 24hod.sk    Šport

06. januára 2026

Rely Dakar 2026: Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie


Po 140 km utorkovej etapy mal nehodu, pri ktorej si zranil pravé rameno a požiadal o transport do základného tábora.



Rely Dakar 2026: Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Pre slovenského motocyklového pretekára Štefan Svitka sa účinkovanie na tohtoročnej Rely Dakar skončilo už v tretej etape. Po 140 km utorkovej etapy mal nehodu, pri ktorej si zranil pravé rameno a požiadal o transport do základného tábora.


Pre 43-ročného člena tímu Slovnaft Rally Team sa tak skončilo púštne dobrodružstvo piatykrát pri celkovo 17. účasti, premiérovo v Saudskej Arábii. Svitko bol v priebežnom poradí po druhej etape na 12. pozícii so stratou viac ako 24 minút na vedúceho Austrálčana Daniela Sandersa. V utorok mal absolvovať etapu dlhú 736 kilometrov, z toho 422 kilometrov bolo meraných. „Nie je to správa, ktorú by som chcel dať von, ale taký je Dakar. Mal som pád na 140. kilometri, kde som zničil motorku a zlomil si kľúčnu kosť. Dakar pre mňa tento rok končí,“ napísal Svitko na sociálnych sieťach.

Jeho doterajším maximom na Rely Dakar je druhé miesto z roku 2016, pravidelne bojuje o čestný titul najlepšieho súkromného jazdca.


