Slováci, ktorí žiadali posilnenie členských štátov či práva veta v EÚ, si podľa Lexmann zvolili opak (video)

Vytrhnutie EÚ z ekonomickej závislosti

Dôležitý je aj mier na Ukrajine

10.6.2024 (SITA.sk) - Výsledky eurovolieb ukazujú, že veľké témy diskutované pred eurovoľbami požadujúce právo veta alebo posilnenie členských štátov ako takých, skončia vlastne ako zvolenie pravého opaku. Uviedla pre agentúru SITA novozvolená europoslankyňa Miriam Lexmann KDH ).„Podľa mňa je zarážajúce na týchto výsledkoch, že na jednej strane sa tu diskutovalo o silných témach, ako je právo veta, silné štáty v Európskej únii (EÚ) , teda nie federalizácia, alebo prehodnotenie zlých rozhodnutí v otázkach „Green Dealu", ktoré, ako vidíme, majú zlý dosah na našu ekonomiku. A na druhej strane si ľudia vybrali také politické strany, ktoré s týmito zmenami nebudú vedieť nič urobiť. Ich frakcie, teda ak Smer-SD bude súčasťou sociálnych demokratov, tak isto aj frakcia RENEW, kde je Progresívne Slovensko , nebudú tieto témy otvárať. Pre mňa je to také zaujímavé," dodala Lexmann s tým, že kresťanskí demokrati tieto témy budú otvárať, ako aj ľudová frakcia, ktorej sú súčasťou.Za dôležité, na čom by chcela Lexmann v budúcom pôsobení v Európskom parlamente (EP) pracovať a nadviazať, je vytrhnutie EÚ z ekonomickej závislosti od totalitných režimov, a to hlavne Číny.„Čína hlavne preto, lebo to znevýhodňuje EÚ v pozícii našej konkurencieschopnosti voči globálnemu svetu. A myslím si, že toto je aj taká hrozba pre ekonomickú bezpečnosť našich ľudí ako aj potravinovú bezpečnosť. Musíme sa tiež viac zaujímať o chudobné regióny na Slovensku a viac sa zaujímať aj o ľudí, ktorí upadajú do chudoby. V EÚ na to máme možnosti, aby sme nejakým spôsobom tieto kategórie občanov podporili," povedala Lexmann.Lexmann zdôraznila, že kľúčová pre Slovensko je aj energetická diverzifikácia a znižovanie závislosti od Ruska. Podľa nej je kľúčové aj jadro, ako aj rozhodnutie EP, ktorý zaradil jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje.„Ďalšou veľmi dôležitou otázkou je mier na Ukrajine a potom samotná rekonštrukcia Ukrajiny. Je veľmi dôležité, aby sa Slovensko zapojilo už v tejto fáze. Vieme, že premiér Fico sa už stretol s premiérom Ukrajiny. Slovensko už viacmenej podporilo aj mierový plán, s ktorým Ukrajina prišla. Vieme, že budú ďalšie rokovania vo Švajčiarsku. Je veľmi dôležité, aby čím skôr, ako to bude možné, prišlo k mieru. Ale k spravodlivému mieru, to treba podotknúť. Lebo spravodlivý mier sa nedá hneď spochybniť. To je ďalšia vec, ktorej sa musíme venovať," dodala Lexmann.