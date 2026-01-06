|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 6.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Antónia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. januára 2026
Rely Dakar 2026: Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie
Tagy: Rely Dakar
Po 140 km utorkovej etapy mal nehodu, pri ktorej si zranil pravé rameno a požiadal o transport do základného tábora.
Zdieľať
Pre slovenského motocyklového pretekára Štefan Svitka sa účinkovanie na tohtoročnej Rely Dakar skončilo už v tretej etape. Po 140 km utorkovej etapy mal nehodu, pri ktorej si zranil pravé rameno a požiadal o transport do základného tábora.
Pre 43-ročného člena tímu Slovnaft Rally Team sa tak skončilo púštne dobrodružstvo piatykrát pri celkovo 17. účasti, premiérovo v Saudskej Arábii. Svitko bol v priebežnom poradí po druhej etape na 12. pozícii so stratou viac ako 24 minút na vedúceho Austrálčana Daniela Sandersa. V utorok mal absolvovať etapu dlhú 736 kilometrov, z toho 422 kilometrov bolo meraných. „Nie je to správa, ktorú by som chcel dať von, ale taký je Dakar. Mal som pád na 140. kilometri, kde som zničil motorku a zlomil si kľúčnu kosť. Dakar pre mňa tento rok končí,“ napísal Svitko na sociálnych sieťach.
Jeho doterajším maximom na Rely Dakar je druhé miesto z roku 2016, pravidelne bojuje o čestný titul najlepšieho súkromného jazdca.
Tagy: Rely Dakar
Súvisiace články:
Rely Dakar: Svitko obsadil v úvodnej etape 12. miesto, vyhral Branch (4. 1. 2026)
Rely Dakar: Svitko obsadil v prológu 15. miesto, na čele Canet (3. 1. 2026)
Rely Dakar 2025: Svitko obsadil v záverečnej 12. etape Rely Dakar piate miesto (17. 1. 2025)
Rely Dakar 2025: Svitko deviaty v 11. etape Dakaru, v konečnom účtovaní bude desiaty (16. 1. 2025)
Rely Dakar 2025: Svitko obsadil v 5. etape na Dakare 9.miesto, celkovo je na 14.priečke (9. 1. 2025)
Svitko mal ťažký pád počas tréningu v Taliansku (26. 2. 2024)
Dakar 2024: Svitko na Dakare ustrážil konečné deviate miesto, druhý titul Brabca (19. 1. 2024)
Svitko prišiel do Dakaru, potvrdil celkový triumf na Africa Eco Race 2022 (30. 10. 2022)
Svitko s prehľadom vedie Africa Eco Race, Benko je celkovo ôsmy (29. 10. 2022)
Svitko obsadil na Rely Dakar konečné dvanáste miesto, druhýkrát v kariére triumfoval Sunderland (14. 1. 2022)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny
Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny
<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský prispel gólom a asistenciou k triumfu Montrealu v Dallase
NHL: Slafkovský prispel gólom a asistenciou k triumfu Montrealu v Dallase