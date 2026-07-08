|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. júla 2026
Ohlasy médií – Boh vstal z mŕtvych a pomohol Argentíne. Messi + VAR = smrtiaci koktejl
Argentínsky národný tím s kapitánom Lionelom Messim naďalej píše históriu a baví seba aj nás. Ohlasy svetových médií na postup Argentíny do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale po triumfe ...
Zdieľať
8.7.2026 (SITA.sk) - Argentínsky národný tím s kapitánom Lionelom Messim naďalej píše históriu a baví seba aj nás.
Ohlasy svetových médií na postup Argentíny do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale po triumfe nad Egyptom 3:2:
La Nacion (Arg.): "Máme srdcia šampiónov! Blízkosť porážky nakopla Messiho, aby opäť raz zachránil mužstvo. Plnou parou do štvrťfinále."
Clarín (Arg.): "Heroická stíhacia jazda Scaloniho bojovníkov. Argentínsky národný tím s kapitánom Messim naďalej píše históriu a baví seba aj nás."
Diario Popular (Arg.): "Bojovnosť i vášeň a potom štvrťfinále. Dámy a páni, ešte nekončíme, akoby chcel Messi povedať svetu."
Marca (Šp.): "Argentína je vo štvrťfinále a jej bláznivý kapitán na méte ôsmich gólov. A to ešte nepremenil dve penalty, takže tých gólov mohol mať desať. Pri Messim nič nie je nemožné. Rozpamätajme sa na 13 gólov Justa Fontaina z roku 1958 a pripomeňme si, že Messimu chýba päť gólov, aby ho vyrovnal. Zdanlivo nemožné? Pre Messiho za tri zápasy?"
Mundo Deportivo (Šp.): "Messi má novú prezývku - faraónsky! Toto bol asi najväčší obrat Argentíny s Messiho účasťou a najlepšia osmička je na svete."
As (Šp.): "Boh vstal z mŕtvych, aby pomohol Argentíne. Messi+VAR = smrtiaci koktejl pre Egypt."
L´Équipe (Fr.): "Argentínsky zázrak. Blízko konca Argentína povstala a našla silu ísť ďalej."
The Guardian (Angl.): "Zmes radosti aj úľavy pre Argentínu, ale všetko mohlo byť inak. Messi nepremenil pokutový kop a neskôr súper viedol 2:0. Vtedy však Messi prišliapol plyn a za 4 minúty a 18 sekúnd ponúkol gólovú asistenciu aj presný zásah. Neskôr to celé dovŕšil Fernández. Nebyť však Messiho, Argentína by bola na ceste domov."
Gazzetta dello Sport (Tal.): "Oh Argentína! Toto je (ne)skutočný návrat majstrov sveta na majstrovstvách sveta."
Blick (Švaj.): "Messiho radosť aj slzy! Argentína nehrá ako majster sveta, ale má Messiho a zatiaľ nepadá. Uvidíme dokedy."
Zdroj: SITA.sk - Ohlasy médií – Boh vstal z mŕtvych a pomohol Argentíne. Messi + VAR = smrtiaci koktejl © SITA Všetky práva vyhradené.
Ohlasy svetových médií na postup Argentíny do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale po triumfe nad Egyptom 3:2:
La Nacion (Arg.): "Máme srdcia šampiónov! Blízkosť porážky nakopla Messiho, aby opäť raz zachránil mužstvo. Plnou parou do štvrťfinále."
Clarín (Arg.): "Heroická stíhacia jazda Scaloniho bojovníkov. Argentínsky národný tím s kapitánom Messim naďalej píše históriu a baví seba aj nás."
Diario Popular (Arg.): "Bojovnosť i vášeň a potom štvrťfinále. Dámy a páni, ešte nekončíme, akoby chcel Messi povedať svetu."
Marca (Šp.): "Argentína je vo štvrťfinále a jej bláznivý kapitán na méte ôsmich gólov. A to ešte nepremenil dve penalty, takže tých gólov mohol mať desať. Pri Messim nič nie je nemožné. Rozpamätajme sa na 13 gólov Justa Fontaina z roku 1958 a pripomeňme si, že Messimu chýba päť gólov, aby ho vyrovnal. Zdanlivo nemožné? Pre Messiho za tri zápasy?"
Mundo Deportivo (Šp.): "Messi má novú prezývku - faraónsky! Toto bol asi najväčší obrat Argentíny s Messiho účasťou a najlepšia osmička je na svete."
As (Šp.): "Boh vstal z mŕtvych, aby pomohol Argentíne. Messi+VAR = smrtiaci koktejl pre Egypt."
L´Équipe (Fr.): "Argentínsky zázrak. Blízko konca Argentína povstala a našla silu ísť ďalej."
The Guardian (Angl.): "Zmes radosti aj úľavy pre Argentínu, ale všetko mohlo byť inak. Messi nepremenil pokutový kop a neskôr súper viedol 2:0. Vtedy však Messi prišliapol plyn a za 4 minúty a 18 sekúnd ponúkol gólovú asistenciu aj presný zásah. Neskôr to celé dovŕšil Fernández. Nebyť však Messiho, Argentína by bola na ceste domov."
Gazzetta dello Sport (Tal.): "Oh Argentína! Toto je (ne)skutočný návrat majstrov sveta na majstrovstvách sveta."
Blick (Švaj.): "Messiho radosť aj slzy! Argentína nehrá ako majster sveta, ale má Messiho a zatiaľ nepadá. Uvidíme dokedy."
Zdroj: SITA.sk - Ohlasy médií – Boh vstal z mŕtvych a pomohol Argentíne. Messi + VAR = smrtiaci koktejl © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Posledná osmička v boji o titul majstra sveta. Pozrite si prehľad pred štvrťfinále MS vo futbale 2026
Posledná osmička v boji o titul majstra sveta. Pozrite si prehľad pred štvrťfinále MS vo futbale 2026
<< predchádzajúci článok
Svet je nespravodlivý, ale prečo aj futbal? Ani rešpekt, ani fair-play, soptil tréner Egypta
Svet je nespravodlivý, ale prečo aj futbal? Ani rešpekt, ani fair-play, soptil tréner Egypta