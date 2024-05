ONLINE MS 2024: Slovensko - Kazachstan. Slovensko zdolalo Kazachstan 6:2 na MS v hokeji

Slovensko zdolalo Kazachstan 6:2 na MS v hokeji, góly strelili dvakrát Pospíšil, Faško-Rudáš, Sukeľ, Cingel a z trestného strieľania Libor Hudáček. Slováci súpera prestrieľali 42:16. Zajtra hrajú proti USA.

Zápas sa končí našim presvedčivým víťazstvom o 4 góly. Do tabuľky si pripisujeme úvodné tri body, najbližšie nás čaká zápas proti USA, tešíme sa na spoločné ďalšie ONLINE prenosy zo zápasov našich reprezentantov.

59:00

Do konca stretnutia chýba posledná minúta, hru máme pod kontrolou.

57:15

Alichan Omirbekov z ťažkej pozície od mantinelu skúsil nachytať Škorváneka na hruškách, ale slovenský gólman dával pozor.

Slovenskí a kazašskí hokejisti počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR/AP

56:58

Martin Faško-Rudáš sa na pravej strane útočného pásma dostal do zakončenia, ale Bojarkin zatiaľ druhý puk zo svojej bránky loviť nemusel.

55:55

František Gajdoš sa pohral s napádajúcim súperom, obišiel vlastnú bránku a bekhendom puk vyhodil za modrú čiaru. Slovensko záver duelu zvláda s prehľadom.

54:30

Hudáček už mohol zakončovať z výbornej pozície, ale ešte chcel puk predložiť spoluhráčovi do tutovky, čím celú akciu zmaril.

53:58

Juraj Slafkovský sa v útočnom pásme zmocnil puku, natlačil sa telom pred bránku, ale neprecedil puk medzi betónmi Nikitu Bojarkina.

Kazašský hokejista Alikhan Asetov strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR/AP

51:40

Na opačnej strane musel Nikita Bojarkin všetkou silou pritlačiť betón k bránkovej konštrukcii, aby puk neprešiel za čiaru. Slováci zareagovali na obdržaný gól aktivitou v útoku.

51:05

Inkasujeme gól. Nikita Michailis si za bránkou všimol voľný puk, obtočil sa s ním okolo slovenskej bránky a snáď na štvrtý pokus ho pretlačil medzi Škorvánekovu korčuľu a tyč až Orimbekov.

Stretnutie sleduje 9 109 divákov.

50:33

Nikita Bojarkin si postrážil nahodenie z pravej strany hracej plochy a schoval puk do lapačky. Vhadzovať sa bude po jeho ľavici.

49:05

Andrej Golian sa za vlastnou bránkou ľahko unáhlil a poslal puk cez všetky čiary na zakázané uvoľnenie. Vhadzovať sa bude po pravici Škorváneka.

48:10 Šimon Nemec zablokoval prihrávku z rohu klziska smerujúceho pred Škorváneka a z nebezpečného priestoru puk radšej vyhodil cez celé klzisko na zakázané uvoľnenie.

Kazašský brankár Andrej Šutov a slovenský hokejista Pavol Regenda počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR/AP

47:25

Slafkovský zviedol súboj na ľavej strane obranného pásma. Po prerušení hry sa do menšieho konfliktu dostal Patrik Koch, ale päste tentoraz nelietali.

45:50

Do samostatného úniku sa dostal Miloš Kelemen, ktorý zvolil zakončenie zápästím, lenže trafil lapačku Bojarkina, ktorý vystriedal znechuteného Šutova.

45:06

GÓÓÓÓÓÓÓLLLLLLL !!!!!!! Strieľame ďalší gól. Krátko po vyhranom vhadzovaní v útočnom pásme Slováci opäť udreli prihrávkou z rohu klziska. Hudáček tentoraz našiel voľného LUKÁŠA CINGEĽA, ktorý sa z blízkosti nemýlil. Asistencia: Libor Hudáček.

44:10

Škorvánek si postrážil vysoké nahodenie z pravej strany a rýchlo puk pustil z lapačky.

42:15

Peter Cehlárik sa po efektnej kľučke prehnal do útočného pásma a akciu sám zakončil. Ranu smerujúcu doprostred bránky Šutov zneškodnil.

