Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Slafkovský žiaril v play off NHL: Hetrik a víťazný gól v predĺžení proti Tampa Bay Lightning (video)
Montreal si berie z play off prvý bod. Slafkovského vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský má za sebou parádny vstup do play off zámorskej NHL. Hetrikom, vrátane víťazného gólu v predĺžení, rozhodol o triumfe Montrealu 4:3 v úvodnom dueli série na ľade Tampy Bay vo štvrťfinále Východnej konferencie. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.
Všetky tri góly zaznamenal Slafkovský v presilovke. Najskôr na konci druhej tretiny vyrovnal na 2:2 strelou z prvej. V 46. minúte poslal hostí do vedenia 3:2, keď ho pred bránkou našiel Cole Caufield a o prvom bode pre Canadiens v sérii rozhodol 82 sekúnd po začiatku predĺženia presnou strelou z ľavého kruhu na vhadzovanie. „Videl som tam voľný priestor, rozhodol som sa to skúsiť a našťastie to padlo dnu,“ opísal rozhodujúci moment slovenský útočník, ktorý si pripísal premiérový hetrik v play off NHL v kariére. „Je to celkom fajn streliť tri góly a rozhodnúť v predĺžení. Páči sa mi ten pocit, ale teraz sa už musíme sústrediť na ďalší zápas.“
Slafkovský odohral 21:11 min a so siedmimi strelami bol najaktívnejší hráč zápasu. Pripísal si aj mínusový bod, dve trestné minúty a dva hity. Jeho krajan Erik Černák v drese Tampy Bay strávil na ľade 20:53 min s jednou strelou, plusovým bodom a štyrmi bodyčekmi. Okrem Slafkovského sa v drese hostí strelecky presadil Josh Anderson, Caufield a Nick Suzuki si pripísali po dve asistencie. Tampe nepomohli ani dva presné zásahy Brandona Hagela, jeho spoluhráč Jake Guentzel mal tri a Nikita Kučerov dve asistencie.
Slovenský útočník je prvý hráč Canadiens s hetrikom v play off od roku 2014, keď to dokázal Rene Bourque. Vo veku 22 rokov a 20 dní je tretí najmladší hráč s trojgólovým zápisom v play off v klubovej histórii, skôr sa to podarilo iba 21-ročným Berniemu Geoffrionovi (1952) a Howiemu Morenzovi (1924). Ako tretí v histórii Montrealu zavŕšil zápas hetrikom v predĺžení, pred ním sa to podarilo iba Ericovi Desjardinsovi v roku 1993 a Gerrymu Plamondonovi v roku 1949. „Je pre nás mimoriadne dôležitý, pýta si puk v rozhodujúcich momentoch. Som na neho naozaj hrdý a dúfam, že v ďalšom zápase to zopakuje,“ pochválil Slafkovského český brankár Jakub Dobeš, ktorý pomohol Montrealu 20 zákrokmi. Slovenský útočník strelil tri góly v jednom stretnutí po dvoch rokoch a 10 dňoch. Naposledy skóroval trikrát 10. apríla 2024 do siete Philadelphie Flyers v základnej časti.
Tampa bola počas základnej časti NHL najviac trestaný tím a „blesky“ stála nedisciplinovanosť aj vydarený začiatok v play off. „Je zrejmé, že počet faulov, a tým aj šance, ktoré sme im dali, nie sú recept na úspech v play off,“ povedal obranca Ryan McDonagh, pričom ostrejšie slová zvolil kouč floridského tímu Jon Cooper: „Urobili sme štyri fauly v útočnom pásme. Stačí si ich pozrieť, nebola to prehnaná agresivita, bola to hlúposť vo viacerých prípadoch. Je to naša vina a bol to zápas, v ktorom sme dali súperovi šancu vyhrať.“
Štyrmi gólmi v tretej tretine rozhodlo Buffalo o víťazstve v prvom zápase série s Bostonom 4:3. Center Tage Thompson zaznamenal za domácich dva góly a asistenciu, za Boston si zhodnú bilanciu 1+2 pripísali David Pastrňák a Morgan Geekie. Sabres prehrávali už 0:2, no v poslednej perióde otočili tromi gólmi v priebehu 4:35 min a dokázali vynikajúco vstúpiť do svojej prvej vyraďovačky od roku 2011. „Hrali sme zápasy, ktoré nás na toto pripravili. Myslím si, že osem rokov plných prekážok je dostatočná skúsenosť na to, aby ste sa pripravili na niečo takéto. Pri toľkých neúspechoch cítite zvýšený hlad po úspechu. Celý tím si nechce nechať ujsť príležitosť. V tomto stretnutí sme dali o sebe vedieť, nastavili sme štandard. Myslím si, že máme ešte ďalšiu úroveň, na ktorú sa musíme dostať,“ poznamenal Thompson.
