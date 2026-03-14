Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
14. marca 2026
Desiatky múzeí a historických pamiatok boli počas útoku na Irán poškodené, UNESCO neskrýva obavy
Irán hlási masívne škody na svojom kultúrnom dedičstve po začiatku vojenského konfliktu v regióne. Ministerstvo kultúrneho dedičstva a turizmu informovalo, že najmenej 56 múzeí a historických pamiatok utrpelo ...
14.3.2026 (SITA.sk) - Irán hlási masívne škody na svojom kultúrnom dedičstve po začiatku vojenského konfliktu v regióne. Ministerstvo kultúrneho dedičstva a turizmu informovalo, že najmenej 56 múzeí a historických pamiatok utrpelo rôzne poškodenia, pričom najviac zásahov bolo zaznamenaných v Teheráne, kde bolo poškodených 19 pamiatok.
Medzi najvýznamnejšie poškodené miesta patrí Golestánsky palác v Teheráne, zapísaný v zozname UNESCO. Komplex, ktorý kedysi slúžil ako rezidencia dynastie Kádžárovcov, utrpel škody už v prvých dňoch konfliktu, keď na Irán útočili jednotky Spojených štátov a Izraela.
V centrálnom meste Isfahán bola zasiahnutá dominanta Naqš-e džahán zo 17. storočia, známa svojou architektonickou hodnotou. V prístavnom meste Siraf v provincii Búšehr zasiahli nálety historickú štvrť, ktorá je domovom mnohých starých budov.
UNESCO vyjadrilo obavy nad stovkami pamiatok v Iráne, Izraeli a Libanone, ktoré sú počas vojenských operácií poškodzované alebo priamo ohrozené. Organizácia zdôraznila, že ochrana kultúrnych a historických miest je kľúčová aj počas ozbrojených konfliktov.
Zdroj: SITA.sk - Desiatky múzeí a historických pamiatok boli počas útoku na Irán poškodené, UNESCO neskrýva obavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia predĺžila sankcie voči Rusku, Slovensko napokon upustilo od svojich námietok
Šimečka zareagoval na vystúpenie Danka po sneme SNS a vyzval ho na vystúpenie z vládnej koalície