Slovenský hokejista Martin Pospíšil strieľa úvodný gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR/AP

41:18

Oslabenie sme ustáli a aj skórovali! Na Hudáčkovu prihrávku z ľavého rohu útočného pásma si zišiel MARTIN POSPÍŠIL, ktorý ľahkým tečom odrazil puk od tyče do bránky.

40:01

Začala sa tretia tretina nášho druhého vystúpenia na MS. Máme trojgólový náskok. Minútu ešte hráme v oslabení.

Aj po druhej tretine môžu byť spokojnejší Slováci, ktorí vedú 4:1. V 24. minúte pritom za Kazachstan dokázal počas signalizovaného vylúčenia znížiť Alichan Asetov. Kazachstan potom niekoľkokrát podržal Šutov, ktorý v bránkovisku doslova kúzlil. Napriek tomu sa Kazachstan ďalej tlačil vpred v snahe zdramatizovať duel. V 29. minúte však po faule dostali Slováci možnosť trestného strieľania, z ktorého udrel Libor Hudáček. V závere tretiny dostali priestor aj emócie. Po potýčke za bránkou Kazachstanu boli vylúčení dvaja hráči na oboch stranách.

Strely na bránku: 24:12

40:00

Končí sa druhá tretina, odkrojili sme z polovičky presilovky nášho súpera.

Kazašský brankár Andrej Šutov (vpravo) a slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR/AP

39:00

Záver tretiny sme opäť nezvládli, keď sa na ľadovej ploche objavili šiesti korčuliari. Kazachstan si zahrá presilovku.

38:10

Andrej Kudrna vybojoval puk na pravej strane útočného pásma, ale nemal podporu spoluhráčov. Kazachovia sa vydali vpred, ale ani oni puk neudržali.

36:35

Slovensko upokojilo rozohrávku v obrannom pásme. Do útočného pásma sa potom dostal Miloš Kelemen, ktorý puk posunul iba na zadný mantinel.

35:55

Štyria hráči na trestnej lavici, z našich si idú "oddýchnuť" Slafkovský s Tatarom. Gajtamirov a Koroljov vyfasovali rovnako po dve minúty za hrubosť.

35:55

Juraj Slafkovský sa po ataku pri bránke Kazachstanu pustil do potýčky. Okamžite sa utvorili ďalšie dvojičky, aktívni boli aj Šimon Nemec a Tomáš Tatar, ktorý skončil bez helmy.

35:00

Ubránili sme dve oslabenia, značne nám však odobrali sily.

Slováci vyhodili kotúč do útočného pásma, kde v rohu klziska odviedol výbornú prácu Andrej Kudrna. Kazachstan má problémy so založením útoku. Foto: TASR/AP

33:33

Slováci zvládajú oslabenie s veľkým prehľadom. V rohu ľadovej plochy získal puk Pavol Regenda, ktorý ho vyhodil do bezpečia.

33:00

Budeme hrať opäť v oslabení. Peter Cehlárik dostáva dve minúty za hákovanie.

32:30

Alichan Asetov dostal prihrávku medzi kruhmi, kde si puk zrovnal na čepeli, ale zápästím minul vzdialenejšiu tyč Škorvánkovej bránky.

32:09

Oslabenie sme zvládli nad očakávanie, Kazachstan sme do ničoho nepustili.

30:35

Slováci vyhodili puk do útočného pásma, kde v rohu klziska odviedol výbornú prácu Andrej Kudrna. Kazachstan má problémy so založením útoku.

Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (vpravo) v súboji s obrancom Dmitrijom Breusom pred bránkou Andreja Šutova (obaja Kazachstan) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR

30:09

Budeme hrať v oslabení. Martin Fehérváry si odpyká dve minúty za podrazenie.

28:28

VEDIEME 3:1. Libor HUDÁČEK premieňa trestné strieľanie, ktorému predchádzalo preskúmanie videa.

28:28

Kelemen namiesto zakončenia bol faulovaný. Následnú ranu od modrej čiary Šutov vyrazil ramenom. Presilovku hrať napokon nebudeme, keďže sme mali viac hráčov na ľade ako dovoľujú pravidlá.

27:20

Po ďalšom pobyte Kazachov v útočnom pásme sa strhla menšia šarvátka, v ktorej bol aktívny Jevgenij Rymarev. Ani v tomto prípade rozhodcovia nevylučovali.

