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 24hod.sk    Šport

08. júla 2026

Ohlasy médií – Boh vstal z mŕtvych a pomohol Argentíne. Messi + VAR = smrtiaci koktejl


Tagy: Argentína MS vo futbale 2026 Ohlasy médií postup do štvrťfinále

Argentínsky národný tím s kapitánom Lionelom Messim naďalej píše históriu a baví seba aj nás. Ohlasy svetových médií na postup Argentíny do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale po triumfe ...



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algeria_argentina_wcup_soccer_69127 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Argentínsky národný tím s kapitánom Lionelom Messim naďalej píše históriu a baví seba aj nás.


Ohlasy svetových médií na postup Argentíny do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale po triumfe nad Egyptom 3:2:

La Nacion (Arg.): "Máme srdcia šampiónov! Blízkosť porážky nakopla Messiho, aby opäť raz zachránil mužstvo. Plnou parou do štvrťfinále."

Clarín (Arg.): "Heroická stíhacia jazda Scaloniho bojovníkov. Argentínsky národný tím s kapitánom Messim naďalej píše históriu a baví seba aj nás."

Diario Popular (Arg.): "Bojovnosť i vášeň a potom štvrťfinále. Dámy a páni, ešte nekončíme, akoby chcel Messi povedať svetu."



Marca (Šp.): "Argentína je vo štvrťfinále a jej bláznivý kapitán na méte ôsmich gólov. A to ešte nepremenil dve penalty, takže tých gólov mohol mať desať. Pri Messim nič nie je nemožné. Rozpamätajme sa na 13 gólov Justa Fontaina z roku 1958 a pripomeňme si, že Messimu chýba päť gólov, aby ho vyrovnal. Zdanlivo nemožné? Pre Messiho za tri zápasy?"

Mundo Deportivo (Šp.): "Messi má novú prezývku - faraónsky! Toto bol asi najväčší obrat Argentíny s Messiho účasťou a najlepšia osmička je na svete."

As (Šp.): "Boh vstal z mŕtvych, aby pomohol Argentíne. Messi+VAR = smrtiaci koktejl pre Egypt."

L´Équipe (Fr.): "Argentínsky zázrak. Blízko konca Argentína povstala a našla silu ísť ďalej."



The Guardian (Angl.): "Zmes radosti aj úľavy pre Argentínu, ale všetko mohlo byť inak. Messi nepremenil pokutový kop a neskôr súper viedol 2:0. Vtedy však Messi prišliapol plyn a za 4 minúty a 18 sekúnd ponúkol gólovú asistenciu aj presný zásah. Neskôr to celé dovŕšil Fernández. Nebyť však Messiho, Argentína by bola na ceste domov."

Gazzetta dello Sport (Tal.): "Oh Argentína! Toto je (ne)skutočný návrat majstrov sveta na majstrovstvách sveta."

Blick (Švaj.): "Messiho radosť aj slzy! Argentína nehrá ako majster sveta, ale má Messiho a zatiaľ nepadá. Uvidíme dokedy."


Zdroj: SITA.sk - Ohlasy médií – Boh vstal z mŕtvych a pomohol Argentíne. Messi + VAR = smrtiaci koktejl © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Argentína MS vo futbale 2026 Ohlasy médií postup do štvrťfinále
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