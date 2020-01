Strelec - ročný horoskop na rok 2020

PrácaVáš profesijný život sa pravdepodobne čoskoro zmení, objavujete nové obchody a nové riešenia. Saturn prinesie zmeny, predovšetkým v oblasti podnikania. Nevylučuje ani nové zmluvy, zmenu obchodných partnerov alebo výrobného odvetvia. Od augusta sa vašim ochrancom stane Jupiter. Ak hľadáte nové zamestnanie, Urán a Neptún vám prajú šťastie. Odporúčame skúsiť šťastie vo veľmi špecifických oblastiach, týkajúcich sa komunikácie alebo počítačového priemyslu.VzťahySaturn môže viesť k väčšiemu porozumeniu medzi vami a vaším partnerom, teda ak je vzťah naprosto v poriadku. Ak cítite určité problémy, môže sa situácia naopak ešte zhoršiť a viesť k vašej nespokojnosti a kríze. Chcete budovať novú budúcnosť. Nebude ľahké nájsť spriaznenú dušu, ale vyhliadky nie sú zlé. Saturn v dobrom aspekte s Venušou, Merkúr a Mars, budú vaše hľadanie podporovať. Marec prežite tak intenzívne, ako len môžete, máj bude pomerne zložitý a pravdepodobne sa dopustíte niekoľkých chýb, leto k vám však bude veľkorysé a všetko negatívne zmaže. S jeseňou ale prichádza znova zmätok a nerozhodnosť, ktorý pretrvá až do zimných mesiacov.PeniazeVšeobecne budete mať v roku 2020 svoje financie pod kontrolou. Buďte ako vždy opatrní, ale Jupiter zabezpečuje, že vás od augusta čaká mnoho výhod -väčší príjem, jednoduchšie vybavovanie úveru alebo pôžičky v banke alebo kúpa auta alebo domu. Prvé mesiace budú menej štedré, ale v letných mesiacoch budete finančne naozaj na vrchole.ZdravieHneď zo začiatku roka vás budú trápiť zdravotné problémy s pohybovým ústrojenstvom, ktoré so sebou priniesla zimná sezóna. Od augusta so sebou Jupiter prinesie zmeny, pravdepodobne pozmeníte svoje stravovacie návyky a budete jesť viac než predtým. Napriek tomu bude vaša energia naozaj vysoká.