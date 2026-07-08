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08. júla 2026
Moskva zakázala export nafty s cieľom stabilizovať domáci trh zdecimovaný ukrajinskými útokmi na ropnú infraštruktúru
Tagy: nedostatok paliva palivová kríza Pohonné hmoty Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine Zákaz vývozu
Zákaz bude platiť do 31. júla a nebude sa vzťahovať na vývoz nafty v rámci medzivládnych dohôd. Rusko v stredu zakázalo vývoz nafty v snahe stabilizovať zhoršujúcu sa
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8.7.2026 (SITA.sk) - Zákaz bude platiť do 31. júla a nebude sa vzťahovať na vývoz nafty v rámci medzivládnych dohôd.
Rusko v stredu zakázalo vývoz nafty v snahe stabilizovať zhoršujúcu sa palivovú krízu spôsobenú týždňami stupňujúcich sa ukrajinských útokov na energetickú infraštruktúru, ktoré vyvolali masívny nedostatok pohonných hmôt na celom území.
„Dnes nadobudol účinnosť zákaz vývozu nafty, čo umožní zvýšiť dodávky na domáci trh,“ uviedol vicepremiér Alexander Novak počas zasadnutia vlády s prezidentom Vladimirom Putinom. Opatrenie má podľa neho pomôcť stabilizovať situáciu.
Vláda následne oznámila, že zákaz bude platiť do 31. júla. Rozhodnutie má podľa nej „udržať stabilitu na domácom trhu s palivom“ a obmedzenia sa nebudú vzťahovať na vývoz nafty v rámci medzivládnych dohôd.
Ukrajina útočí na ruské rafinérie až po Omskú oblasť na Sibíri, čo spôsobuje veľké výpadky v zásobovaní. Nedostatok paliva spôsobil v niektorých regiónoch dlhé rady na čerpacích staniciach, pričom videá na sociálnych sieťach zachytávajú hádky medzi vodičmi. Podľa miestnych médií a vyjadrení oblastných predstaviteľov viac než 90 percent ruských regiónov zaznamenalo od júna obmedzenia predaja paliva alebo jeho nedostatok.
Putin, ktorý problémy s palivom priznal len nedávno, ale označil ich za „nie kritické“, vyhlásil, že Kyjev sa snaží vytvoriť v spoločnosti nervóznu atmosféru a poškodiť ruskú ekonomiku. „Vy aj ja chápeme, že ide o nesplniteľnú úlohu,“ povedal a dodal, že ruská energetická sústava má „jednu z najväčších bezpečnostných rezerv na svete“.
Prezident zároveň nariadil, aby sa čo najskôr vyriešila palivová kríza na Ruskom okupovanom Kryme, kde je nedostatok pohonných hmôt obzvlášť kritický.
Zdroj: SITA.sk - Moskva zakázala export nafty s cieľom stabilizovať domáci trh zdecimovaný ukrajinskými útokmi na ropnú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v stredu zakázalo vývoz nafty v snahe stabilizovať zhoršujúcu sa palivovú krízu spôsobenú týždňami stupňujúcich sa ukrajinských útokov na energetickú infraštruktúru, ktoré vyvolali masívny nedostatok pohonných hmôt na celom území.
Stabilizácia domáceho trhu
„Dnes nadobudol účinnosť zákaz vývozu nafty, čo umožní zvýšiť dodávky na domáci trh,“ uviedol vicepremiér Alexander Novak počas zasadnutia vlády s prezidentom Vladimirom Putinom. Opatrenie má podľa neho pomôcť stabilizovať situáciu.
Vláda následne oznámila, že zákaz bude platiť do 31. júla. Rozhodnutie má podľa nej „udržať stabilitu na domácom trhu s palivom“ a obmedzenia sa nebudú vzťahovať na vývoz nafty v rámci medzivládnych dohôd.
Ukrajina útočí na ruské rafinérie až po Omskú oblasť na Sibíri, čo spôsobuje veľké výpadky v zásobovaní. Nedostatok paliva spôsobil v niektorých regiónoch dlhé rady na čerpacích staniciach, pričom videá na sociálnych sieťach zachytávajú hádky medzi vodičmi. Podľa miestnych médií a vyjadrení oblastných predstaviteľov viac než 90 percent ruských regiónov zaznamenalo od júna obmedzenia predaja paliva alebo jeho nedostatok.
Nesplniteľná úloha
Putin, ktorý problémy s palivom priznal len nedávno, ale označil ich za „nie kritické“, vyhlásil, že Kyjev sa snaží vytvoriť v spoločnosti nervóznu atmosféru a poškodiť ruskú ekonomiku. „Vy aj ja chápeme, že ide o nesplniteľnú úlohu,“ povedal a dodal, že ruská energetická sústava má „jednu z najväčších bezpečnostných rezerv na svete“.
Prezident zároveň nariadil, aby sa čo najskôr vyriešila palivová kríza na Ruskom okupovanom Kryme, kde je nedostatok pohonných hmôt obzvlášť kritický.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Moskva zakázala export nafty s cieľom stabilizovať domáci trh zdecimovaný ukrajinskými útokmi na ropnú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: nedostatok paliva palivová kríza Pohonné hmoty Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine Zákaz vývozu
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