27:08

Leonid Metalnikov dostal prihrávku z pravej strany a vypálil z ostrého uhla. Jeho projektil skončil našťastie tesne vedľa bránky Škorvánka.

Slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš (77) strieľa gól na 2:0 brankárovi Kazachstanu Andrejovi Šutovi počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR

25:54

Temirlan Gajtamirov s problémami udržal puk v útočnom pásme.

24:55

Znovu malo Slovensko obrovskú šancu. Cehlárik si zišiel na prihrávku spoza bránky, ale pohotovou strelou trafil priestor, kde bol pripravený Šutov.

24:30

Neskutočný zákrok kazašského brankára! Slováci sa dostali do útočného pásma, prvú ranu Šutov vyrazil len pred dochádzajúceho súpera, ale proti dorážke sa skvele presunul a puk vytesnil.

23:50

Kazachstan je po strelení kontaktného gólu nabudený. Kazachovia sa znova tlačili vpred. Slováci puk vyhodili len na zakázané uvoľnenie.

23:05

Rozhodcovia ešte skúmali, či nebude uložený vyšší trest. Nakoniec došli k záveru, že faul by bol potrestaný dvojminútovým vylúčením, ktoré vzhľadom na zásah Kazachstanu nebude realizované.

Slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš (77) strieľa gól na 2:0 brankárovi Kazachstanu Andrejovi Šutovi počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR

23:02

Kazachstan znižuje na rozdiel dvoch gólov. Kazachstan práve strelil gól! Vylučovať sa nebude! Kazachovia počas signalizovaného vylúčenia naskočili na ľad v šiestich, dokonca dokázali prestriedať a dočkali sa odmeny. Strelcom gólu Asetov.

20:50

Marek Hrivík strieľal z pravej strany útočného pásma, ale zlomil hokejku. Šutov tak vôbec nemusel zasahovať.

20:16

Hneď v úvode druhej tretiny zakončoval od modrej čiary Oleg Bojko, ktorého ranu Škorvánek videl a bez problémov zasiahol pravým betónom.

20:01

Začala sa druhá tretina.

Po prvej tretine môžu byť spokojnejší Slováci, ktorí po aktívnom výkone vedú nad Kazachstanom 3:0. Prvú veľkú šancu si Slováci vytvorili po šiestich minútach, lenže Matúš Sukeľ nechal vyniknúť Šutova. Po siedmich minútach hry prvýkrát zahrozil Kazachstan, ale Beketajev trafil Škorvánka. Do vedenia sa Slovensko dostalo v 12. minúte, keď sa v presilovke trafil dôrazný Martin Pospíšil. O polminútu neskôr navyše tvrdú ranu pridal druhý gól Martin Faško-Rudáš. Dve minúty pred prestávkou navyše ušiel po pravej strane Matúš Sukeľ, ktorý zaplnenú arénu rozjasal tretíkrát.

Strely na bránku ovládli naši reprezentanti v 1.tretine - 18:3!

Brankár Kazachstanu Andrej Šutov v zápase proti Slovensku. Foto: TASR/AP

20:00

Po prvej tretine vedieme nad Kazachstanom pohodlne 3:0!

18:40

Michajl Rachmanov sa hnal za ďalšou prudkou prihrávkou, ale jeho pohyb si pre zmenu postrážil Peter Čerešňák.

17:56

VEDIEME 3:0 !!!!!!!! GÓÓÓÓÓLLLLL. Šťastným strelcom SUKEĽ! Slovensko svoju prevahu pretavuje na tretí zásah! Tentokrát sa nám podaril rýchly prechod do útoku. Po pravom krídle prešiel pohodlne Sukeľ, ktorý ešte mohol prihrávať, ale zvolil strelu a prestrelil Šutova!

17:20

Marek Hrivík vypomohol v strednom pásme Ivanovi a nepustil Kazachstan do útočného pásma. Hráči v bielom sa len ťažko dostávajú do útočného pásma.

16:40

Tomáš Tatar sa sám prešmykol do útočného pásma, kde si pripravil streleckú pozíciu, ale Šutov jeho ranu vykopol. Tatar sa dostal aj k dorážke, lenže ani z nej recept na kazašského gólmana nenašiel.

