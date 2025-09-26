|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 26.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. septembra 2025
Muselo to byť, lebo doba je absurdná. Schválenie novely ústavy je pre Šimkovičovú historický moment
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) oceňuje novelu ústavy, hovorí o historickom dni pre ...
Zdieľať
26.9.2025 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) oceňuje novelu ústavy, hovorí o historickom dni pre Slovensko. Na schválenie novelizácie Ústavy SR zareagovala šéfka rezortu kultúry statusom na sociálnej sieti.
„Ešte pred pár rokmi by nám ani nenapadlo, že raz bude potrebné zakotvovať do ústavy také samozrejmé veci, ako je to, kto je žena a kto je muž. To, že sme dnes museli prijať takéto opatrenie, je dôkazom absurdnosti dnešnej doby. Progresivizmus nás doviedol do situácie, že do ústavy musíme zakotvovať biologický fakt, že poznáme dve pohlavia," napísala.
Šimkovičová dodala, že preto víta zmeny najvyššieho zákona štátu, ktoré prinášajú medzi iným zakotvenie existencie dvoch pohlaví, či úpravu otázok výchovy a adopcií. „Považujem ich za mimoriadne dôležité. Ako žena a matka obzvlášť oceňujem, že ústava teraz chráni záujmy detí a rodín," zdôraznila.
Ministerka hovorí o historickom momente, ktorý podľa jej slov „zabezpečuje, že naša kultúra, identita a etika odteraz stoja už aj na pevnom právnom základe". V závere poďakovala všetkým kolegom, ktorí za novelu zahlasovali, napriek silnému tlaku a odporu.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, 7 bolo proti a nikto sa nezdržal. Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Podľa Matoviča tak prišla zrada od vlastných poslancov, o ktorej sa dozvedeli len pár minút pred hlasovaním.
Zdroj: SITA.sk - Muselo to byť, lebo doba je absurdná. Schválenie novely ústavy je pre Šimkovičovú historický moment © SITA Všetky práva vyhradené.
„Ešte pred pár rokmi by nám ani nenapadlo, že raz bude potrebné zakotvovať do ústavy také samozrejmé veci, ako je to, kto je žena a kto je muž. To, že sme dnes museli prijať takéto opatrenie, je dôkazom absurdnosti dnešnej doby. Progresivizmus nás doviedol do situácie, že do ústavy musíme zakotvovať biologický fakt, že poznáme dve pohlavia," napísala.
Šimkovičová dodala, že preto víta zmeny najvyššieho zákona štátu, ktoré prinášajú medzi iným zakotvenie existencie dvoch pohlaví, či úpravu otázok výchovy a adopcií. „Považujem ich za mimoriadne dôležité. Ako žena a matka obzvlášť oceňujem, že ústava teraz chráni záujmy detí a rodín," zdôraznila.
Ministerka hovorí o historickom momente, ktorý podľa jej slov „zabezpečuje, že naša kultúra, identita a etika odteraz stoja už aj na pevnom právnom základe". V závere poďakovala všetkým kolegom, ktorí za novelu zahlasovali, napriek silnému tlaku a odporu.
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia - muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, 7 bolo proti a nikto sa nezdržal. Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka a dvaja poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko - bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Podľa Matoviča tak prišla zrada od vlastných poslancov, o ktorej sa dozvedeli len pár minút pred hlasovaním.
Zdroj: SITA.sk - Muselo to byť, lebo doba je absurdná. Schválenie novely ústavy je pre Šimkovičovú historický moment © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Podarilo sa ochrániť tradičnú rodinu, vyhlásil Šutaj Eštok. Opozícia utŕžila obrovskú prehru, tvrdí
Podarilo sa ochrániť tradičnú rodinu, vyhlásil Šutaj Eštok. Opozícia utŕžila obrovskú prehru, tvrdí
<< predchádzajúci článok
Začína sezóna očkovania proti chrípke – najviac využívané je v Bratislavskom kraji
Začína sezóna očkovania proti chrípke – najviac využívané je v Bratislavskom kraji