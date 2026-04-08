 Zo zahraničia

08. apríla 2026

USA aj Irán tvrdia, že prímerie je ich víťazstvom, situácia je nejasná



Americký prezident Donald Trump v noci na stredu ustúpil od svojich hrozieb o ničivých úderoch na Irán a súhlasil s dvojtýždňovým podmienečným prímerím.



Americký prezident Donald Trump v noci na stredu ustúpil od svojich hrozieb o ničivých úderoch na Irán a súhlasil s dvojtýždňovým podmienečným prímerím. Dohodu, ktorá zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu, oznámil približne 90 minút pred uplynutím jeho ultimáta za podpory pakistanských sprostredkovateľov. Pokoj zbraní podľa pakistanského premiéra Šáhbáza Šarífa platí „všade“ vrátane Libanonu, čo neskôr poprel izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten však uviedol, že rozhodnutie USA podporuje. Zatiaľ nie je jasné, kedy prímerie nadobudne plnú účinnosť. Ceny ropy po vyhláseniach klesli, aj keď stále zostávajú výrazne nad úrovňou spred začiatku vojny.


Šaríf ocenil rozhodnutie USA a Iránu a pozval delegácie oboch krajín na priame rokovania v piatok do Islamabadu. Teherán prejavil ochotu stretnúť sa, Washington však schôdzku zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Rokovania sa majú sústrediť na úplné ukončenie vojny na Blízkom východe a na 10-bodový návrh Iránu, ktorý podľa Trumpa môže slúžiť ako funkčný základ pre ďalšie rokovania.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyhlásil, že počas dvojtýždňového prímeria bude umožnený bezpečný pohyb v Hormuzskom prielive, cez ktorý pred vojnou prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy. Uskutoční sa to „v koordinácii s iránskymi ozbrojenými silami... a s náležitým zohľadnením technických obmedzení“, ozrejmil.

Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti označila dohodu za víťazstvo Teheránu, tvrdí, že Trump prijal iránske podmienky. Naopak, Biely dom a Trump hovorí o víťazstve USA, ktoré umožňuje diplomatickú cestu k dlhodobému mieru.

Po oznámení prímeria sa v uliciach iránskej metropoly uskutočnili provládne zhromaždenia. Demonštranti kričali „Smrť Amerike, smrť Izraelu!“ a pálili americké a izraelské vlajky.

Desaťbodový návrh Iránu údajne zahŕňa akceptovanie obohacovania uránu, zrušenie všetkých protiiránskych sankcií, záruky proti opakovaniu agresie, zachovanie iránskej kontroly nad Hormuzským prielivom, vyplatenie odškodného či ukončenie vojny na všetkých frontoch, vrátane boja proti hnutiu Hizballáh v Libanone. Podľa viacerých analytikov budú rokovania náročné, pričom neveria, že by Irán presadil väčšinu z týchto bodov.

Prímerie podľa Reuters nadobudne plnú účinnosť, keď Irán umožní bezpečný a úplný prechod lodí cez Hormuzský prieliv. Medzitým sa očakáva, že iránske útoky môžu pokračovať; izraelská armáda zaznamenala vypálené rakety a podľa médií podnikla odvetné údery na odpaľovacie zariadenia v Iráne.

Vojna, ktorá trvá šiesty týždeň, si podľa vládnych zdrojov a ľudskoprávnych organizácií vyžiadala viac než 5000 obetí v takmer dvanástich krajinách, vrátane viac ako 1600 civilistov v Iránu.

Po oznámení prímeria si trhy vydýchli; americké akcie vzrástli a ceny ropy prudko klesli. Svetoví lídri, vrátane Austrálie, uvítali prímerie, pričom zdôraznili, že čím dlhšie bude vojna pokračovať, tým väčší bude jej dopad na svetovú ekonomiku a vyššie ľudské straty.


