 Zo zahraničia

14. marca 2026

Desiatky múzeí a historických pamiatok boli počas útoku na Irán poškodené, UNESCO neskrýva obavy


Irán hlási masívne škody na svojom kultúrnom dedičstve po začiatku vojenského konfliktu v regióne. Ministerstvo kultúrneho dedičstva a turizmu informovalo, že najmenej 56 múzeí a historických pamiatok utrpelo ...



iran_us_heritage_sites_62987 676x451 14.3.2026 (SITA.sk) - Irán hlási masívne škody na svojom kultúrnom dedičstve po začiatku vojenského konfliktu v regióne. Ministerstvo kultúrneho dedičstva a turizmu informovalo, že najmenej 56 múzeí a historických pamiatok utrpelo rôzne poškodenia, pričom najviac zásahov bolo zaznamenaných v Teheráne, kde bolo poškodených 19 pamiatok.


Medzi najvýznamnejšie poškodené miesta patrí Golestánsky palác v Teheráne, zapísaný v zozname UNESCO. Komplex, ktorý kedysi slúžil ako rezidencia dynastie Kádžárovcov, utrpel škody už v prvých dňoch konfliktu, keď na Irán útočili jednotky Spojených štátov a Izraela.

V centrálnom meste Isfahán bola zasiahnutá dominanta Naqš-e džahán zo 17. storočia, známa svojou architektonickou hodnotou. V prístavnom meste Siraf v provincii Búšehr zasiahli nálety historickú štvrť, ktorá je domovom mnohých starých budov.

UNESCO vyjadrilo obavy nad stovkami pamiatok v Iráne, Izraeli a Libanone, ktoré sú počas vojenských operácií poškodzované alebo priamo ohrozené. Organizácia zdôraznila, že ochrana kultúrnych a historických miest je kľúčová aj počas ozbrojených konfliktov.


Súvisiace články:


 NATO zostrelilo vo vzdušnom priestore Turecka raketu vypálenú z Iránu (9. 3. 2026)
 Irán oznámil, že pozastaví útoky na okolité krajiny, pokiaľ nepríde útok z ich územia (7. 3. 2026)
 NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu (6. 3. 2026)
 Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety (6. 3. 2026)
 Blanár telefonovál so šéfom ománskej diplomacie o návrate Slovákov z Ománu, je ich tam viac než 600 (4. 3. 2026)
 Potopenie iránskej fregaty americkou ponorkou má najmenej 87 obetí (4. 3. 2026)
 Slovensko už z Blízkeho východu evakuovalo desiatky občanov. Kedy sú naplánované ďalšie repatriačné lety? – VIDEO (4. 3. 2026)
 Vývoj situácie v Iráne má rôzne scenáre, politológ hovorí o bezpečnostných aj ekonomických rizikách pre Európu (3. 3. 2026)
 Prví ľudia z Jordánska sú na ceste domov, privezie ich lietadlo Spartan. O pomoc požiadalo už vyše 5 000 Slovákov – FOTO (3. 3. 2026)
 O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe (3. 3. 2026)