Vo štvrťfinále Západnej konferencie sa Colorado Avalanche ujalo vedenia v sérii s Los Angeles po víťazstve 2:1. Góly domácich zaznamenali Artturi Lehkonen a Logan O'Connor, brankár Scott Wedgewood predviedol pri svojom premiérovom štarte v play off 24 úspešných zákrokov. Stal sa vo veku 33 rokov a 248 tretím najstarším brankárom v histórii súťaže, ktorý vychytal triumf vo svojom prvom dueli vyraďovačky. Colorado pokračovalo v nastolenom trende, ak od apríla zvíťazilo, tak mu na to v siedmom prípade za sebou stačilo skórovať iba dvakrát, respektíve trikrát. O'Connor strelil svoj prvý gól od jeho návratu 24. marca po operácii bedrového kĺbu, ktorú podstúpil ešte v júni minulého roka. „Som rád, že sme to zvládli. Cítil som, že naša formácia sa počas uplynulých dvoch týždňov neustále zlepšovala. Snažíme sa držať nášho herného plánu a dobre sme ho preniesli do play off. Obsahuje veľa jednoduchosti, kazí hru súperom a ich tímy unavuje,“ vyjadril sa O'Connor o spolupráci štvrtého útoku „lavín“, v ktorom nastupuje 29-ročný Kanaďan spolu s americkým centrom Jackom Drurym a fínskym krídelníkom Joelom Kivirantom.
Vegas Golden Knights tromi gólmi v tretej tretine otočili skóre súboja s Utahom na 4:2 a v sérii vedú 1:0. Colton Sissons k tomu prispel gólom a asistenciou, dve asistencie mal Noah Hanifin. Vyrovnanie na 2:2 zariadil v 46. minúte v početnej výhode Mark Stone, o necelé dve minúty neskôr už domáci viedli zásluhou Nica Dowda a gólovú poistku pridal do prázdnej brány Ivan Barbašev v čase 58:21.
NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3:4 po predĺžení (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 33. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 33. Hagel (Guentzel, McDonagh), 49. Hagel (Guentzel, Kučerov) – 14. Anderson (Carrier), 40. SLAFKOVSKÝ (Demidov, Caufield), 46. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Suzuki), 62. SLAFKOVSKÝ (Hutson, Suzuki). Brankári: Vasilevskij - Dobeš, strely na bránku: 23:19.
/stav série: 0:1/
Buffalo Sabres – Boston Bruins 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)
Góly: 53. Thompson (Krebs), 56. Thompson (Tuch), 57. Samuelsson (Quinn), 59. Tuch (Thompson, Power) – 11. Geekie (Pastrňák, Zadorov), 42. Lindholm (Geekie, Pastrňák), 60. Pastrňák (Geekie). Brankári: Luukkonen - Swayman, strely na bránku: 38:20.
/stav série: 1:0/
štvrťfinále Západnej konferencie:
Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 36. Lehkonen (MacKinnon), 46. O'Connor (Drury) – 58. Panarin (Laferriere, Clarke). Brankári: Wedgewood - Forsberg, strely na bránku: 30:25.
/stav série: 1:0/
Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Góly: 24. Sissons (Smith, McNabb), 46. Stone (Hertl, Marner), 48. Dowd (Hanifin, Sissons), 59. Barbašev (Hanifin) – 20. L. Cooley (Schmidt, Crouse), 26. Stenlund (Durzi, Cole). Brankári: Hart - Vejmelka, strely na bránku: 31:34.
/stav série: 1:0/
Slováci v akcii
Erik Černák (Tampa Bay) 20:53 0 0 0 +1 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 21:11 3 0 3 -1 7 2
pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