15:50

Mário Grman podporil slovenskú ofenzívu útočným výletom, po ktorom zakončoval z pravého kruhu, lenže trafil len Šutova.

14:54

Kazachstan hrá v plnom počte.

12:54

Budeme hrať presilovku. Dve minúty za podrázenie vyfasoval Gajtamirov.

12:23

Okamžite pridávame druhý GÓL!!! Strelcom je FAŠKO-RUDÁŠ! Gól muselo potvrdiť až video. Ostravská hala je na nohách! Slováci sa krátko po vhadzovaní dostali do útočného pásma. Tvrdou ranou z pravej strany útočného pásma prepálil Šutova Faško-Rudáš! Po jeho zásahu ešte hra chvíľu pokračovala a Slováci sa presadili znova. Následne sa ešte skúmalo video a rozhodcovia došli k záveru, že už rana Faško-Rudáša bola v sieti!

11:54

VEDIEME 1:0 !!!!!!! GÓÓÓÓL! Slovensko využíva úvodnú presilovú hru a ujíma sa vedenia! Slováci po vyhranom buly zamkli súpera pred jeho bránkou. Ranu od modrej čiary nedokázal Šutov udržať vo výstroji a dôrazný MARTIN POSPÍŠIL vďaka dôrazu na bránkovisku rozjasal zaplnenú halu! Asistencia: Šimon Nemec, Juraj Slafkovský.

11:20

Zahráme si presilovku! Slováci sa dostali do ďalšej zaujímavej šance, ktorú zdražením zmaril Alichan Asetov.

10:30

Po rýchlom prechode Kazachstanu do útočného pásma sa puk nebezpečne pohyboval medzi kruhmi. Škorvánek zasahovať nemusel, pomohli mu obrancovia.

Slovenský útočník Marek Hrivík na rozcvičke pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. Foto: TASR

09:22

Martin Fehérváry nebezpečne nahodil puk od modrej čiary. Šutov mal skvele zakrytý výhľad, ale puk sa nakoniec objavil pred ním a bezpečne ho zneškodnil.

08:20

Grman si pred rozbehnutým súperom postrážil padajúci puk a nepustil Kazachstan do prečíslenia.

07:05

Razom prišla šanca Kazachstanu! Po zisku puku v útočnom pásme dostal prihrávku do priestoru pred bránkou Adil Beketajev, ale Škorvánek prvý ťažký zákrok zvládol skvele.

06:40

Marek Hrivík strieľal z pravej strany útočného pásma na zadnú tyč, lenže Šutov jeho projektil vykopol betónom do rohu ľadovej plochy.

06:12

Prvá obrovská šanca Slovenska! Prihrávku z ľavej strany dostal medzi kruhmi Matúš Sukeľ, ktorého pohotová rana mierila len doprostred bránky, kde číhal pripravený Šutov!

Asistenti trénera Peter Frühauf, Ján Pardavý, lekár MUDr. Pavol Lauko a asistent trénera Róbert Petrovický pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR

05:35

Znovu musel Šutov zasahovať po nahodení z ostrého uhla. Puk sa odrazil do priestoru pred bránkou, odkiaľ ho Kazachovia vyhodili na zakázané uvoľnenie.

05:20

Patrik Koch z ľavej strany útočného pásma zaujímavo hľadal spoluhráčov pred bránkou. Tečovaná nahrávka skončila v rohu ľadovej plochy.

04:45

Z aktivity slovenskej reprezentácie sa Kazachovia znova vymanili len za cenu vyhodenia cez všetky čiary. V hale od úvodného vhadzovania panuje skvelá atmosféra.

03:20

Škorvánek si musel dať pozor na tečované nahodenie od modrej čiary. Puk pred ním vyplával na poslednú chvíľu, ale slovenský gólman bol pripravený.

02:10

Po ďalšom útočnom výpade Slovenska sa za bránkou Kazachstanu strhla mela. Rozhodcovia zatiaľ upokojili emócie bez vylúčenia.

Slovenský brankár Stanislav Škorvánek na rozcvičke pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR

01:20

Šimon Nemec upokojil rozohrávku Slovenska za bránkou. Do útočného pásma sa potom dostal Michal Ivan, ktorého nahodenie súper zablokoval.

