTO
<< predchádzajúci článok
Miriam Lexmann: Green Deal v súčasnej podobe poškodzuje našu ekonomiku a nahráva Číne – ROZHOVOR

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 