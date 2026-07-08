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 24hod.sk    Šport

08. júla 2026

Djokovič uspel v rekordnom wimbledonskom zápase vo štvrťfinále dvojhry mužov – VIDEO


Tagy: Wimbledon

Novak Djokovič zdolal vo vyčerpávajúcej "bitke" výrazne mladšieho súpera a postúpil do semifinále. Srbský tenista Novak Djokovič prekvapil aj sám seba, keď "prežil" epický päťsetový zápas proti ...



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britain_wimbledon_tennis_00873 531b741b77fe4292854f2b74cbbc2a76 scaled 2 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Novak Djokovič zdolal vo vyčerpávajúcej "bitke" výrazne mladšieho súpera a postúpil do semifinále.


Srbský tenista Novak Djokovič prekvapil aj sám seba, keď "prežil" epický päťsetový zápas proti Kanaďanovi Felixovi Auger-Aliassimovi. Šlo o najdlhší duel v štvrťfinále dvojhry mužov v histórii londýnskeho Wimbledonu.

Djokovič, ktorý je o 14 rokov starší než jeho kanadský súper, sa počas celej "bitky", ktorá trvala 5 hodín a 15 minút, musel v horúčavách vyrovnať aj s problémom s lýtkovým svalom. Napriek tomu našiel v sebe energiu, sústredenie a vôľu a triumfoval 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (4), 7:6 (4). O finálovú miestenku zabojuje proti obhajcovi titulu Talianovi Jannikovi Sinnerovi.
 
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V poslednom sete sa zdalo, že je Djokovič na pokraji síl. Napriek tomu predviedol jeden z najvytrvalejších výkonov svojej hviezdnej kariéry, ktorá mu priniesla už rekordných 24 grandslamových titulov.

Srb priznal, že je pre neho prekvapením, že dokáže stále zdolať o 15 rokov mladších hráčov, najmä v tak tesných zápasoch. "Snažím sa tieto momenty vychutnať. Bol to napínavý zážitok pre hráčov aj divákov. Som rád, že som súčasťou ďalšieho historického zápasu," uviedol 39-ročný Djokovič.
 
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Svoj súboj posunul do roviny najlepších zápasov vo Wimbledone, spolu s legendárnym finále proti Rogerovi Federerovi z roku 2019, ktoré trvalo takmer päť hodín.

Pred turnajom Djokovič prezradil, že využíva najmodernejšiu technológiu na udržanie kondície, vrátane hyperbarických komôr a kryokomôr, studených kúpeľov, červeného svetla a pulzných terapií. Tieto metódy mu umožnili prekonať vekové limity, keď sa stal najstarším hráčom v semifinále Wimbledonu od roku 1974.
 
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Djokovič postúpil do semifinále Wimbledonu už pätnástykrát a do Top 4 na grandslamových turnajoch sa dostal už 55-krát. Zároveň stanovil nový rekord v počte semifinálových účastí medzi mužmi v All England Clube, medzi najlepšie kvarteto je už ôsmykrát.

Otázkou zostáva, či sa stihne dostatočne zotaviť na piatkový súboj proti Sinnerovi, ktorý ho vlani vo Wimbledone zdolal, pričom v januári tohto roka Djokovič na Australian Open zvíťazil nad Sinnerom v päťsetovom semifinále.
 
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"Neviem, čo prinesie zajtrajšok, som však stále v turnaji a chcem sa posunúť aspoň o krok ďalej. Tento zápas bol pre mňa ako finále, dal som do toho všetko," skonštatoval Djokovič.

Znamená to ďalší výnimočný okamih v Djokovičovej legendárnej kariére, ktorá stále pokračuje v boji s najlepšími hráčmi sveta na najväčších turnajoch.


Zdroj: SITA.sk - Djokovič uspel v rekordnom wimbledonskom zápase vo štvrťfinále dvojhry mužov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Wimbledon
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