00:50

Lukáš Cingel napádal rozohrávku Kazachstanu v jeho obrannom pásme. Kazachovia sa z tlaku vymanili len vyhodením na zakázané uvoľnenie.

00:30

Martin Fehérváry si na úvod postrážil dlhú prihrávku z hokejky Metalnikova a vyviezol puk do útočného pásma. Slováci dokonca zakončili, ale rozhodca odpískal postavenie útočiaceho hráča v bránkovisku.

00:01

Zápas práve odštartoval, držme našim chlapcom palce!

Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia prichádzajú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

V ostravskej hale sa pomaly blíži štart tretieho dňa tohtoročného šampionátu. Oba tímy už dorazili na rozkorčuľovanie. Kazachstan do zápasu nastúpi v bielom, Slováci oblečú modré dresy. V hľadisku majú jednoznačnú prevahu pochopiteľne Slováci.

Zápas rozhodujú: Fraňo (CZE), Kaukokari (FIN) – K. Briganti (USA), Fuchs (SUI).

Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia prichádzajú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kazachstan na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v nedeľu 12. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

Kazachstan sa na turnaji prvýkrát predstavil až v sobotu a vstúpil doň dôležitou výhrou 3:1 nad Francúzskom. A dokázal, že sa s ním musí počítať v súboji o postup zo základnej skupiny.

V bránke dostal prednosť Stanislav Škorvánek, čerstvá akvizícia Hradca Králové, pred dvojicou z extraligy Hlavaj (Plzeň, najnovšie Minnesota), Tomek (Litvínov). Predviedol 16 úspešných zákrokov pri percentuálnej úspešnosti 76,19 %. Slováci proti Nemecku dostali hneď šesť trestov, navyše Kelemen inkasoval po skončení zápasu osobný trest, takže na disciplíne budú musieť zapracovať.

Slovensko sa síce v Ostrave mohlo spoľahnúť takmer na domáce prostredie, v prvom zápase na šampionáte však podľahlo Nemecku 4:6. Zaujímavým herným aspektom bolo zloženie formácií na základe klubovej príslušnosti. A tak spolu nastupovala napríklad dvojica Leksandu Hrivík, Cehlárik, arizonské duo Koch, Kelemen alebo trio z Litvínova Gajdoš, Súkel', Kudrna.

Slovensko a Kazachstan doteraz odohrali 11 vzájomných zápasov. V ôsmich triumfovali Slováci, raz sa zrodila remíza a dvakrát sa z víťazstva tešili Kazachovia. Pre Slovákov vyznieva aj skóre 49:22.

"Je to liga, v ktorej je veľa talentu. V kazašskom tíme je veľa hráčov so skúsenosťami z ťažkých zápasov. Práve preto musíme byť my aktívnejší a agresívnejší vo forčekovaní. Dôležité bude hrať aktívne od úvodných minút a nedovoliť im nadýchnuť sa," uviedol asistent trénera SR Peter Frühauf.

V základnej skupine v Rige podľahli Kazachom 3:4 po predĺžení, keď v riadnom hracom čase síce dotiahli z 1:3 na 3:3, no v samostatných nájazdoch skórovali len raz, zatiaľ čo súper uspel vo všetkých štyroch pokusoch. Ostravská súpiska Kazachov je podobná rižškej a naďalej je v nej prevaha hráčov z Barysu Nur-Sultan, ktorý pôsobí v KHL.

Slovákov čakal v piatok otvárací duel ostravskej skupiny proti Nemecku, v ktorom im išlo o cenné body proti predpokladanému priamemu konkurentovi v boji o postup. Ten si chcú priblížiť aj proti Kazachom, s ktorými majú dlhodobo pozitívnu bilanciu, avšak s pomerne čerstvou nepríjemnou skúsenosťou.

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia v nedeľu proti Kazachstanu v pozícii favorita, avšak na zreteli budú mať aj duel z vlaňajších MS, v ktorom ťahali za kratší koniec. Odohrajú ho po dni voľna, zatiaľ čo ich súper bude mať iba približne 22 hodín na regeneráciu po sobotnom stretnutí s Francúzskom. Druhý zápas SR na šampionáte má úvodné buly o 12.20 h.